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Mesones: la calle del Centro Histórico de la Ciudad de México donde puedes surtir tus útiles desde 10 pesos

La zona de Mesones también vende mochilas, loncheras, estuches y etiquetas para identificar útiles escolares e incluso artículos de aseo

Karina Hernández
Ciudad de México, agosto 24, 2021 Un hombre acomoda su mercancia para vender sobre la calle de Mesones, la cual alberga múltiples negocios de venta de útiles escolares. Foto: Karina Hernández / Infobae
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Con el regreso de niñas, niños y adolescentes a las aulas, cada vez más cerca, implica una serie de retos y requisitos, entre ellos surtir la lista de útiles escolares.

Si todavía tienes pendientes por comprar, hay un lugar en el corazón de la Ciudad de México que se ha convertido en uno de los puntos favoritos para encontrar una enorme oferta de artículos de papelería a precios accesibles: la calle Mesones.

En esta zona se pueden encontrar desde lápices, gomas, sacapuntas hasta mochilas, cartulinas y artículos especializados para los estudiantes que cursan carreras como arquitectura o artes visuales. Además, existen opciones de menudeo y mayoreo, por lo que comparar precios puede ayudarte a ahorrar.

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¿Qué útiles escolares puedes comprar en Mesones?

La oferta de la calle Mesones es amplia. Entre los artículos que puedes encontrar están cuadernos profesionales, lápices, plumas, colores, plumones, marcatextos, juegos de geometría, reglas, pegamentos, tijeras, cartulinas y foamy.

También hay productos que suelen complementar las listas escolares, como mochilas, loncheras, estuches y etiquetas para identificar los útiles.

Niña mexicana con uniforme escolar, cuadernos de espiral, lápices de colores, tijeras, reglas, marcadores, notas adhesivas y una computadora portátil, sobre fondo vibrante.
Una niña mexicana de uniforme escolar posa sonriente junto a útiles escolares nuevos, como cuadernos, lápices y una computadora portátil, sobre un fondo de colores brillantes que simboliza el inicio del ciclo lectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los atractivos son los precios. De acuerdo con recorridos previos realizados en esta zona, es posible encontrar algunos artículos desde 10 pesos, aunque el costo depende del producto, la marca y el establecimiento.

Por ejemplo, en Plaza Mesones se han reportado cuadernos profesionales de 100 hojas desde 17 pesos, mientras que las cajas de colores pueden encontrarse desde aproximadamente 45 pesos, dependiendo de la marca y cantidad de piezas.

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¿Dónde está la calle Mesones y cómo llegar?

La calle Mesones se encuentra en el Centro Histórico de la CDMX, en la alcaldía Cuauhtémoc. El corredor comercial de papelerías se concentra principalmente entre:

  • Las calles José María Pino Suárez y Jesús María.

Una de las formas más sencillas de llegar es a través de Sistema de Transporte Público, Metro, y si eliges esta opción, te puedes bajar en la estación de la Línea 2 o Azul, Pino Suárez, correspondiente a las Líneas 1 y 2, y caminar hacia la zona de Mesones.

Imagen: STC Metro
Imagen: STC Metro

Otra opción es usar la Línea 4 del Metrobús o naranja y fijarte muy bien en subir al convoy diga Ruta Sur. Lo ideal es que te bajes en la estación Museo de la Ciudad; estando ahí, solo camina una cuadrita sobre la avenida Pino Suárez en la misma dirección hacia donde van los carros, da vuelta a la derecha y habrás llegado a Mesones.

Compara precios antes de surtir tu lista de útiles

Si vas a comprar en Mesones, una buena estrategia es recorrer varios locales antes de sacar la cartera. Los precios pueden cambiar entre establecimientos y algunas tiendas manejan promociones por varias piezas.

Primer plano de manos contando billetes mexicanos de 200 y 500 pesos sobre una mesa de madera clara, con el logo de la SEP y una calculadora encendida a un lado.
En esa zona de la alcaldía Cuauhtémoc hay desde lápices y cartulinas hasta material para arquitectura y artes visuales, con costos accesibles que conviene revisar en varios locales antes de comprar. | Imagen ilustrativa Infobae

Además, llevar efectivo puede ser útil para comprar en negocios pequeños y preguntar por precios de mayoreo.

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