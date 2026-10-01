Batallas de Aura en Utopía Elena Poniatowska: así puedes participar en el reto juvenil que se realizará en Coyoacán

Gestos, miradas fijas y caminatas con actitud serán parte de las Batallas de Aura en Coyoacán, una competencia presencial inspirada en uno de los códigos más difundidos entre la generación Z. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Batallas de Aura llegarán a la Utopía Elena Poniatowska, en Coyoacán, el 3 de octubre a las 12:00 horas, según una convocatoria difundida en redes sociales.

El reto propone duelos uno contra uno en los que jóvenes competirán con gestos, poses y actitud para demostrar quién proyecta más carisma ante el público.

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La cita se suma a una tendencia juvenil que trasladó al espacio público una forma de competencia nacida en plataformas como TikTok, Instagram y X. En estos encuentros, la presencia escénica puede pesar más que la destreza física o una coreografía elaborada.

La Utopía Elena Poniatowska recibirá las Batallas de Aura el 3 de octubre

La convocatoria anuncia una jornada de “Batallas de Aura” en modalidad 1 vs. 1. El lugar elegido es la Utopía Elena Poniatowska, ubicada en Coyoacán, y el inicio está previsto para las 12:00 horas.

El mensaje promocional plantea el desafío como una prueba de actitud: “solo quien tenga la mayor AURA podrá sobrevivir”. También invita a los asistentes a demostrar “quién manda” en el reto juvenil.

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La información disponible no precisa si habrá un registro previo, un cupo limitado o una inscripción en el sitio. Tampoco indica si los enfrentamientos tendrán jurado, rondas eliminatorias o premios para los participantes.

Farmear aura convirtió los gestos virales en una competencia presencial

“Farmear aura” es una expresión utilizada por la generación Z para describir acciones, gestos o actitudes que aumentan de forma simbólica el carisma, la admiración o el prestigio que una persona proyecta ante otros.

El concepto une dos términos del lenguaje digital. “Farmear” procede de los videojuegos y alude a repetir acciones para acumular recursos, puntos o experiencia, mientras que “aura” se relaciona con la presencia, el estilo, la seguridad, la energía y el magnetismo de una persona.

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En la cultura de internet, esa valoración suele expresarse con frases como “+1.000 de aura”, “+10.000 de aura”, “aura infinita” o “perdió aura”. Se trata de un marcador simbólico: una respuesta ingeniosa, una mirada firme o una acción inesperada puede sumar reputación ante los espectadores.

La lógica también funciona a la inversa. Un error, una pérdida de compostura o una situación que genere vergüenza puede interpretarse como una disminución de aura, sobre todo cuando el momento queda grabado y circula en redes sociales.

Esta práctica se extendió desde las pantallas hacia plazas, parques y otros espacios públicos de países como México, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia. En esos escenarios, los jóvenes trasladan los códigos virales a duelos cara a cara.

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Las competencias suelen atraer a espectadores que graban los enfrentamientos con sus teléfonos. El público reacciona con aplausos, gritos o risas, y esas respuestas pueden influir en la percepción sobre quién mostró mayor presencia durante cada ronda.

El concepto une dos términos del lenguaje digital. “Farmear” procede de los videojuegos y alude a repetir acciones para acumular recursos, puntos o experiencia, mientras que “aura” se relaciona con la presencia, el estilo, la seguridad, la energía y el magnetismo de una persona. (Composición Infobae: Difusión)

Los gestos, las poses y la compostura pueden definir quién gana aura

Las batallas de aura no se basan en una prueba atlética ni requieren demostrar una habilidad deportiva específica. Los participantes buscan construir un personaje breve y reconocible mediante muecas, posturas, caminatas, referencias virales y reacciones frente a su rival.

Uno de los elementos habituales es mantener la compostura. Reírse, romper el personaje o mostrar inseguridad puede restar fuerza a una intervención, mientras que una pose sostenida en el momento oportuno puede provocar la reacción que busca cada competidor.

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El repertorio incluye el gesto conocido como “six-seven”, que consiste en levantar ambas palmas y moverlas de forma alternada. La señal se vinculó con el rapero Skrilla y ganó difusión a través de memes relacionados con la NBA.

También aparecen las poses “sigma”, las miradas fijas, las caminatas llamadas “aura walk” y las referencias a celebraciones deportivas. Entre ellas figuran el “Siuuuu” del futbolista portugués Cristiano Ronaldo y algunas expresiones asociadas con Lionel Messi.

Otra referencia frecuente es el “mewing”, un meme viral centrado en marcar la mandíbula y adoptar una expresión desafiante. Algunos participantes suman disfraces, accesorios llamativos o movimientos improvisados para diferenciarse del resto.

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La competencia premia la capacidad de interpretar esos códigos ante una audiencia. La clave no está en copiar un gesto de internet de forma aislada, sino en elegirlo, sostenerlo y adaptarlo al duelo sin perder la actitud.

El fenómeno también generó cuestionamientos de autoridades en otros países. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica prohibió estas competencias en las escuelas por el riesgo de que derivaran en humillación, acoso, discriminación, interrupción de clases o aglomeraciones.

Esta práctica se extendió desde las pantallas hacia plazas, parques y otros espacios públicos de países como México, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia. (Redes Sociales)

Para el reto anunciado en Coyoacán, la convocatoria presenta las Batallas de Aura como una actividad juvenil de participación presencial.

Los detalles sobre la mecánica definitiva deberán conocerse mediante los canales de los organizadores o en la propia Utopía Elena Poniatowska.