Galilea Montijo confirma La Casa de los Famosos México 2027 y aclara si habrá edición All Stars

Los fans aseguran que varios exparticipantes merecen una segunda oportunidad. (Jovani Pérez / Infobae México)

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La nueva temporada de La Casa de los Famosos México ya había sido confirmada durante la gran final de 2026, pero una nueva duda comenzó a tomar fuerza en redes sociales: ¿la siguiente edición sería una versión All Stars? Durante la emisión de Hoy, Galilea Montijo retomó el tema y aclaró que el reality regresará en 2027, aunque no será una edición con exparticipantes.

La conductora hizo la precisión después de que Andrea Legarreta le preguntara directamente: “¿Será all stars o será...?”. Galilea respondió sin rodeos: “No, no, no, normal”, y posteriormente explicó que la próxima entrega tendrá “nuevos, diferentes” participantes.

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De esta manera, mientras la continuidad del programa ya había quedado anunciada en la final, Galilea despejó ahora una de las principales especulaciones surgidas después del cierre de temporada. “También vi en las redes sociales que ya estaban anunciando a alguien la all stars”, comentó, antes de lanzar una advertencia a los espectadores: “No se deje llevar por todo lo que dicen”.

Precisamente en plataformas digitales habían comenzado a mencionarse nombres como Wendy Guevara, Marie Claire Harp, Aarón Mercury y Mariana Echeverría como supuestos participantes de una posible edición All Stars. Sin embargo, esas versiones no fueron confirmadas por la producción y Galilea pidió cautela: “También vi en las redes sociales que ya estaban anunciando a alguien la all stars. No, no se deje llevar por todo lo que dicen”.

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La final dejó a Mariana Ochoa como campeona

Memo Schutz y Mariana Ochoa protagonizaron una discusión dentro de la casa horas antes de la gala final de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

La confirmación de una nueva temporada llegó después de una final en la que Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta edición. Memo Schutz terminó segundo, Karina Torres obtuvo el tercer lugar, Ese Pérez quedó cuarto y Gema Garoa ocupó la quinta posición.

La definición puso punto final a una temporada marcada por el encierro, las alianzas, los enfrentamientos y los momentos que generaron conversación entre los espectadores. Mariana consiguió imponerse en la última votación y cerró la competencia como la campeona de esta edición.

Después de conocer el resultado, los finalistas comenzaron su regreso a la actividad pública. Mariana y Memo fueron algunos de los primeros en visitar programas de televisión para hablar sobre lo que vivieron dentro de la casa y sobre los minutos decisivos de la gran final.

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Galilea también explicó la polémica de los porcentajes

Galilea Montijo encabeza la conducción de las galas finales en Las Estrellas y ViX, donde se definirán las últimas eliminaciones de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación sobre la final no terminó con la coronación de Mariana. Las cifras mostradas durante la gala también generaron dudas entre algunos usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que los porcentajes presentados no parecían sumar el total y comenzaron a hablar de un posible “fraude”.

Durante Hoy, Galilea explicó qué había ocurrido con la gráfica. “El once por ciento lo tenía dividido entre Ernesto, Yair y todo el porcentaje”, comentó. También señaló: “Faltaban los porcentajes de Ernesto, de Yair”, en referencia a las cifras que todavía no aparecían desglosadas en pantalla.

La conductora también destacó el volumen de participación registrado durante la definición. “Más de cuarenta y tres millones de votos”, afirmó, antes de recordar que en la edición anterior se habían contabilizado alrededor de 39 millones. Ante las dudas que surgieron, Galilea insistió en que la votación había permanecido abierta durante una semana.

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Memo y Mariana comienzan su recorrido después del encierro

La votación final dejó a dos concursantes frente a frente por el premio mayor, luego de un cierre de temporada con eliminaciones en bloque. (Captura de pantalla YouTube)

Tras la final, Mariana Ochoa y Memo Schütz comenzaron su recorrido por distintos medios y estuvieron en Despierta, donde hablaron sobre la experiencia que vivieron dentro del reality. La conversación permitió conocer cómo enfrentaron los últimos minutos de la competencia.

Memo, quien terminó en segundo lugar, no mostró resentimiento por el resultado y respaldó el triunfo de Mariana. “Yo creo que la que tenía que ganar, ganó”, afirmó. También destacó el recorrido de la campeona: “Ella sufrió, compartió, al igual que todos”.

Mariana recordó que antes de la gala reunió a sus compañeros y les dijo: “Para mí, el estar hasta el último día de este gran proyecto, yo creo que todos somos ganadores”. Después de escuchar su nombre como ganadora, reconoció que no podía creer lo que estaba ocurriendo. Mientras los finalistas comenzaban a contar su experiencia, Galilea Montijo ya confirmó que el reality tendrá una nueva temporada en 2027 y dejó una advertencia para quienes siguen las especulaciones en redes: por ahora, no será una edición All Stars.

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