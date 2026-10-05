Morena da premio de consolación a Andrea Chávez en Ciudad Juárez: “Sin egos, ni protagonismos”, responde la senadora

El nombramiento, anunciado por la Comisión partidista, asigna a la nueva responsable la representación local de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la frontera norte del estado. (X-@PartidoMorenaMx)

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La Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó a Andrea Chávez Treviño como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua. El Comité Ejecutivo Nacional informó la decisión este 5 de octubre, días después de que Cruz Pérez Cuéllar fuera elegido para la coordinación estatal. La designación fue difundida primero por la periodista Azucena Uresti en su cuenta de X.

¿Qué dice el comunicado de Morena?

@PartidoMorenaMx

El documento está firmado por el CEN, presidido por Ariadna Montiel Reyes, y por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Señala lo siguiente:

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Chávez deberá fortalecer la organización territorial y convocar a la unidad del movimiento.

La designación forma parte del proceso de fortalecimiento de la organización y la unidad del partido a nivel nacional.

El texto no menciona una candidatura a la alcaldía ni detalla las funciones del cargo más allá de lo descrito.

Describe a Chávez como licenciada en Derecho, consejera nacional, exdiputada federal plurinominal y senadora.

El antecedente: la derrota en la encuesta estatal

"Yo respaldo a todos los chihuahuenses", declaró Andrea Chávez sin mencionar a Cruz Pérez Cuéllar, en medio de una reacción visible de contención emocional durante el anuncio de la coordinación de Morena en Chihuahua. (X/@ArturoVill7)

El 28 de septiembre, Morena nombró a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal en Chihuahua. De acuerdo con los datos que el partido presentó, Pérez Cuéllar sumó 8.5 puntos de 10 y Chávez 1.5. En la pregunta de preferencia general, que valía tres puntos, las cifras fueron más cercanas: 31.53% contra 30.61%, una diferencia de 0.92 puntos porcentuales.

Tras el anuncio, Chávez no respondió si respaldaba a Pérez Cuéllar. Dijo que la presidenta tiene “un soldado” en ella, y que seguiría recorriendo el estado. Según Infobae, algunos simpatizantes salieron del salón gritando “fraude”. Pérez Cuéllar la reconoció como una competidora muy dura.

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La reacción de Chávez a su nueva encomienda

@AndreaChavezTre

La senadora con licencia publicó un mensaje en su cuenta de X tras darse a conocer la designación. En él planteó que si la política es justa o injusta, o si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, “solo el tiempo y el pueblo lo dirán”.

Chávez afirmó que pone “al servicio de nuestra militancia y de nuestro movimiento” lo construido durante años, con el fin de “saldar la deuda que nuestro Estado tiene con Ciudad Juárez”. Añadió que asumirá la encomienda “sin egos, sin protagonismos, sin ambiciones personales”, como, dijo, les enseñaron Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

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En el mismo mensaje indicó que seguirá conversando “en el territorio” y “con nuestras bases, no solo con las dirigencias”. También escribió que “esta tarde” habría más información, por lo que su postura podría ampliarse.

Los enfrentamientos con Maru Campos

En un video en redes, la legisladora con licencia de Morena afirma que la mandataria panista no acude a su oficina ni a la mesa de seguridad, y la emplaza a pedir licencia o retomar funciones. (Infobae-Itzallana)

Chávez y la gobernadora panista Maru Campos mantuvieron un intercambio de señalamientos durante el proceso interno:

Mediados de junio: Chávez afirmó que Campos acumulaba dos semanas sin asistir a reuniones de seguridad ni a eventos públicos, y le pidió dejar el cargo. Campos respondió que no necesitaba ir al Palacio de Gobierno para trabajar. El intercambio ocurrió tras un operativo contra un narcolaboratorio en el que, según reportes, habrían participado agentes de inteligencia estadounidenses.

23 de junio: al registrarse como aspirante, Chávez pidió que el gobierno estatal “saque las manos” del proceso.

30 de junio: Campos dijo que existen denuncias contra Chávez por la presunta venta irregular de terrenos en la Sierra Tarahumara. Según Infobae, Campos las vinculó con una denuncia de Enoel Carrasco Jordán, quien también habló de un presunto uso de recursos ilícitos. Chávez rechazó los señalamientos y los calificó como un intento de inventarle un delito.

1 de julio: Chávez respondió con acusaciones de presunta corrupción inmobiliaria contra la gobernadora

Lo que dijo Sheinbaum

En la conferencia matutina del 29 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que quienes no ganaron las encuestas pueden participar en nuevas convocatorias para presidencias municipales y diputaciones. Precisó que las definiciones corresponden al partido. Al preguntarle qué consejo daría a los seleccionados, respondió: “No robar y no traicionar al pueblo”.

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¿Qué sigue?

Según reportes de medios locales, el cargo no implica por sí mismo una candidatura, que deberá sujetarse a los tiempos y requisitos de Morena. Los comicios en los que se renovarán 17 gubernaturas se realizarán el próximo año.