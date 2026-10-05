Policías sin prácticas de tiro y custodios sin carrera: las carencias de seguridad de Chihuahua frente al crimen organizado, revela Causa en Común

Durante 2026, autoridades de Chihuahua han reforzado los operativos contra grupos criminales en el corredor Aldama-Ojinaga tras ataques y enfrentamientos en la zona. (Imagen ilustrativa del CEFERESO 9, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Crédito: Cuartoscuro)

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Sólo 8% de los policías estatales de Chihuahua realizó prácticas de tiro de precisión y reacción durante 2024, mientras no hubo concursos para ascender de grado ni un programa de actualización para agentes en activo.

Las deficiencias también alcanzaron al sistema penitenciario: el estado no tenía un sistema de carrera consolidado para sus custodios, no reportó promociones durante ese año y tampoco informó sobre un programa de formación o protocolos para garantizar un internamiento digno y seguro, de acuerdo con un estudio de Causa en Común.

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Los hallazgos corresponden a información de 2024 y fueron presentados el 2 de octubre de 2026 en Ciudad Juárez, en un momento en que Chihuahua mantiene operativos contra grupos criminales y enfrenta una disputa territorial entre Los Cabrera y La Línea que ha dejado 113 homicidios en cuatro municipios del noreste desde septiembre de 2024.

Policías estatales con pocas prácticas de tiro y sin ascensos

El estudio elaborado por la organización Causa en Común documentó que sólo 8% del personal de la Policía Estatal participó en prácticas de tiro de precisión y reacción durante 2024. En contraste, 88% del personal operativo contaba con controles de confianza aprobados y vigentes.

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La participación de mujeres representaba 35% de la plantilla policial, pero su presencia disminuía de manera considerable en los puestos de mando: ocupaban 13% de esas posiciones. La Policía Estatal entregó 95% de la información solicitada para la evaluación y obtuvo una calificación de -46 puntos dentro de la metodología empleada por Causa en Común.

Fiscalía reportó 315 cursos, pero omitió información sobre controles internos

En la Fiscalía General del Estado también hubo avances en capacitación, aunque persistieron deficiencias en materia de carrera y controles internos.

La institución reportó 315 cursos impartidos durante 2024 y emitió convocatorias de promoción para ministerios públicos y policías de investigación. Sin embargo, no presentó convocatorias para personal pericial.

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La Fiscalía tampoco proporcionó información sobre los mecanismos internos destinados a investigar y sancionar posibles conductas indebidas de sus servidores públicos.

La institución entregó 63% de la información solicitada para el estudio y obtuvo una calificación de -60 puntos.

Los rezagos documentados por Causa en Común corresponden a información de 2024, pero las instituciones evaluadas continúan operando en un escenario de violencia criminal durante 2026. Uno de los principales focos se encuentra en el noreste del estado, donde autoridades han identificado una disputa territorial entre La Línea y Los Cabrera.

La Línea y Los Cabrera: dos grupos criminales detrás de la disputa por el corredor Aldama-Ojinaga

La Línea es señalada como una estructura vinculada con el Nuevo Cártel de Juárez, mientras Los Cabrera mantienen vínculos con una facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Ambos grupos mantienen una disputa por el control de una franja del noreste de Chihuahua que comprende Aldama, Ojinaga, Coyame del Sotol y Manuel Benavides.

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Septiembre de 2024 es utilizado por las autoridades como punto de referencia para contabilizar la confrontación. El 21 de ese mes, 11 hombres fueron encontrados sin vida en Ojinaga. De acuerdo con trabajos de inteligencia de la Agencia Estatal de Investigación, aquel multihomicidio marcó la entrada de Los Cabrera a una zona que durante años había estado bajo influencia de La Línea.

El 21 de septiembre de 2024 es utilizado por las autoridades como punto de referencia para contabilizar la confrontación entre La Línea y Los Cabrera. Ese día, 11 hombres fueron encontrados sin vida en Ojinaga. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Entre septiembre y diciembre de 2024 se contabilizaron 30 homicidios en los cuatro municipios. Durante 2025 fueron registrados otros 51 y entre el 1 de enero y el 23 de septiembre de 2026 sumaron 32.

En total, el recuento asciende a 113 homicidios durante el periodo de confrontación: 62 en Aldama, 29 en Ojinaga, 20 en Coyame del Sotol y dos en Manuel Benavides.

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La cifra corresponde al periodo de violencia utilizado por las autoridades para contabilizar la disputa y no significa que los 113 homicidios hayan sido atribuidos judicialmente a integrantes de Los Cabrera o La Línea.

