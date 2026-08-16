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Nervio vago: el sistema natural que ayuda a relajarte y las formas sencillas de estimularlo

Participa en la regulación del ritmo cardiaco, la respiración y la digestión, además de intervenir en la respuesta del organismo al estrés

Participa en la regulación del ritmo cardiaco, la respiración y la digestión, además de intervenir en la respuesta del organismo al estrés
Participa en la regulación del ritmo cardiaco, la respiración y la digestión, además de intervenir en la respuesta del organismo al estrés
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El cuerpo humano cuenta con mecanismos que le permiten responder ante una amenaza y, una vez superado el peligro, recuperar la calma. El nervio vago desempeña un papel importante en ese proceso: comunica el cerebro con distintos órganos y contribuye a regular funciones involuntarias esenciales.

Su nombre procede del latín vagus, que significa “errante”, una denominación relacionada con el largo recorrido que realiza por el organismo. Nace en el tronco encefálico, atraviesa el cuello y se extiende hacia el tórax y el abdomen, donde establece conexiones con estructuras como el corazón, los pulmones y buena parte del aparato digestivo.

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¿Qué es el nervio vago y cuál es su función?

El nervio vago es el décimo par craneal y uno de los principales componentes del sistema nervioso parasimpático. Esta parte del sistema nervioso autónomo está relacionada con el estado conocido como “reposo y digestión”, que ayuda al organismo a conservar energía y recuperar el equilibrio después de una situación estresante.

Entre sus funciones se encuentran la participación en el control del ritmo cardiaco, la respiración, la deglución y algunos procesos digestivos. También transmite información desde los órganos internos hacia el cerebro, por lo que constituye una vía de comunicación de doble sentido entre ambos.

La Cleveland Clinic explica que los nervios vagos intervienen en funciones involuntarias como la frecuencia cardiaca, la respiración y la digestión. Por esa razón, su actividad suele relacionarse con la capacidad del cuerpo para pasar de un estado de alerta a otro de descanso y recuperación.

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Diagrama del nervio vago en un cuerpo humano. Viñetas: respiración lenta, canto, gárgaras, risa, aplicación de agua fría en el rostro.
El nervio vago conecta el cerebro con órganos como el corazón, los pulmones y el aparato digestivo, y participa en funciones relacionadas con la relajación y la recuperación del organismo

¿Qué significa tener un tono vagal bajo?

El “tono vagal” es una expresión utilizada para describir la influencia del nervio vago sobre determinadas funciones, en especial la regulación cardiaca. Con frecuencia se estudia de manera indirecta mediante la variabilidad de la frecuencia cardiaca, aunque ambos conceptos no son exactamente equivalentes.

Un tono vagal reducido se ha asociado con una menor flexibilidad del sistema nervioso autónomo frente al estrés. Sin embargo, síntomas como ansiedad, hinchazón, estreñimiento, cansancio o sueño poco reparador pueden tener muchas causas y no demuestran, por sí solos, que exista un problema en el nervio vago.

Tampoco es preciso hablar de un nervio “débil” o “fuerte” como si se tratara de un músculo. En términos cotidianos, estas expresiones intentan describir qué tan eficientemente recupera el organismo su equilibrio después de una exigencia física o emocional.

Formas sencillas de estimular el nervio vago

Existen prácticas que pueden favorecer la relajación y la actividad parasimpática. Aunque en internet suelen presentarse como un “reinicio” del nervio vago, no constituyen un tratamiento médico ni producen necesariamente el mismo efecto en todas las personas.

Respirar con una exhalación más larga

La respiración lenta es una de las prácticas con mayor respaldo para influir en la regulación autonómica. Una opción consiste en inhalar durante cuatro segundos y exhalar durante seis u ocho, sin forzar la respiración.

Una revisión sistemática y metaanálisis encontró que la respiración lenta voluntaria puede modificar parámetros de la variabilidad de la frecuencia cardiaca relacionados con la actividad parasimpática. Si aparece mareo o incomodidad, conviene recuperar el ritmo respiratorio habitual.

Tararear o cantar

Cantar y tararear producen vibraciones en la garganta y obligan a controlar la respiración. Estas acciones pueden generar una sensación de calma, especialmente cuando se realizan con sonidos prolongados y una exhalación lenta.

Aunque se afirma con frecuencia que cantar “activa directamente” el nervio vago, la evidencia específica sobre este mecanismo todavía es limitada. Su posible efecto relajante puede estar relacionado con una combinación de respiración controlada, vibración, expresión emocional y estimulación auditiva.

Hacer gárgaras

Las gárgaras movilizan músculos de la garganta vinculados con varios nervios craneales. Algunas propuestas de bienestar recomiendan hacerlas durante unos 30 segundos como ejercicio de estimulación vagal.

No obstante, no está demostrado que las gárgaras con agua fría produzcan por sí solas un “reinicio” del sistema nervioso. Pueden practicarse como un gesto cotidiano, pero no deben considerarse una terapia para la ansiedad, los trastornos digestivos o las alteraciones cardiacas.

Aplicar agua fría en el rostro

El contacto breve del rostro con agua fría puede desencadenar una respuesta similar al reflejo de inmersión, que incluye una disminución temporal de la frecuencia cardiaca. Una revisión sobre esta respuesta fisiológica analizó su relación con la actividad vagal cardiaca.

Para una práctica doméstica prudente basta con salpicar el rostro con agua fresca; no es necesario sumergirse en agua helada ni contener la respiración durante periodos prolongados. Las personas con enfermedades cardiacas, arritmias, presión arterial baja o antecedentes de desmayo deben consultar a un profesional antes de experimentar con frío intenso.

Un estetoscopio azul, una pelota antiestrés azul y blanca, un vaso con agua y una máscara de dormir azul oscuro sobre un fondo azul claro.
El nervio vago conecta el cerebro con órganos como el corazón, los pulmones y el aparato digestivo, y participa en funciones relacionadas con la relajación y la recuperación del organismo

Reír de manera espontánea

Una risa profunda modifica temporalmente el patrón respiratorio, moviliza el diafragma y puede disminuir la tensión percibida. Aunque no existe evidencia suficiente para afirmar que la risa estimula de forma directa y cuantificable el nervio vago, sí puede formar parte de una rutina saludable para manejar el estrés.

Una ayuda para relajarse, no una cura inmediata

Respirar despacio, cantar, reír o refrescarse el rostro son acciones accesibles que pueden ayudar a recuperar la calma. Sin embargo, el nervio vago no funciona como un botón que cure de inmediato la ansiedad, el insomnio o los problemas digestivos.

Si los síntomas son persistentes, intensos o interfieren con la vida cotidiana, es necesario buscar valoración médica. Estas prácticas pueden complementar hábitos como dormir lo suficiente, realizar actividad física, mantener vínculos sociales y recibir atención profesional cuando sea necesario, pero no sustituyen un diagnóstico ni un tratamiento.

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