Victoria Ruffo defiende a hija de Eugenio Derbez tras ataques por el físico similar a él: “Están refeos a esa edad” (RS)

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La actriz Victoria Ruffo respondió a recientes críticas en redes sociales hacia Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, luego de que la menor de tan solo 11 años fue objeto de comentarios ofensivos sobre su apariencia y talento tras una participación en vivo con su mamá.

En entrevista con diversos medios, la protagonista de telenovelas en Televisa preguntó: “¿Por qué la critican o qué? ¿Porque baila y canta?”. La polémica surge a partir de que cientos de usuarios señalaron a la niña por “no tener gracia” y la llamaron “fea”, lo que ha generado una ola de apoyo de parte de su familia y figuras del medio artístico, pues el discurso sobre “no hablar de cuerpos ajenos” en este 2026 ha tomado mayor fuerza y debate.

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Aitana Derbez desata críticas en redes, pero famosos la defienden

El conflicto comenzó cuando Vadhir Derbez, hermano mayor de Aitana, compartió un video en el que ambos cantan la canción “Golden”, de la producción de K-Pop Demon Hunters. La grabación, filmada en el jardín de su casa, pretendía mostrar una tarde de convivencia y juego. Sin embargo, el video provocó una reacción negativa: usuarios en internet criticaron el físico de la menor y afirmaron que “no canta” y “no es agraciada”.

Victoria Ruffo expresó su sorpresa por los comentarios: “Ay, ¿cuántos años tiene Aitana?”, preguntó en la entrevista. Cuando los reporteros le respondieron que tenía alrededor de diez años, la actriz señaló: “Ah, es por la edad, están refeos a esa edad. Muy feítos. O sea, no son, no si van o vienen, tan flacos o gordos o panzones. Digo, es una edad muy fea de los, de los chavos. Pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre”.

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Aitana Derbez desata críticas en redes, pero famosos la defienden (IG: @ederbez)

La protagonista de Corona de Lágrimas, quien fue pareja de Eugenio Derbez y es madre de José Eduardo Derbez, consideró que las críticas se relacionan con la transición física propia de la infancia, minimizando la importancia de los comentarios negativos.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo cierran filas

La familia Derbez manifestó su rechazo a los ataques contra Aitana. Eugenio Derbez calificó los insultos como una “falta de respeto y una locura” en su canal de YouTube y sostuvo: “Las personas que insultan a niños están podridas”. Además, anunció que limitaría la exposición de su hija en el ojo público y lamentó la normalización del acoso a menores en redes sociales.

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Alessandra Rosaldo utilizó su cuenta de Instagram para expresar su molestia y afirmó: “Los comentarios negativos e hirientes hablan mucho más de las carencias emocionales de quienes los escriben que de mi hija”. Recalcó que Aitana no tiene redes sociales personales y vive en un entorno protegido, por lo que está ajena a los insultos y al acoso digital.

José Eduardo y Vadhir Derbez también defienden a Aitana

José Eduardo Derbez mostró su enojo ante los ataques y declaró: “Con los menores de edad no se juega”. Criticó que los usuarios de redes descarguen su frustración contra una niña que solo compartía un momento familiar. Por su parte, Vadhir Derbez aclaró que el video no corresponde al lanzamiento de un proyecto musical formal, sino que fue resultado de una tarde de karaoke en casa.

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El entorno familiar reiteró que la menor se mantiene alejada de redes sociales y que su participación en videos es ocasional y sin fines mediáticos. Eugenio Derbez subrayó que su hija “no está enterada de los comentarios ni se involucra en polémicas digitales”.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo cierran filas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Victoria Ruffo subraya la etapa de cambio en la infancia

Durante la conversación con medios, Victoria Ruffo insistió en que la edad de Aitana influye en la percepción de su aspecto: “Es una edad muy fea de los chavos. Pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre”. Cuando un reportero comentó que la niña “baila precioso” y tiene talento de su madre, Ruffo respondió: “Pues él (Eugenio Derbez) dice que baila muy bien, fíjate”.

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La actriz minimizó la severidad de los comentarios negativos y enfatizó que los cambios físicos y de personalidad en la infancia suelen ser motivo de burlas injustificadas en redes sociales.

La exposición mediática y el acoso digital contra menores

El caso de Aitana Derbez ha provocado un debate sobre la exposición de menores en el entretenimiento y el papel de las redes sociales como espacio de acoso. La familia Derbez recalcó la necesidad de proteger a los niños de la violencia digital y cuestionó la facilidad con que usuarios anónimos emiten juicios destructivos.

Hasta el momento, los padres confirmaron que Aitana Derbez permanece resguardada, sin acceso a redes sociales y enfocada en su entorno escolar. La familia considera que la menor está al margen del acoso, pese a la intensidad de los ataques virtuales y la viralización del video en cuestión.

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