Pensiones del Bienestar 2026: el aviso que se debe tener en cuenta antes de registrarse

La Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México emitió un aviso importante dirigido a quienes planean inscribirse en las pensiones o en cualquier otra política social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México emitió un aviso importante dirigido a quienes planean inscribirse en las pensiones o en cualquier otra política social.

La advertencia sobre fraudes en los programas alerta que nunca se solicitará dinero en efectivo ni depósitos como requisito para acceder a estos apoyos. El mensaje, difundido en las redes y páginas oficiales del Gobierno federal, subraya que todos los trámites son gratuitos y exhorta a la población a informarse únicamente en canales institucionales.

La Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México emitió un aviso importante dirigido a quienes planean inscribirse en las pensiones o en cualquier otra política social (X@apoyosbienestar)

El llamado busca evitar que personas sean víctimas de estafas al intentar inscribirse o recibir beneficios de los Programas para el Bienestar. A través del comunicado, las autoridades reiteraron que los procesos oficiales no requieren pagos, depósitos ni entregas de dinero.

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La recomendación es consultar información sobre los apoyos, requisitos y procedimientos en fuentes oficiales, como el sitio www.programasparaelbienestar.gob.mx y las redes sociales gubernamentales para evitar caer en prácticas fraudulentas.

¿Cuándo será el registro a las Pensiones del Bienestar?

Aunque aún no es oficial, se espera que durante este mes (agosto) se abra un registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar.

Las personas que deseen incorporarse a estos apoyos deben presentar una serie de documentos indispensables: una identificación oficial vigente —que puede ser la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o una carta de identidad—, junto con la CURP en una impresión actual, el acta de nacimiento legible y un comprobante de domicilio que no exceda los seis meses de antigüedad. Para este último, se aceptan recibos recientes de luz, agua o predial, según la última convocatoria. Además, se solicita un teléfono de contacto, ya sea celular o fijo, para facilitar la comunicación durante el proceso.

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La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló los detalles para el registro a las personas que tengan 63 y 64 años de edad y quieran formar parte del programa Pensión Mujeres del Bienestar. Crédito: Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Quienes estén interesados en participar deben saber que el primer paso consiste en reunir la documentación mencionada y luego consultar la ubicación del módulo de registro correspondiente. Esta información está disponible en la página oficial gob.mx/bienestar, donde se puede verificar fácilmente la sede más cercana para llevar a cabo el trámite de inscripción.

Calendario tentativo de registro

Los registros se realizan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Letras A, B, C: lunes 24 de agosto de 2026

Letras D, E, F, G, H: martes 25 de agosto de 2026

Letras I, J, K, L, M: miércoles 26 de agosto de 2026

Letras N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 27 de agosto de 2026

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 28 de agosto de 2026

Todas las letras: sábado 22 y domingo 29 de agosto de 2026

Pensión Mujeres Con Bienestar (Redes)

Para dudas o aclaraciones sobre las Pensiones del Bienestar, los canales oficiales disponibles son la Línea de Bienestar (800 639 42 64), el Banco del Bienestar (800 900 2000) o los módulos de atención presencial. También se pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya, titular de la dependencia.

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