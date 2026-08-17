La UNAM detecta intentos de trampa con celulares en el examen de control

La UNAM continúa con la aplicación del examen de control para el ingreso a la licenciatura (X/ @UNAM_MX)

Guardar

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está llevando a cabo exámenes de control para el ingreso a la licenciatura, en esta segunda aplicación de la prueba se detectaron presuntos casos de aspirantes que habrían utilizado sus celulares para hacer trampa.

Este lunes 17 de agosto trascendió el reporte de esta situación que fue detectada en dos sedes foráneas en las que se realizaron el examen este fin de semana. De acuerdo con la primera información que circuló de la situación es que dos aspirantes habrían usado sus celulares durante la evaluación.

Un caso ocurrió en Tijuana y otro en León, las autoridades escolares se percataron de la situación, por lo que de inmediato reportaron el incidente para proceder de acuerdo a la evaluación para el ingreso a la Máxima Casa de Estudios.

PUBLICIDAD

Irregularidades sacuden el examen de ingreso y llevan a la UNAM a revisar el modelo.

Detectan uso de celulares en examen de control de la UNAM

De acuerdo con los primeros reportes del incidente, personal encargado de vigilar la aplicación presencial del examen para el ingreso a la licenciatura detectó una anomalía, la situación fue la misma en Tijuana y León; un alumno habría acudido al baño durante la prueba y desde ahí habría usado su dispositivo móvil para obtener algunas respuestas.

Debido a que el caso fue detectado de inmediato, el personal evitó que realizara trampa. La casa de estudios se encargó de confirmar estos dos incidentes en las sedes de Tijuana y León, hasta el momento se desconoce las consecuencias o sanciones a los aspirantes por infringir las normas.

PUBLICIDAD

En medio de esta situación, la UNAM continúa con la aplicación del examen de control para la admisión a la licenciatura. Este lunes 17 de agosto empezó la aplicación del examen en el Palacio de los Deportes.

UNAM sigue con examen de control (Archivo)

UNAM evalúa cambios al examen de admisión en línea

La UNAM prevé publicar los resultados del examen de admisión a licenciatura el último fin de semana de agosto, informó el secretario general Javier de la Fuente, un calendario que deja la lista de aceptados a pocos días del inicio de clases para alumnos de primer ingreso, programado para el lunes 31 de agosto.

La fecha se conoce en medio de la revisión del primer examen aplicado por completo en línea y de cifras que muestran la presión por un lugar: fueron aceptados 21,962 jóvenes, mientras 86.17% de los 158,712 aspirantes que presentaron la prueba no logró ingresar. La admisión aumentó en 2,408 lugares frente a 2025.

PUBLICIDAD

Según explicó De la Fuente la publicación no se hace de manera individual conforme se procesan los exámenes. El procedimiento avanza por etapas encadenadas y la universidad debe reunir la totalidad de los datos antes de pasar a la siguiente fase.

Ese mecanismo es la razón por la que la difusión final se estima hasta el último fin de semana de agosto. La decisión coloca el cierre del proceso apenas unos días antes del arranque del nuevo ciclo escolar.

La UNAM revisa ajustes al modelo de examen en línea

UNAM define el futuro de su examen de admisión para 2027.

Consultado sobre si esta experiencia llevaría a descartar la modalidad en línea, De la Fuente evitó una definición. Aun así, reconoció que el esquema requiere cambios.

PUBLICIDAD

“Yo sí creo que tiene que cambiar”, dijo el funcionario al medio, sin detallar qué partes del modelo podrían modificarse ni si eso supondría abandonar el examen en línea en próximas convocatorias.

El secretario general agregó que la comisión especial instrumentada por el rector sigue trabajando en la revisión del proceso. De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, ese grupo habría de emitir recomendaciones en las próximas semanas.

La pregunta sobre el futuro del examen surge tras un análisis del matemático Raúl Rojas, de la Universidad Libre de Berlín, que plantea que alrededor del 91% de los aspirantes que alcanzaron el puntaje de ingreso en 2026 presentaría resultados atípicos. El estudio considera que esos patrones serían compatibles con la hipótesis de ayuda externa durante la prueba.

PUBLICIDAD

El propio planteamiento, según se expone en la publicación, es una hipótesis estadística y no una confirmación oficial de fraude. El examen de 2026 fue la primera aplicación totalmente en línea.