México

Imelda Tuñón reaparece en juzgados: su abogada aclara si Maribel Guardia está involucrada

El conflicto sumó un nuevo capítulo luego de que la viuda de Julián Figueroa acudiera a los juzgados en medio de los distintos procedimientos legales que mantienen abierta la disputa

Maribel Guardia, Imelda Tuñón -México- 22 agosto
La presencia de Tuñón en los juzgados llamó la atención y se especuló si estaba involucrada Maribel Guardia (Instagram)
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El conflicto legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia sumó un nuevo episodio luego de que la viuda de Julián Figueroa reapareciera públicamente en medio de los diferentes procedimientos que han surgido alrededor de su familia.

La situación volvió a generar preguntas sobre el alcance de las acciones legales que mantienen enfrentadas a ambas y sobre el estado de su hijo, José Julián.

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La presencia de Imelda ante las autoridades también provocó dudas respecto a si Maribel Guardia estaba directamente involucrada en la audiencia, especialmente después de las recientes denuncias y declaraciones cruzadas entre ambas partes.

Imelda Tuñón acude al Reclusorio Norte por medidas de protección

Imelda Tuñón acudió a los juzgados penales del Reclusorio Norte, en Ciudad de México, donde se llevó a cabo una audiencia relacionada con las medidas de protección solicitadas por su defensa.

De acuerdo con lo explicado por su abogada, Anel Beltrán, un juez determinó ratificar dichas medidas a favor de la cantante.

La diligencia ocurrió mientras continúan abiertos distintos frentes legales relacionados con el conflicto familiar.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
El menor, hijo de Tuñón se encuentra bien según reportes (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Uno de los más recientes surgió después de las declaraciones de Imelda sobre los medicamentos que habría conseguido para Julián Figueroa, situación por la que el equipo legal de Maribel presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

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Esa investigación contempla señalamientos que todavía deben ser analizados por las autoridades y no representan una determinación de responsabilidad penal contra Tuñón.

Sin embargo, la reciente audiencia correspondió a otro procedimiento. La defensa de Imelda explicó que las medidas de protección están relacionadas con la exposición pública del conflicto y con las declaraciones realizadas alrededor del caso.

La abogada también fue cuestionada sobre la situación de José Julián, ante las versiones que habían circulado durante los últimos días.

Beltrán aseguró que el menor se encuentra bien, mientras que la propia Imelda ha rechazado las versiones que apuntaban a que hubiera abandonado México para evadir las consecuencias de las acciones legales en su contra.

¿Maribel Guardia está involucrada en las medidas de protección?

La información publicada inicialmente sobre la audiencia no identificó a Maribel Guardia como contraparte de la diligencia ni precisó públicamente la carpeta judicial relacionada con las medidas.

Por ello, no debe confundirse la comparecencia de Imelda con una audiencia derivada directamente de la denuncia que Guardia presentó recientemente.

No obstante, integrantes del equipo jurídico de Tuñón explicaron que las medidas de protección fueron solicitadas contra Maribel Guardia, Marco Chacón y posteriormente también contra el abogado Alonso Beceiro.

Según la defensa, el objetivo es evitar que las personas involucradas continúen realizando declaraciones sobre el caso en medios de comunicación y que la información sea tergiversada o utilizada para mantener la confrontación pública.

La actriz costarricense no ha podido ver a su nieto (Recorte)
La actriz costarricense no ha podido ver a su nieto (Recorte)

La abogada Anel Beltrán señaló que Guardia, Chacón y Beceiro fueron notificados, aunque no acudieron a la audiencia.

De acuerdo con la defensa, las medidas buscan establecer restricciones respecto a las declaraciones públicas relacionadas con la situación legal de Tuñón.

Este punto resulta relevante porque Maribel Guardia sí aparece relacionada con las medidas de protección, pero eso no significa que haya acudido al Reclusorio Norte ni que la audiencia haya sido una comparecencia de la actriz. Se trata de una diligencia en la que se ratificaron medidas solicitadas por Tuñón.

El nuevo episodio se suma a la denuncia presentada por Guardia después de las declaraciones de Imelda sobre los medicamentos de Julián Figueroa, así como a otros señalamientos que han surgido alrededor del cuidado de José Julián.

Cada procedimiento deberá analizarse por separado para evitar confundir acusaciones, denuncias y resoluciones judiciales.

Por ahora, la audiencia del 2 de octubre de 2026 dejó dos elementos centrales: las medidas de protección a favor de Imelda Tuñón fueron ratificadas y su defensa confirmó que Maribel Guardia sí está contemplada dentro de esas medidas, aunque no estuvo presente durante la diligencia. El conflicto entre ambas continúa así por distintas vías legales

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