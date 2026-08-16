Quién fue Jonathan Succar, hijo de empresario Jean Succar Kuri expuesto en ‘Los demonios del Edén’

El video muestra un vehículo oscuro siniestrado en una zona boscosa por la noche. Luces rojas intermitentes son visibles, indicando la presencia de equipos de emergencia. Una persona de camisa clara y jeans está de pie junto al automóvil dañado. Estas imágenes corresponden al lugar del accidente automovilístico ocurrido la noche del 14 de agosto en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, donde falleció Jonathan Succar Pita. El incidente fue cubierto como una noticia de última hora.

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Jonathan Succar Pita, hijo del empresario mexicano-libanés Jean Succar Kuri, murió la noche del pasado viernes 14 de agosto de 2026 en un accidente automovilístico ocurrido en la zona hotelera de Cancún, levantando en redes sociales preguntas sobre su perfil, ocupación e incluso la relación familiar con su padre, quien fue expuesto en la investigación “Los demonios del Edén” y vinculado a los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores y pederastia (abuso sexual infantil), tras liderar una red de explotación sexual de menores.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió una investigación, luego de que el vehículo de lujo en el que viajaba a exceso de velocidad chocara a la altura del kilómetro 18.5 del bulevar Kukulcán. El fallecimiento de Jonathan, uno de los cinco hijos del empresario de origen libanés vinculado al caso expuesto en Los demonios del Edén, reactivó la atención pública sobre su entorno familiar.

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Auqnue se conoce muy poca información sobre él, se reportó en el 2024 que el hijo de Jean Succar Kuri era un empresario y se dedicaba a las ventas y desarrollo de negocios en el estado de Quintana Roo, al igual que otros dos de sus hermanos.

El accidente de Jonathan Succar: versiones de exceso de velocidad o presunta persecución

El percance se registró alrededor de las 21:30 horas, cuando una camioneta Cadillac Escalade negra con placas de Quintana Roo perdió el control y salió de la cinta asfáltica. El vehículo terminó impactado contra varias palmeras cerca del hotel Riu Ventura. La fuerza del choque provocó que los dos ocupantes quedaran atrapados entre los fierros retorcidos.

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De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía estatal, el exceso de velocidad fue una causa determinante del accidente. Sin embargo, la autoridad también indaga si existió una persecución iniciada varios kilómetros antes del lugar del impacto. En el percance murieron Jonathan Succar, quien viajaba como copiloto, y el conductor de la unidad.

La Fiscalía confirmó el deceso de ambos hombres cerca de las 14:00 horas del sábado, identificando a Jonathan Succar Pita como una de las víctimas. La dependencia informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Quién fue Jonathan Succar, hijo de empresario Jean Succar Kuri expuesto en ‘Los demonios del Edén’ (RS)

Jerry Succar, hermano de Jonathan Succar, se despide del empresario

Horas después del accidente, Jerry Succar, hermano de Jonathan, confirmó públicamente el fallecimiento a través de un mensaje en redes sociales. En su publicación, Jerry recordó la relación cercana que mantuvieron desde la infancia: “Él me conoció. Realmente me conocía. Nunca tuve que darle explicaciones a él. Él simplemente lo sabía”.

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Jonathan era uno de los cinco hijos de Jean Succar Kuri, empresario de origen libanés que llegó a México y desarrolló negocios en Cancún. El entorno familiar de Jonathan ha sido objeto de atención mediática desde hace más de dos décadas, principalmente por el caso judicial que involucró a su padre.

Jean Succar Kuri, el padre de Jonathan Succar: prisión y escándalo internacional

Jean Succar Kuri fue una figura central en uno de los casos de explotación sexual infantil de mayor notoriedad en México. Su nombre apareció en investigaciones periodísticas y judiciales, en particular tras la publicación en 2005 del libro Los demonios del Edén de la periodista Lydia Cacho.

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Succar Kuri fue acusado y condenado por delitos relacionados con trata de menores y pornografía infantil. En 2011 recibió una sentencia de 112 años de prisión, posteriormente reducida a 93 años. El empresario fue detenido en Estados Unidos en 2004 y extraditado a México, donde permaneció privado de la libertad en distintos penales federales.

El 17 de junio de 2024, Jean Succar Kuri murió a los 79 años en un hospital privado de Cancún. Reportes de aquel momento señalaron una insuficiencia cardiaca como causa preliminar de su fallecimiento, mientras cumplía su condena de más de 90 años.

Investigación en curso y antecedentes familiares

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que la investigación sobre el accidente continúa abierta. Las autoridades revisan las circunstancias exactas del percance y buscan determinar si existen otros factores que hayan influido en el siniestro.

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La dependencia señaló: “La FGEQuintanaRoo informa el inicio de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos que derivaron en el homicidio culposo de dos masculinos, ocurrido la noche del 14 de agosto en el kilómetro 18.5 del Boulevard Kukulcán, municipio de Benito Juárez, así como para dar con el o los responsables”.

El caso de Jonathan Succar ocurre poco más de dos años después de la muerte de su padre, quien fue una figura recurrente en los medios nacionales e internacionales tras el escándalo revelado en Los demonios del Edén. El libro documentó la existencia de una red de explotación sexual infantil liderada por Succar Kuri y expuso la complicidad de autoridades de distintos niveles.

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Jean Succar Kuri, el padre de Jonathan Succar: prisión y escándalo internacional Foto: Archivo Fuerza Informativa Azteca

Jonathan Succar y su entorno

Jonathan Succar Pita mantuvo un bajo perfil público en comparación con su padre. Su nombre comenzó a circular en medios nacionales tras el accidente. El entorno familiar, marcado por la notoriedad judicial de Jean Succar Kuri, vuelve a ser objeto de atención tras esta tragedia.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal mantiene abiertas las líneas de investigación sobre el accidente, mientras familiares y amigos de Jonathan expresan condolencias y recuerdan su vida en publicaciones en redes sociales.