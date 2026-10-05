Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles para tramitar el permiso rápidamente

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las direcciones de las unidades móviles que estarán disponibles del 5 al 10 de octubre para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir de forma más rápida.

Esta política del Gobierno del Estado de México se aplica desde hace tiempo para agilizar la solicitud del permiso, requisito indispensable para circular legalmente en automóvil.

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Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

El horario de atención de las unidades móviles será de lunes a viernes de las 9:00 a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Licencia de Conducir Edomex (GEM)

Axapusco Fechas: 8, 9 y 10 de octubre.

Domicilio: Calle 16 de Septiembre 10, colonia Centro, C.P. 55940, Axapusco, Estado de México.

Referencia: Frente a la explanada municipal. Chalco Fechas: 7 y 9 de octubre.

Domicilio: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640, Chalco, Estado de México. Chimalhuacán Fechas: 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre.

Domicilio: Avenida Nezahualcóyotl, Mz. 004, colonia Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México.

Referencia: Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán. Coatepec Harinas Fechas: 6, 7 y 8 de octubre.

Domicilio: Calle Juárez esquina Morelos, colonia Centro, C.P. 51700, Coatepec Harinas, Estado de México.

Referencia: Frente al Palacio Municipal. Cuautitlán Izcalli Fechas: 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre.

Domicilio: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Referencia: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Naucalpan Fecha: 8 de octubre.

Domicilio: Boulevard de la Santa Cruz, Mz. 020, colonia Boulevares, C.P. 53140, Naucalpan, Estado de México.

Referencia: Centro de Exposiciones, Ferias y Eventos del Parque Naucalli. Nopaltepec Fechas: 6 y 7 de octubre.

Domicilio: Calle Zaragoza s/n, colonia Centro, C.P. 55970, Nopaltepec, Estado de México.

Referencia: Frente al Palacio Municipal. Tepotzotlán Fechas: 6, 7, 8, 9 y 10 de octubre.

Domicilio: Calle Virreinal, Mz. 012, barrio San Martín, C.P. 54600, Tepotzotlán, Estado de México.

Referencia: Frente al Palacio Municipal. Texcaltitlán Fechas: 9 y 10 de octubre.

Domicilio: Avenida Benito Juárez 1, colonia Centro, C.P. 51670, Texcaltitlán, Estado de México.

Referencia: Frente al Palacio Municipal. Texcoco Fechas: 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre.

Domicilio: Calle Miguel Lerdo de Tejada 11, colonia Zaragoza, C.P. 56110, Texcoco, Estado de México.

Referencia: Alameda Texcoco. Zinacantepec Fechas: 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre.

Domicilio: Calle Jardín Constitución 101, colonia Centro, C.P. 51350, Zinacantepec, Estado de México.

Referencia: Frente al Palacio Municipal.

El horario de atención de las unidades móviles será de lunes a viernes de las 9:00 a las 17:30 horas (Semovi Edomex)

El horario de atención de las unidades móviles será de lunes a viernes de las 9:00 a las 17:30 horas (Semovi Edomex)

El horario de atención de las unidades móviles será de lunes a viernes de las 9:00 a las 17:30 horas (Semovi Edomex)

Documentos para solicitar la licencia

El comprobante de pago de derechos, requerido para obtener la licencia tipo C, puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

La Secretaría de Movilidad (Semov) pide, además, el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF), el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y la aprobación del examen de conocimientos.

Entre los documentos solicitados también figuran el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio.

Licencia de conducir Edomex unidades Moviles (@@A_Palac10s/X)

Costos por tramitar el permiso

La Secretaría de Movilidad ha fijado para 2026 el costo de la reposición de tarjeta de circulación en 525.00 pesos, la calcomanía en 118.00 pesos y la reposición de placa en 1,390.00 pesos. Además, el trámite de permiso provisional se sitúa en 3,694.00 pesos.

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En cuanto a las tarifas para automovilistas, el precio varía según la vigencia: 777.00 pesos para la opción más corta, 1,040.00 pesos para la intermedia y 1,848.00 pesos para la más prolongada. Para motociclistas, los montos son de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, dependiendo del periodo elegido. Los choferes de servicio particular enfrentan costos de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según la duración solicitada.