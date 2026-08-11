La psicología demuestra que las personas que no disfrutan de los besos no es por desinterés, sino por una mayor sensibilidad a los estímulos físicos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La psicología sostiene que cada sistema nervioso procesa los estímulos de manera única. De esta manera, para una persona, una caricia puede ser reconfortante, pero para otra la misma acción puede resultar incómoda o excesiva.

Esta diferencia no depende de la voluntad, sino de la interpretación que cada cuerpo realiza ante el contacto físico.

Así como algunos encuentran placer en la música a alto volumen y otros eligen el silencio, existen quienes disfrutan el contacto físico y quienes prefieren límites más claros.

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Actualmente, se comprende que estas diferencias sensoriales integran la diversidad de la experiencia humana.

La teoría de los “lenguajes del amor”, propuesta por el psicólogo Gary Chapman, sostiene que no todas las personas expresan afecto de la misma manera.

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El conflicto aparece cuando se pretende evaluar el amor bajo un solo criterio. Diversas relaciones atraviesan dificultades al suponerse que gestos como un abrazo largo, el contacto frecuente o un beso intenso constituyen pruebas imprescindibles de afecto.

Esta expectativa genera sentimientos de culpa en quienes no experimentan esas manifestaciones de la misma manera.

El contacto físico, ya sea un abrazo, una palmada, un beso en la mejilla o un simple roce, comunica compañía, alegría o apoyo sin necesidad de palabras. Por este motivo, en numerosas relaciones, tanto de amistad como amorosas, el contacto físico suele formar parte de la expresión emocional y del fortalecimiento de vínculos.

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Sin embargo, mientras algunas personas consideran los abrazos frecuentes como una muestra habitual de afecto, otras optan por mantener cierta distancia, lo cual no implica menor cariño ni falta de amor, sino una sensibilidad particular ante los estímulos que conforma la riqueza de la vida humana.

Para quienes el contacto físico no es cómodo, existen alternativas permiten establecer vínculos sólidos y satisfactorios sin recurrir al tacto.

Dos personas se sientan de espaldas en un banco de madera, con un cojín que establece una barrera de espacio personal entre ellas en un entorno exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas a las que no les agrada el contacto físico suelen expresar amor mediante otros lenguajes afectivos, según la psicología. Entre las formas más comunes destacan:

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Palabras de afirmación: Usan elogios, agradecimientos y expresiones verbales para mostrar cariño. Frases como “te quiero”, “confío en ti” o “me importas” son frecuentes.

Tiempo de calidad: Prefieren pasar tiempo juntos realizando actividades significativas, conversar, compartir intereses o simplemente estar presentes.

Actos de servicio: Demuestran amor ayudando, resolviendo problemas cotidianos, cocinando, acompañando a citas importantes o encargándose de tareas para hacer la vida del otro más fácil.

Regalos significativos: Eligen detalles simbólicos o presentes pensados para la otra persona, mostrando atención y conocimiento sobre sus gustos.

Atención y cuidado emocional: Escuchan activamente, ofrecen apoyo, consejos y están disponibles en momentos difíciles, priorizando la empatía y la comprensión por encima de lo físico.

La psicología indica que las personas que evitan el contacto físico demuestran su amor a través de palabras, tiempo de calidad, actos de servicio, regalos y atención emocional. Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si te interesa profundizar en este tema, algunas fuentes recomendadas son los estudios sobre los lenguajes del amor, así como investigaciones sobre preferencias afectivas y límites personales en las relaciones interpersonales.