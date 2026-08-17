Qué es y cómo te está afectando la hiperconectividad, según la UNAM

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La tecnología modifica la forma en que las personas estudian, trabajan y se relacionan.

Sin embargo, la exposición constante a pantallas genera preocupación por su impacto en la salud física y mental, de acuerdo con la UNAM.

Durante la conferencia “Trastornos del sueño y mentales inducidos por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”, especialistas de la UNAM analizaron cómo la hiperconectividad afecta el descanso, el bienestar emocional y los hábitos diarios.

La luz de las pantallas y el sueño

La luz azul emitida por celulares y computadoras altera el reloj biológico.

El uso nocturno de dispositivos reduce la producción de melatonina, hormona clave para dormir.

Consecuencias frecuentes: dificultad para conciliar el sueño, despertares, sueño superficial y fatiga diurna.

El Dr. Fructuoso Ayala Guerrero explica que las células de la retina detectan la luz azul y envían señales al cerebro que inhiben el inicio del sueño. Si el hábito se mantiene, pueden surgir síntomas crónicos de insomnio.

PUBLICIDAD

Dormir mal afecta tu desempeño diario

El sueño participa en funciones esenciales como la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. Cuando el descanso es insuficiente:

(Captura de pantalla)

Disminuye la atención y la velocidad para procesar información.

Se dificulta resolver problemas y retener conocimientos.

En estudiantes, hay menor rendimiento académico y motivación.

En el trabajo, aumenta la probabilidad de errores, baja productividad y riesgo de accidentes.

Consecuencias a largo plazo de no dormir bien

Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Favorece la obesidad y la diabetes tipo 2.

Disminuye la respuesta del sistema inmunológico, lo que facilita infecciones y prolonga la recuperación.

El sueño nocturno es clave para reparar células y regular procesos hormonales. La privación crónica, advierten los especialistas, puede minar la salud general.

Ansiedad y dependencia: los otros efectos de la hiperconectividad

El uso excesivo de tecnología digital genera tensión psicológica y hábitos poco saludables.

Principales efectos psicológicos:

Ansiedad por estar siempre disponible y actualizado (FOMO).

Agotamiento mental, irritabilidad y dificultad para relajarse.

Necesidad constante de revisar mensajes, redes y notificaciones.

Las plataformas digitales están diseñadas para captar la atención de forma continua, lo que favorece el estrés y la fragmentación de la atención.

Atención fragmentada y dificultad para concentrarse

Las notificaciones digitales interrumpen tareas y bajan el rendimiento intelectual.

Cada alerta obliga al cerebro a cambiar de actividad, dificultando la concentración sostenida.

El hábito de atender múltiples estímulos digitales debilita la capacidad de enfocarse en una tarea.

¿Por qué cuesta dejar el celular?

Las redes sociales y aplicaciones emplean sistemas de recompensa inmediata (me gusta, comentarios, mensajes) que liberan dopamina, generando sensaciones de placer y satisfacción.

Esto puede provocar:

Necesidad creciente de revisar dispositivos en busca de recompensas digitales.

Ansiedad cuando no se tiene acceso al celular.

Dificultad para controlar el tiempo de uso y afectaciones en la vida diaria.

El problema no es solo el tiempo frente a la pantalla, sino el impacto en el sueño, la salud emocional, el rendimiento y las relaciones personales.

PUBLICIDAD

Daños físicos de estar demasiado tiempo conectado

Fatiga visual digital: ojo seco, irritación, visión borrosa y dolores de cabeza.

Dolores musculares en cuello, hombros y espalda por posturas inadecuadas.

Sedentarismo, que eleva el riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares.

¿Cómo encontrar el equilibrio?

Las TIC han traído avances en educación, salud y comunicación. El maestro Marcos Verdejo Manzano subraya que el impacto depende del uso que se les dé.

Recomendaciones para hábitos digitales saludables:

Limitar el uso de pantallas antes de dormir.

Establecer horarios de desconexión y desactivar notificaciones innecesarias.

Promover actividades recreativas sin dispositivos electrónicos.

Guiar el uso de la tecnología en niñas, niños y adolescentes.

Evitar el celular al manejar.