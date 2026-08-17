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Qué es y cómo te está afectando la hiperconectividad, según la UNAM

Es común utilizar varios aparatos a lo largo del día desde el despertar hasta dormir

Hombre con camisa azul sentado ante laptop y monitor, sostiene dos celulares. En el escritorio hay gafas, papeles, un vaso de agua y una lámpara.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tecnología modifica la forma en que las personas estudian, trabajan y se relacionan.

Sin embargo, la exposición constante a pantallas genera preocupación por su impacto en la salud física y mental, de acuerdo con la UNAM.

Durante la conferencia “Trastornos del sueño y mentales inducidos por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”, especialistas de la UNAM analizaron cómo la hiperconectividad afecta el descanso, el bienestar emocional y los hábitos diarios.

La luz de las pantallas y el sueño

  • La luz azul emitida por celulares y computadoras altera el reloj biológico.
  • El uso nocturno de dispositivos reduce la producción de melatonina, hormona clave para dormir.
  • Consecuencias frecuentes: dificultad para conciliar el sueño, despertares, sueño superficial y fatiga diurna.

El Dr. Fructuoso Ayala Guerrero explica que las células de la retina detectan la luz azul y envían señales al cerebro que inhiben el inicio del sueño. Si el hábito se mantiene, pueden surgir síntomas crónicos de insomnio.

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Dormir mal afecta tu desempeño diario

El sueño participa en funciones esenciales como la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. Cuando el descanso es insuficiente:

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
  • Disminuye la atención y la velocidad para procesar información.
  • Se dificulta resolver problemas y retener conocimientos.
  • En estudiantes, hay menor rendimiento académico y motivación.
  • En el trabajo, aumenta la probabilidad de errores, baja productividad y riesgo de accidentes.

Consecuencias a largo plazo de no dormir bien

  • Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.
  • Favorece la obesidad y la diabetes tipo 2.
  • Disminuye la respuesta del sistema inmunológico, lo que facilita infecciones y prolonga la recuperación.

El sueño nocturno es clave para reparar células y regular procesos hormonales. La privación crónica, advierten los especialistas, puede minar la salud general.

Ansiedad y dependencia: los otros efectos de la hiperconectividad

El uso excesivo de tecnología digital genera tensión psicológica y hábitos poco saludables.

Principales efectos psicológicos:

  • Ansiedad por estar siempre disponible y actualizado (FOMO).
  • Agotamiento mental, irritabilidad y dificultad para relajarse.
  • Necesidad constante de revisar mensajes, redes y notificaciones.

Las plataformas digitales están diseñadas para captar la atención de forma continua, lo que favorece el estrés y la fragmentación de la atención.

Atención fragmentada y dificultad para concentrarse

  • Las notificaciones digitales interrumpen tareas y bajan el rendimiento intelectual.
  • Cada alerta obliga al cerebro a cambiar de actividad, dificultando la concentración sostenida.
  • El hábito de atender múltiples estímulos digitales debilita la capacidad de enfocarse en una tarea.

¿Por qué cuesta dejar el celular?

Las redes sociales y aplicaciones emplean sistemas de recompensa inmediata (me gusta, comentarios, mensajes) que liberan dopamina, generando sensaciones de placer y satisfacción.

Esto puede provocar:

  • Necesidad creciente de revisar dispositivos en busca de recompensas digitales.
  • Ansiedad cuando no se tiene acceso al celular.
  • Dificultad para controlar el tiempo de uso y afectaciones en la vida diaria.

El problema no es solo el tiempo frente a la pantalla, sino el impacto en el sueño, la salud emocional, el rendimiento y las relaciones personales.

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Daños físicos de estar demasiado tiempo conectado

  • Fatiga visual digital: ojo seco, irritación, visión borrosa y dolores de cabeza.
  • Dolores musculares en cuello, hombros y espalda por posturas inadecuadas.
  • Sedentarismo, que eleva el riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares.

¿Cómo encontrar el equilibrio?

Las TIC han traído avances en educación, salud y comunicación. El maestro Marcos Verdejo Manzano subraya que el impacto depende del uso que se les dé.

Recomendaciones para hábitos digitales saludables:

  • Limitar el uso de pantallas antes de dormir.
  • Establecer horarios de desconexión y desactivar notificaciones innecesarias.
  • Promover actividades recreativas sin dispositivos electrónicos.
  • Guiar el uso de la tecnología en niñas, niños y adolescentes.
  • Evitar el celular al manejar.

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