Mariana Treviño responde a acusaciones de golpear a una vestuarista de “Mentiras: All Stars”

El productor explicó que la intérprete se mantiene contemplada para las siguientes presentaciones programadas. (IG: oficial_mentiras)

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Mariana Treviño rechaza haber agredido a una vestuarista durante una función de Mentiras: All Stars en Los Ángeles, California, luego de que un video viral generara rumores sobre su despido del musical. “Yo jamás le faltaría al respeto a alguien del crew, jamás, como se me va a ocurrir levantarle la mano, ni ellos a nosotros”, declara la actriz ante medios.

El origen de la controversia fue un clip grabado durante el cambio de vestuario en escena, donde se observa a la intérprete de “Lupita” con dificultades para colocarse una peluca. Una cuenta identificada como la “Tía Sandra” difundió el video y aseguró que el episodio había provocado la salida de Treviño del elenco, versión que tanto la actriz como el productor Gou desmienten.

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El video que originó los rumores de agresión

En la red social X fue difundido un video que registra un tenso momento entre la actriz Mariana Treviño y el staff del musical Mentiras All Stars. De acuerdo con versiones periodísticas, Treviño fue desvinculada de la obra por agredir a una vestuarista.

En la grabación no se aprecia ningún contacto físico contra el personal de vestuario. El productor Gou fue el primero en salir a aclarar la situación: “Le estaban poniendo la peluca, se le cae la peluca y la avienta Mariana Treviño porque así es, y la gente pensó que le había dado un manotazo a la gente de vestuario”.

La versión circulante también afirmaba que la actriz Paola Gómez había sido convocada para cubrir funciones como consecuencia del supuesto conflicto. Ni Treviño ni Gou confirman esa sustitución como resultado del incidente.

Mariana Treviño respalda la versión de Gou sobre el malentendido

La actriz Mariana Treviño confirmó su permanencia en la obra teatral Mentiras All Stars. (IG: oficial_mentiras)

La actriz coincide con la explicación del productor y atribuye la confusión a la dinámica habitual detrás del escenario. “Lo bueno es que Gou salió a desmentir que había un conflicto, porque no. Lo que pasa es que todo lo que pasa tras bambalinas pues la gente no lo ve, pero siempre es una corredera”, señala.

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Treviño describe el incidente como un tropiezo logístico, no como una falta de respeto hacia el equipo técnico. El gesto de lanzar la peluca al suelo, captado en el video, derivó en una interpretación errónea que circuló en redes sociales sin que existiera contacto físico con ninguna integrante del equipo.

Problemas de visa redujeron el tiempo de ensayo

La actriz explica que la gira internacional complicó la logística del cambio de vestuario que se realiza en pleno escenario. “Este cambio pasa en el escenario y, como habíamos dado función en otro país, no teníamos el equipo completo; esa es la verdad”, detalla.

Según Treviño, parte del equipo no pudo viajar a la función en el extranjero por trámites migratorios, lo que impidió repasar la coreografía del cambio con el grupo habitual. “No tuvimos tiempo para enseñar los cambios. Desgraciadamente, no nos salió; pedimos una disculpa”, reconoce ante los medios presentes.

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El vínculo con el equipo de vestuario y maquillaje

Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con la actriz Mariana Treviño. (IG: oficial_mentiras)

Treviño insiste en el respeto que mantiene con quienes la visten, maquillan y le colocan la peluca antes de cada función. Describe el trabajo detrás de escena como una labor coordinada entre el elenco y el personal técnico: “Somos como un engranaje, como un reloj, todos funcionamos en conjunto”.

Durante su encuentro con la prensa, la actriz evita pronunciarse directamente sobre su permanencia en el musical. Fue Gou quien había aclarado previamente, en una entrevista anterior, que Treviño seguía formando parte del proyecto pese a los rumores.

Por qué Mariana Treviño no apareció en el anuncio del Auditorio Nacional

Gou explica también la ausencia de la actriz en uno de los promocionales grabados para anunciar las funciones en el recinto capitalino. Según el productor, Treviño tenía compromisos laborales simultáneos que generaban incertidumbre sobre su disponibilidad para esas fechas.

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“Ella sigue en la obra. No salió en el primer anuncio, pero ella no sabía si iba a estar en el Auditorio Nacional o no”, relata Gou. El productor precisa que la actriz participa en una serie y que recibió el permiso correspondiente para sumarse a las fechas confirmadas.

“(Está) en una serie, le dieron permiso y está anunciada. Tenemos auditorio”, afirma Gou. Con esa confirmación, Treviño mantiene su lugar como “Lupita” en el elenco estable del musical, pese a la controversia generada por el video viral.

Las declaraciones conjuntas de Treviño y el productor buscan cerrar el episodio que circuló en redes sociales en torno a la supuesta agresión y la presunta salida de la actriz. Ambos coinciden en que el origen del conflicto fue un problema de coordinación técnica derivado de la gira internacional, y no una falta de respeto hacia el equipo de vestuario.

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