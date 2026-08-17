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La UNAM explica por qué un 20 por ciento de aspirantes no se presenta al examen de control

Más de 42 mil aspirantes fueron citados en la CDMX para realizar nuevamente la evaluación de ingreso

UNAM pone a prueba a miles de aspirantes tras polémico examen en línea.
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició este lunes la aplicación del Examen de Control Presencial en la Ciudad de México, una evaluación extraordinaria convocada tras las irregularidades detectadas en el proceso de admisión en línea.

Ante la expectativa de una menor asistencia, la institución explicó que hasta 20 por ciento de los aspirantes podría no acudir, principalmente porque muchos también participan en procesos de ingreso de otras universidades.

Examen de control de la UNAM reúne a miles de aspirantes

La primera jornada se desarrolla en el Palacio de los Deportes, donde durante tres días se aplicará la prueba a 42,784 jóvenes que descargaron su cita. La evaluación está organizada en nueve turnos, tres por día, y comenzó este lunes con alrededor de 4,200 aspirantes en el primer horario.

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Durante los dos primeros turnos de la jornada, 8,174 personas realizaron el examen, informó Javier de la Fuente Hernández, secretario general de la UNAM. La universidad prevé mantener una tendencia similar durante los siguientes turnos y jornadas.

UNAM busca recuperar certeza con nuevo examen de admisión.
UNAM busca recuperar certeza con nuevo examen de admisión.

De acuerdo con el funcionario, la inasistencia observada en las primeras sedes del examen de control —León, Oaxaca y Tijuana— permite estimar que alrededor de una quinta parte de los convocados en la capital podría no presentarse.

¿Por qué 20% de aspirantes no acudiría al examen?

De la Fuente explicó que la ausencia no responde a una sola causa. Uno de los principales factores es que los jóvenes suelen participar simultáneamente en procesos de admisión de distintas instituciones.

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Si un aspirante obtiene un lugar en otra universidad, particularmente en una institución ubicada en su estado de origen, puede decidir no trasladarse a la Ciudad de México para presentar nuevamente la evaluación de la UNAM.

La universidad considera que este comportamiento explica parte de la diferencia entre el número de jóvenes convocados y quienes finalmente acuden.

La UNAM continúa con la aplicación del examen de control para el ingreso a la licenciatura (X/ @UNAM_MX)
La UNAM continúa con la aplicación del examen de control para el ingreso a la licenciatura (X/ @UNAM_MX)

Entre los factores identificados se encuentran:

  • Aspirantes que participan en procesos de selección de varias universidades.
  • Jóvenes que pueden haber obtenido un lugar en otra institución.
  • El traslado hasta la Ciudad de México desde otros estados.
  • La decisión de algunos convocados de no continuar con el proceso de ingreso.
  • UNAM refuerza vigilancia durante examen presencial

La nueva evaluación busca comprobar que los resultados obtenidos correspondan al desempeño individual de cada aspirante. Para ello, los jóvenes utilizan tabletas sin conexión a internet, propiedad de la UNAM y algunas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El examen contiene 120 preguntas, cuyos reactivos cambian en cada aplicación. Además, el proceso cuenta con notarios, auditores y personal universitario encargado de supervisar la seguridad de las pruebas y la obtención de resultados.

INEGI apoya a la UNAM con tabletas para el examen presencial.
INEGI apoya a la UNAM con tabletas para el examen presencial.

La vigilancia también es más estrecha que en la aplicación remota de mayo. En esta ocasión hay aproximadamente un supervisor por cada 28 aspirantes, frente a una proporción cercana a uno por cada 150 durante el examen en línea.

Durante el ingreso, los participantes deben dejar teléfonos, relojes inteligentes, mochilas y otros objetos fuera de su alcance. Incluso se realizaron revisiones adicionales para evitar cualquier forma de apoyo externo.

¿Cuándo dará resultados la UNAM?

La institución prevé publicar los resultados antes del inicio del ciclo escolar, programado para el 31 de agosto. De la Fuente explicó que primero deberán reunirse los resultados de todos los aspirantes para realizar la ponderación y asignación de lugares.

La UNAM reconoció además el impacto que repetir la evaluación representa para quienes realizaron correctamente el examen original.

La institución detalla que la evaluación se realizó en Baja California con dos turnos
UNAM publicará los resultados del examen de control durante el último fin de semana de agosto. Crédito: DGCS de la UNAM

El secretario general ofreció una disculpa y señaló que la experiencia dejó aprendizajes para mejorar los mecanismos de admisión.

La aplicación presencial representa así el mecanismo mediante el cual la universidad busca recuperar certeza y equidad después de las anomalías detectadas en la primera prueba completamente en línea.

La institución sostiene que, bajo este esquema, los resultados reflejarán el esfuerzo de cada aspirante y permitirán realizar la asignación de espacios disponibles con mayores garantías de transparencia.

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