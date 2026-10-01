Elton John en Estadio Banorte: canciones, horarios, rutas, objetos prohibidos y todo sobre sus dos shows en CDMX

Elton John conquistará al Azteca este fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elton John se presenta este viernes 2 y sábado 3 de octubre en el Estadio Banorte, su regreso a la Ciudad de México tras 14 años de ausencia. Las dos fechas forman parte del tramo final del Farewell Yellow Brick Road Tour, bautizado especialmente como “Farewell to Mexico”.

El cantante británico anunció un repertorio pensado específicamente para el público mexicano, aunque se mantiene dentro de la estructura habitual de la gira de despedida que acumula más de 4,600 conciertos en más de 80 países desde 2018.

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Horarios de las puertas y del inicio del show

El cantante británico difundió un mensaje para sus fanáticos en la Ciudad de México donde prometió un repertorio exclusivo tras 14 años de ausencia. IG: eltonjohn

Ambas funciones comparten el mismo esquema de horarios:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Inicio del concierto: 8:00 de la noche

Elton John es conocido por su puntualidad para salir al escenario, a diferencia de otros artistas que suelen retrasar el arranque del show.

El posible setlist combina clásicos de los setenta con su etapa reciente

"Your Song", "Rocket Man" y "I'm Still Standing", podrían formar parte del setlist para los conciertos de despedida del artista en México. (Universal Music Group)

De acuerdo con el repertorio habitual de la gira de despedida, el show contempla alrededor de 23 canciones. Estas son las que forman parte del posible setlist para las noches en el Estadio Banorte:

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

Bennie and the Jets

I Guess That’s Why They Call It the Blues

Philadelphia Freedom

The One

Tiny Dancer

Sacrifice

Honky Cat

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

Levon

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Someone Saved My Life Tonight

Have Mercy on the Criminal

Candle in the Wind

Goodbye Yellow Brick Road

Sad Songs (Say So Much)

Don’t Let the Sun Go Down on Me

Crocodile Rock

Saturday Night’s Alright for Fighting

I’m Still Standing

Cold Heart

Skyline Pigeon

Your Song

Entre los temas con mayor reconocimiento del catálogo destacan Rocket Man, uno de sus sencillos más identificados a nivel mundial; Candle in the Wind, que mantiene el récord del sencillo físico más vendido de la historia, y Cold Heart, su colaboración con Dua Lipa y PNAU que funciona como puente generacional dentro del show. Con dos noches en el mismo recinto, existe margen para variaciones y temas poco frecuentes en la segunda función.

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Boletos con descuentos de hasta 60% en ciertas zonas

El artista británico Elton John llega al Estadio Banorte con dos shows especiales para México (Brasil). EFE/ André Coelho

Los accesos para ambas fechas se venden a través de Superboletos, con un rango de precios que va de 990 a 16,000 pesos más cargos por servicio. En días recientes, los organizadores anunciaron descuentos de entre 50% y 60% para las siguientes zonas:

Terraza Inter

Lateral 100

Preferente B

Super Seats

Platino Gold

Platino Lateral

Gold Silver

No habrá estacionamiento disponible para el público general

El acceso vehicular al Estadio Banorte está restringido a palcoabonados, invitados especiales y personal autorizado. Para el público general, la recomendación es llegar en transporte público o mediante aplicaciones de movilidad.

Las opciones para llegar al recinto incluyen:

Metro de la Ciudad de México hasta la estación Tasqueña (Línea 2, azul), donde se debe transbordar al Tren Ligero con dirección a Xochimilco y bajar en la estación Estadio Azteca.

Servicios especiales de RTP y Trolebús desde distintos puntos de la ciudad, entre ellos Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco, Circuito Hidalgo, Circuito Izazaga, Bellas Artes, Estadio Olímpico Universitario, Chapultepec, Polanco y Ángel de la Independencia.

Aplicaciones como Uber y Didi, con bahías de ascenso y descenso habilitadas fuera del perímetro de seguridad inmediato al estadio.

Vehículo particular, aunque sin garantía de estacionamiento cercano al recinto.

Para el regreso, el Metro, el Tren Ligero y el Metrobús de la Línea 1 suelen extender su horario de operación hasta la 1:00 de la madrugada en eventos masivos de este tipo en el recinto.

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Siete rutas peatonales conducen hasta los accesos del estadio

REUTERS/David Dee Delgado

El dispositivo de movilidad para eventos masivos en el Estadio Banorte contempla rutas peatonales organizadas desde distintos puntos de la zona de Santa Úrsula y Coyoacán:

Ruta Santa Úrsula: desde la calle San Pedro hasta la calle San Benjamín, para llegar a Calzada de Tlalpan.

Ruta Parque Cantera: desde el Centro Comercial Gran Sur sobre avenida del Imán hasta Circuito Azteca.

Ruta Avenida Estadio Azteca: desde Anillo Periférico y Circuito Estadio Azteca hasta avenida del Imán y Luis Murillo.

Ruta Periférico y Renato Leduc: desde avenida Renato Leduc hasta Luis Murillo, Circuito Azteca y Calzada de Tlalpan.

Ruta Periférico y Calzada de Tlalpan: desde Anillo Periférico hasta Luis Murillo.

Ruta Paseo Acoxpa: sobre Calzada Acoxpa hasta Calzada de Tlalpan, con ingreso por el puente de piedra.

Ruta El Vergel: desde la estación El Vergel del Servicio de Transportes Eléctricos hasta Circuito Estadio Azteca.

El ingreso a los asistentes se realiza por el acceso A, en la puerta principal del estadio, o por el acceso B, en las puertas poniente 4, 5 y 6, según el operativo habitual del recinto.

Lista de objetos prohibidos y permitidos dentro del recinto

Esto no entra al Azteca, para que lo tomes en cuenta. REUTERS/Elizabeth Frantz

Entre los artículos que no se permite ingresar al Estadio Banorte se encuentran:

Armas, objetos punzocortantes, pirotecnia y sustancias inflamables o peligrosas

Cualquier tipo de droga o sustancia ilegal

Alcohol, botellas, latas, termos, hielos o alimentos externos

Banderas o mantas monumentales que obstruyan la visibilidad

Objetos para formar figuras en las gradas

Animales de compañía, con excepción de los de asistencia

Carteles o mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia

Palos, tubos, astas, herramientas o bastones para celular

Drones, trípodes y equipo profesional de audio o video

Láseres o apuntadores

Mochilas o bolsas grandes no transparentes

Entre los artículos permitidos destacan:

Bolsas pequeñas transparentes

Celulares y carteras

Lentes, gorras o sombreros

Protector solar e insumos de higiene personal

Medicamentos con receta médica

Impermeables sencillos sin estructuras rígidas

Las autoridades recuerdan que, aun cuando un artículo figure en la lista de permitidos, el personal de seguridad puede retirarlo o negar su ingreso si lo considera un riesgo para la operación del evento o la integridad de los asistentes.

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