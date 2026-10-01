México

Conceden amparo al ex gobernador Ángel Aguirre para frenar la incomunicación con familiares

El exmandatario recluido en el penal del Altiplano por el caso Ayotzinapa podrá recibir llamadas de sus defensores y visitas familiares

Retrato cercano de un hombre con el área de los ojos censurada. Viste una camisa blanca y tiene cabello oscuro con canas. Fondo con plantas verdes y rojas
Ángel Aguirre Rivero participa en una entrevista en 2023, donde abordó aspectos relacionados con el caso Ayotzinapa. (YouTube: El Sol de Chinpancingo)
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Un juez federal concedió al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero una suspensión de plano para que el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece detenido, cese cualquier acto de incomunicación en su contra.

La resolución llegó mes y medio después de que Aguirre fuera encarcelado y procesado por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa. A través de su defensa, el exmandatario tramitó un juicio de amparo en el que reclamó incomunicación dentro del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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Suspensión judicial inmediata para evitar incomunicación

La suspensión fue otorgada por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca. El juzgador resolvió que las autoridades penitenciarias deben permitir de inmediato que Aguirre Rivero tenga comunicación con sus familiares y defensores.

El juez federal concedió al exgobernador de Guerrero una suspensión de oficio y de plano para que cesen los actos de incomunicación dentro del penal del Altiplano. La medida ordena que pueda comunicarse con familiares y abogados, que estos accedan a los locutorios y que reciba asistencia jurídica mediante una llamada telefónica con sus asesores.

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Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Conceden amparo al ex gobernador Ángel Aguirre para frenar la incomunicación con familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el resolutivo, el acto reclamado consistía en “incomunicación”. “Se concede la suspensión de plano y de oficio respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política, para que cesen de inmediato”.

La resolución precisa además que queda “a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la salud e integridad física del quejoso”. Niño Jiménez fijó un plazo de 24 horas, contado a partir de la notificación, para que el personal del Cefereso informe sobre la forma en que cumplió la medida, con copia certificada de las constancias correspondientes.

El amparo contra las condiciones de reclusión

El recurso de amparo fue presentado por la defensa de Aguirre Rivero para reclamar las condiciones de comunicación que enfrentaba dentro del penal. El juzgador precisó que los efectos de la medida cautelar buscan que “la parte quejosa tenga comunicación con sus familiares y defensores”.

Conceden amparo al ex gobernador Ángel Aguirre para frenar la incomunicación con familiares (Imagen ilustrativa | Infobae México)
Conceden amparo al ex gobernador Ángel Aguirre para frenar la incomunicación con familiares (Imagen ilustrativa | Infobae México)

También estableció que los abogados tengan acceso a los locutorios “para que puedan entrevistarse con el justiciable”, además de realizar una llamada telefónica con sus asesores “para que puedan asistirlo jurídicamente”. El ingreso de esos profesionales deberá ajustarse a los lineamientos del centro penitenciario.

La resolución se limita a las condiciones de comunicación del exgobernador dentro del penal y no determina su responsabilidad penal respecto de los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).

Antecedentes: detención y vinculación a proceso por Ayotzinapa

Aguirre Rivero fue detenido en agosto pasado en el Estado de México. En esa oportunidad, el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dictó en su contra prisión preventiva oficiosa y lo vinculó a proceso por el delito de desaparición forzada de personas.

La acusación de la FGR sostiene que el exgobernador ordenó destruir evidencia relevante vinculada a la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue videograbado por cámaras de seguridad en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.

Conceden amparo al ex gobernador Ángel Aguirre para frenar la incomunicación con familiares. Especial
Conceden amparo al ex gobernador Ángel Aguirre para frenar la incomunicación con familiares. Especial

Las grabaciones registraron el momento en que el vehículo fue detenido por policías municipales y estatales, hecho posterior al cual se reportó la desaparición de varios estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

De acuerdo con la Fiscalía, dos testimonios obtenidos durante la investigación vinculan a Aguirre Rivero con el ocultamiento de esas grabaciones. Uno de ellos, recabado en mayo, señaló que el exgobernador ordenó a funcionarios de alto nivel hacer desaparecer cualquier evidencia relacionada con lo ocurrido.

Trayectoria de Aguirre Rivero y su situación procesal

Ángel Heladio Aguirre Rivero gobernó Guerrero del 1 de abril de 2011 al 23 de octubre de 2014, fecha en la que renunció al cargo en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas.

Aguirre permanece bajo prisión preventiva en el Altiplano mientras continúa el proceso judicial en su contra. La defensa presentó diversos datos de prueba para controvertir la acusación de la Fiscalía, aunque el exgobernador aún no cuenta con una sentencia definitiva por estos hechos.

Una causa con más detenidos en el sexenio

De acuerdo con un informe presentado por autoridades federales, en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se detuvo a 31 personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.

Entre esas detenciones figuran un militar, nueve exintegrantes de policías municipales y siete exservidores públicos, entre ellos Aguirre Rivero. También se capturó a ocho presuntos integrantes o cómplices de grupos delictivos, dos empresarios y cuatro personas civiles, como parte de las nuevas indagatorias del caso iniciadas desde octubre de 2024.

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