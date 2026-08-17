María León asegura que Yahir “lo está haciendo increíble” en LCDLF y revela si ella entraría al reality

María León y Yahir - (Instagram)

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María León fue una de las madrinas de lujo durante la celebración por las 1,100 funciones de Siete veces adiós, pero su encuentro con los medios también dejó una declaración sobre Yahir y su participación en La Casa de los Famosos México, donde actualmente forma parte del elenco.

La cantante y actriz fue directa al hablar de su compañero: “Creo que lo está haciendo increíble”. Además, destacó algunas cualidades que, desde su perspectiva, ha mostrado durante su participación: “humilde, súper disciplinado” y “súper cariñoso con sus compañeros”.

La conversación inevitablemente llevó a una pregunta: ¿María León aceptaría entrar a un reality de este tipo? Su respuesta fue bastante clara, aunque dejó una pequeña puerta abierta: “No me veo, pero bueno, no digamos nunca, nunca”.

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Esto dijo María León sobre Yahir y si entraría a La Casa de los Famosos México

(captura de pantalla)

María León aseguró que le da gusto observar a Yahir dentro del programa y reconoció al hombre que conoce fuera de las cámaras. “Me encanta ver al Yahir que conocimos y que lo tenemos cerca”, expresó, antes de felicitarlo por la manera en que se ha relacionado con sus compañeros.

Al ser cuestionada directamente sobre si ella aceptaría vivir una experiencia semejante, la artista respondió: “No sé, la verdad es que no sé si mi vida sea tan divertida”. Después explicó que considera que otros artistas podrían generar más contenido dentro de un formato de este tipo.

“Yo siento que yo a lo mejor puedo generar más cosas arriba del escenario”, agregó María León. Aunque no se imagina actualmente dentro de un reality, prefirió no cerrar completamente esa posibilidad: “No me veo, pero bueno, no digamos nunca, nunca”.

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María León habla de su nuevo disco, el Metropólitan y sus próximos proyectos

María León - (Instagram)

La artista también adelantó que su agenda tendrá teatro y música. El 2 de septiembre comenzará la gira de Siete veces adiós, con más de 40 funciones por distintas ciudades, y el 2 de noviembre llegará al Teatro Metropólitan para el estreno de su gira “Era de Villana”.

Sobre su faceta musical, María León reveló que prepara el estreno de un nuevo disco y celebró poder combinar ambas disciplinas. “Yo pensé que este año no iba a hacer teatro, pero cayó este regalo de la vida y lo agradezco con todo el corazón”, comentó.

Con tantos proyectos en puerta, la cantante anticipó lo que será el cierre de su año: “Va a ser un fin de año intenso, pero con mucha felicidad”.

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Teatro, música y un nuevo capítulo personal

La cantante María León (Foto: captura de pantalla de @sargentoleon)

María también habló de su regreso a la música con un nuevo disco y reconoció que este año tomó un rumbo distinto al que había imaginado. “Yo pensé que este año no iba a hacer teatro, pero cayó este regalo de la vida y lo agradezco con todo el corazón”, contó sobre sus próximos proyectos.

La celebración de Siete veces adiós fue especialmente significativa para ella, pues ha visto la obra en seis ocasiones y asegura que cada función le provoca emociones distintas. “No hay una sola vez en que no me rompa algo por dentro o me haga crear una conciencia”, confesó.

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En el terreno personal, María León también sorprendió al confirmar que está enamorada. “Estoy muy enamorada”, reveló sobre su pareja, un abogado al que describió como “un hombre maravilloso” y “súper brillante”. Entre nuevos escenarios, música y un corazón contento, la artista parece tener bastante trabajo por delante antes de pensar en encerrarse frente a las cámaras.