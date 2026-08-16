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¿El arroz con leche se cuece en la leche o se cocina primero en agua? El truco para que quede más cremoso

El proceso tradicional y la ciencia culinaria coinciden en esta receta

Olla con arroz hirviendo, tazón de arroz crudo, plato de arroz con leche, rama de canela, anís estrellado, jarra de leche y cáscaras de limón.
¿El arroz con leche se cuece en la leche o se cocina primero en agua? El truco para que quede más cremoso (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El arroz con leche más cremoso no se cuece solo en leche, advierten cocineros consultados: el secreto está en cocer primero el arroz en agua, una técnica que facilita una textura homogénea y evita que el grano quede duro por dentro.

El proceso tradicional asturiano y la ciencia culinaria coinciden, según los expertos, en que este paso inicial determina el resultado final del postre.

Cocineros y expertos respaldan el método asturiano

La tradición asturiana y los especialistas en repostería sostienen que el arroz con leche requiere más técnica de la que aparenta. Aunque la receta incluye ingredientes básicos como arroz, leche, azúcar y aromáticos, el orden en que se incorporan y la forma de cocción cambian de manera decisiva la textura final.

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El método asturiano, respaldado tanto por reposteros como por investigaciones sobre la gelatinización del almidón, consiste en cocer el arroz unos minutos en agua antes de añadir la leche. Este procedimiento, según los expertos, provoca que el grano se hidrate mejor y gelatinice de manera progresiva, lo que permite una cocción más uniforme.

El papel del almidón y la importancia del agua

Una persona cocinando arroz con leche en una olla con cuchara sobre una cocina de gas. Incluye arroz seco en un tazón, envase de leche y nota escrita.
El método asturiano, respaldado tanto por reposteros como por investigaciones sobre la gelatinización del almidón, consiste en cocer el arroz unos minutos en agua antes de añadir la leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz contiene dos tipos principales de almidón: amilosa y amilopectina. Cuando se inicia la cocción en agua, las moléculas de almidón comienzan a gelatinizarse gradualmente, lo que ayuda a que el grano absorba mejor los líquidos una vez que entra en contacto con la leche. La leche, aunque aporta sabor y cremosidad, dificulta la hidratación inicial del arroz.

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Cocer el arroz primero en agua permite que el interior del grano se cocine sin la resistencia de las grasas lácteas. Cuando después se añade la leche, el arroz libera almidón de manera más eficiente. El resultado es una textura más homogénea y sedosa.

Este sistema ayuda a evitar un problema frecuente en la elaboración casera: que el exterior del grano se ablande y el interior permanezca duro. Los cocineros consultados estiman que el método asturiano produce un arroz con leche equilibrado y cremoso.

Momento de añadir el azúcar y elección del arroz

No solo el agua marca la diferencia. Los expertos recomiendan añadir el azúcar al final de la cocción. Si se agrega al principio, el azúcar ralentiza la absorción de líquidos y puede dificultar que el arroz alcance la textura deseada. Las recetas tradicionales sugieren esperar hasta que el grano esté prácticamente cocido antes de incorporar el azúcar.

Respecto a la variedad de arroz, los especialistas aconsejan usar arroz de grano corto o redondo, ya que libera más almidón durante la cocción. Los arroces largos, como basmati o jazmín, son menos recomendables porque no generan la textura melosa buscada en el postre asturiano.

Fuego lento y reposo: claves para el resultado final

La cocción prolongada a fuego bajo es otra recomendación de los expertos. El arroz con leche asturiano suele cocinarse durante más de una hora, removiendo periódicamente para evitar que se pegue y favorecer la liberación gradual del almidón. Si la temperatura es alta, la leche puede quemarse y alterar el sabor.

Después de la cocción, el arroz con leche continúa evolucionando. Reposteros consultados coinciden en que el postre mejora tras varias horas de reposo en frío, periodo durante el cual el almidón termina de estabilizarse y los sabores se integran mejor.

Receta tradicional: pasos y consejos

Para preparar el arroz con leche cremoso al estilo asturiano se necesita arroz redondo, agua, leche entera, corteza de limón, rama de canela y azúcar. Primero se cuece el arroz en agua durante pocos minutos, hasta que el grano comienza a abrirse y a gelatinizar. Después se incorpora la leche previamente aromatizada con canela y limón.

Dos ollas, una con arroz hirviendo en agua y otra con arroz con leche y canela. Un tazón de arroz con leche con canela molida, un cuenco de arroz crudo, limón y ramas de canela en una superficie de madera.
Para preparar el arroz con leche cremoso al estilo asturiano se necesita arroz redondo, agua, leche entera, corteza de limón, rama de canela y azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocción debe ser lenta, con movimientos constantes de la cuchara para evitar que el arroz se adhiera al fondo. El azúcar se añade solo al final, cuando el arroz esté tierno y la mezcla haya adquirido una consistencia cremosa.

Al terminar la cocción, el postre se deja reposar en frío para que el almidón se asiente y los sabores se integren. Algunos reposteros sugieren espolvorear azúcar sobre la superficie y caramelizarla justo antes de servir, consiguiendo la clásica capa de azúcar quemado.

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