La confrontación continúa durante 2026

La violencia en el corredor del noreste no quedó limitada a los primeros meses de la disputa. Aldama concentra la mayor cantidad de homicidios contabilizados durante el periodo, con 22 de los 32 registrados en los primeros nueve meses de 2026.

En diciembre de 2025, autoridades estatales señalaron a Roberto “N”, alias “El 02” o “El 04”, como presunto integrante de Los Cabrera y uno de los operadores relacionados con la confrontación en Ojinaga.

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De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, Roberto “N” había pertenecido previamente a La Línea y posteriormente habría formado una célula con respaldo de Los Cabrera Sarabia. El grupo, identificado como Los Fariseos, tenía presencia en Aldama, Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame del Sotol.

El presunto operador fue detenido en diciembre de 2025 y posteriormente entregado a autoridades de Estados Unidos en febrero de 2026.

Un ataque contra un helicóptero reforzó el despliegue en la zona

El conflicto volvió a quedar expuesto en septiembre de 2026, cuando un helicóptero de la Policía del Estado fue atacado durante labores de vigilancia entre Coyame y Ojinaga. La agresión ocurrió el 12 de septiembre y dejó a un agente herido.

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Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reforzó el operativo en Ojinaga, Manuel Benavides y Paso de San Antonio, con recorridos terrestres y vigilancia aérea. Posteriormente, el despliegue se extendió al corredor Aldama-Ojinaga con participación de fuerzas estatales y federales.

Durante las acciones posteriores fueron aseguradas armas largas, municiones, vehículos, droga y equipo táctico, además de personas señaladas por las autoridades como integrantes de una célula criminal relacionada con los hechos.

El 21 de septiembre, agentes estatales detuvieron en Ojinaga a Octavio V. L., alias “El Tavo” o “El 13”, señalado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal como presunto líder criminal en la zona fronteriza. También fue detenido Axel A. A.

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En el operativo fueron aseguradas 11 armas largas, 24 cargadores, 2 mil 920 cartuchos, cuatro chalecos balísticos, una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos, una motocicleta y 19 mil 400 dólares en efectivo.

El pasado 12 de septiembre, un helicóptero de la policía estatal de Chihuahua fue atacado a tiros en los municipios de Coyame y Ojinaga. Un agente resultó herido. (Crédito: especial)

Las acciones contra estas estructuras muestran el escenario operativo que enfrentan las corporaciones estatales en regiones donde persisten disputas territoriales y ataques contra las fuerzas de seguridad. Pero el estudio de Causa en Común no se limita a la capacidad de respuesta policial: también revisó las condiciones del personal encargado de vigilar los centros penitenciarios.

Custodios sin carrera y sin promociones

El sistema penitenciario fue el área con mayores deficiencias en la evaluación de Causa en Común. Chihuahua obtuvo una calificación de -68 puntos.

El estudio encontró que el estado no contaba con un sistema de carrera consolidado para el personal de custodia y que durante 2024 no hubo promociones para esos trabajadores.

Tampoco se reportó un programa de formación ni protocolos específicos para garantizar un internamiento digno y seguro. Las mujeres representaban 31% del personal de custodia, pero ninguna ocupaba puestos de mando.

El informe también identificó pendientes relacionados con la profesionalización, la perspectiva de género, el uso de la fuerza y las condiciones de infraestructura penitenciaria.

Cuatro policías procesales fueron detenidos en 2026

Las deficiencias documentadas adquieren otro contexto a partir de un caso ocurrido este año dentro del sistema penitenciario estatal, aunque el estudio no establece una relación causal entre ambos hechos.

El 1 de octubre de 2026 fueron detenidos cuatro policías procesales por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado agravado y tortura, relacionados con la muerte de un interno del Cereso Estatal número 1.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 8 de julio y la investigación incluyó el análisis de imágenes de las cámaras de seguridad del centro penitenciario.

Los cuatro servidores públicos quedaron a disposición de un juez de Control, mientras la Secretaría de Seguridad Pública estatal inició un procedimiento administrativo interno.

El caso permanece sujeto a las determinaciones de las autoridades judiciales y a la investigación correspondiente sobre la muerte del interno.

Causa en Común pide fortalecer la carrera policial y penitenciaria

El estudio de Causa en Común fue elaborado por Nancy Canjura, Fernando Escobar y Claudia Romero, —esta última, de Impunidad Cero—, a partir de solicitudes de información realizadas a las instituciones estatales.

Entre sus principales recomendaciones se encuentra fortalecer los servicios profesionales de carrera, establecer mecanismos permanentes de capacitación, realizar concursos de promoción y mejorar los controles internos y los sistemas de rendición de cuentas.

También plantea incorporar una perspectiva de género en las instituciones de seguridad y justicia y mejorar la disponibilidad de información pública sobre su funcionamiento.