México

Atacantes de secundaria de Torreón provienen de familia desarticulada, autoridades prometen aplicar todo el peso de la ley

Las autoridades descartaron el uso de explosivos y armas de fuego durante el crimen

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Horas más tarde de que se registrara un ataque armado al interior de la Secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila, el gobierno y la Fiscalía del estado dieron a conocer avances de la investigación.

A través de un comunicado emitido la tarde de este jueves 1 de octubre de 2026, se dio a conocer que los dos presuntos responsables de la muerte de la subdirectora de la institución, Nery Edith, y de las lesiones de cuatro personas más, ya se encuentran detenidos.

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La Fiscalía General del Estado detalló que los acusados tienen la mayoría de edad y provienen de un contexto familiar desarticulado. Destacando que de acuerdo con las primeras declaración se trata de un ataque aislado.

Gobierno del estado destaca acompañamiento a estudiantes

Tras el ataque, el gobierno, la fiscalía y la Secretaría de Seguridad, trabajan en conjunto para atender a las familias y refuerzan las acciones de prevención en planteles educativos.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, solicitó al gabinete de seguridad una pronta respuesta y el seguimiento puntual de lo sucedido, de tal forma que brindarán acompañamiento a la comunidad escolar.

El fiscal Federico Fernández Montañez puntualizó que la subdirectora del plantel murió a causa de las lesiones provocadas por arma blanca, además cuatro personas resultaron lesionadas:

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  • Dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado;
  • Un alumno, cuyo estado de salud se mantiene en reserva;
  • Y una persona del sexo femenino, quien se encuentra estable.

Información en desarrollo...

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