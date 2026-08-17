Entre lágrimas y ovaciones: Siete veces adiós celebra 1,100 funciones

Siete Veces Adiós - (Infobae México/ Miriam Estrella)

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El Teatro Ramiro Jiménez se vistió de gala la noche del domingo 16 de agosto para celebrar las 1,100 funciones de Siete veces adiós, una obra creada por Alan Estrada, Vince Miranda, Salvador Suárez y Jannette Chao, que lleva alrededor de cuatro años y medio en cartelera en la Ciudad de México, pese a que originalmente estaba pensada para una temporada mucho más breve. Inspirada en experiencias relacionadas con el amor y las rupturas, la puesta en escena explora las emociones que deja un “corazón roto”.

La función tuvo como padrinos de honor a María León y Mauricio Martínez, quienes acompañaron a la compañía durante la develación de la placa conmemorativa. Sobre el escenario, Macarena García y Edu Maruri protagonizaron una velada marcada por emociones, música y una historia que continúa encontrando eco entre el público.

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Alan Estrada resumió la magnitud del momento: “Mil cien funciones es una locura para nosotros. Queríamos hacer ocho semanas y estamos por cuatro años y medio”. Además, destacó que parte del elenco original continúa en escena, algo que, dijo, habla de “lo mucho que aman la obra y lo mucho que los amamos nosotros a ustedes”.

María León y Mauricio Martínez celebran el milagro

Siete Veces Adiós - (Infobae México/ Miriam Estrella)

Mauricio Martínez felicitó a toda la compañía y definió las 1,100 representaciones como algo extraordinario: “Eso en México es prácticamente un milagro”. También recordó que vio el estreno y celebró la evolución del montaje, así como el talento que ha pasado por sus diferentes elencos.

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“Creo que es una obra extraordinaria y los felicito de corazón por el trabajo y el corazón que le echan, porque de verdad se parten su madre todas las noches”, expresó entre ovaciones, reconociendo a cantantes, músicos y artistas que han mantenido vivo el proyecto.

María León, quien aseguró haber visto la obra seis veces, confesó: “No hay una sola vez en que no me rompa algo por dentro o me haga crear una conciencia”. Para ella, esa capacidad de mover al público demuestra “de eso se trata el teatro y el arte y por eso es tan necesario en nuestras vidas”.

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Macarena García vuelve a donde se siente segura

Macarena García - (Infobae México/ Miriam Estrella)

Macarena García, protagonista de esta temporada como “Ella”, reveló que esta es aproximadamente la cuarta ocasión en que regresa al montaje. Con humor reconoció: “Ya nunca me van a volver a creer que es mi última función”, y explicó su regreso con una frase sencilla: “uno siempre regresa a donde se siente seguro”.

La actriz contó que ha incorporado rasgos personales a su personaje, especialmente una “Ella” con mucha energía y divertida. También agradeció que distintas combinaciones de elencos permitan que el público vuelva a encontrar la historia desde perspectivas diferentes.

Sobre lo que significa regresar, fue contundente: “Que se permita seguir aprendiendo de ella misma cada vez que suba a ese escenario” y que nunca se arrepienta de volver, porque “es muy mágico”. Ahora, mientras Siete veces adiós mira hacia una nueva etapa, la compañía prepara la gira por la República Mexicana que comenzará en septiembre, con María León entre sus participantes.

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Un amor que se despide, pero sigue resonando

Siete Veces Adiós - (Instagram)

Siete veces adiós explora una ruptura amorosa a través de los recuerdos, las heridas y las emociones de una pareja que enfrenta el final de su relación. La música original, el teatro contemporáneo y una banda en vivo acompañan ese recorrido íntimo entre el enamoramiento, la pérdida y la transformación.

Frases como “somos polvo de estrellas”, “¿cuánto dura un corazón roto?” y “conoció el amor antes que el mar” forman parte de ese universo emocional que permite al espectador reconocerse en las palabras, las canciones y los silencios de los personajes.

La obra apuesta por mostrar la vulnerabilidad de amar y despedirse sin disfrazarla. Sus diálogos, confesiones y momentos musicales construyen una experiencia cercana, en la que cada función puede provocar una reacción diferente.

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