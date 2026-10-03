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Aldo Rendón pide “voto por voto” tras la salida de Yahir de La Casa de los Famosos México 2026

El stylist no vio justa la posición de su amigo en la lista de finalistas

Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México (Televisa)
Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México (Televisa)
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Aldo Rendón exigió un recuento del sistema de votación tras la eliminación de Yahir de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que el cantante quedara en sexto lugar la noche del jueves 1 de octubre, a un paso de la gran final que se celebró este domingo 4 de octubre. El stylist encaró públicamente a la productora del reality para reclamar el resultado.

Yahir, cuyo nombre de pila es Othón Parra, se enfrentó en la última ronda de votación contra Karina Torres. El público decidió que Karina continuara en competencia, mientras el cantante salió de la casa como el sexto finalista de la temporada.

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El reclamo de Aldo Rendón se viralizó durante una transmisión en vivo

Aldo Rendón viste un cárdigan gris, camisa blanca, collares y gafas de cristales amarillos frente a un fondo de color rosa y verde.
Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México 4 el pasado martes 1 de septiembre, en redes circulan diferentes teorías del motivo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minutos después de concluida la gala, la conductora Marie Claire Harp entrevistaba a los exhabitantes presentes cuando se acercó a Aldo Rendón para preguntarle sobre la eliminación. El stylist respondió gritando entre risas: “¡Voto por voto! ¡Trampa!”.

La frase completa que repitió frente a cámaras fue “voto por voto, casilla por casilla”, consigna que utilizó en tono de broma para cuestionar el resultado de la votación del público. Marie Claire reaccionó de inmediato y le retiró el micrófono para continuar con la transmisión.

Aldo Rendón calificó de “trampa” la salida de su amigo dentro de la casa

El cantante Yahir viste una camisa azul y blanca con bordados tradicionales frente a una cámara en un foro de televisión.
El cantante Yahir porta una camisa bordada de pie en el set del programa de televisión La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El stylist, de 47 años de edad, forjó una amistad con Yahir durante su estancia dentro del reality y no ocultó su molestia por el resultado. “Jefa, cuente bien los votos, jefa, ¿por qué sacó a Yahir? Hubo trampa”, declaró frente a Marie Claire.

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Aldo Rendón añadió comentarios sobre otros habitantes que, a su juicio, debieron salir antes que el cantante. “Ni madres, saquen a Memo, a Mariana, o sea qué pedo. Estoy muy feliz, estoy con sentimientos encontrados porque Yahir y Karina al final estaba muy cabrón”, expresó.

El stylist encaró directamente a la productora del programa

Aldo Rendón
(Facebook La Casa de los Famosos México)

Después de su intervención con Marie Claire, Aldo Rendón se acercó a Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, para reclamarle en persona por la eliminación de Yahir. La conductora narró el momento entre risas: “Aldo le está reclamando a Rosa María Noguerón, le está reclamando”.

El encuentro quedó grabado en video, aunque el audio no permitió escuchar con claridad la conversación entre ambos. Por esa razón no se pudo confirmar el contenido exacto del reclamo que el stylist dirigió a la productora dentro del foro de Televisa.

La producción respondió que la eliminación fue decisión del público

Rosa María Noguerón le explicó a Aldo Rendón que la salida de Yahir respondió únicamente a la votación del público, sin intervención adicional de la producción. La inconformidad del stylist debió entenderse como una opinión personal y no como confirmación de alguna irregularidad en el sistema de conteo.

Yahir se había convertido en uno de los primeros finalistas de la temporada por decisión de sus propios compañeros, lo que le aseguró un lugar en la etapa final del programa. Sin embargo, durante la última semana, los lugares de los participantes quedaron sujetos al voto directo del público.

La lista de finalistas quedó definida tras dos eliminaciones consecutivas

Una mujer con tatuajes en los brazos abraza por el cuello a un hombre vestido con un saco gris a rayas
Yahir se abrazó con Karina tras anunciarse su sexto lugar en el concurso de televisión La Casa de los Famosos México. (Facebook)

Ernesto Laguardia terminó en séptimo lugar antes de que Yahir abandonara la competencia en sexto, en la gala transmitida el jueves 1 de octubre. Ambos quedaron fuera a un paso de disputar el triunfo final del reality.

Los cinco finalistas que continuaron en competencia fueron Gema Garoa, Guillermo Schutz, Jesús Ángel Pérez, conocido como “Ese Pérez”, Karina Torres y Mariana Ochoa. La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 se transmitió este domingo 4 de octubre a las 20:30 horas por el Canal de las Estrellas y la plataforma Vix.

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