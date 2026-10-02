Exalcalde priista de San Martín de las Pirámides es vinculado a proceso por extorsión

Francisco “N”, exalcalde priista de San Martín de las Pirámides, fue vinculado a proceso (especial)

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Francisco “N”, exalcalde priista de San Martín de las Pirámides, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de extorsión en agravio de una mujer, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Durante la audiencia, un juez de control determinó imponerle prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La vinculación a proceso no implica una sentencia y el exfuncionario mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una resolución definitiva.

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Habría exigido dinero a cambio de no publicar fotografías

De acuerdo con la investigación de la FGJEM, los hechos comenzaron el 9 de febrero de 2026, cuando una mujer recibió diversos mensajes mediante una aplicación de redes sociales.

Según la Fiscalía, Francisco “N” le habría exigido una cantidad de dinero a cambio de no publicar fotografías y videos personales.

Las comunicaciones habrían continuado durante los meses siguientes. El 10 de agosto, el exalcalde presuntamente contactó nuevamente a la víctima para acordar el lugar y la hora en que se realizaría la entrega del dinero.

Ante estos hechos, la Fiscalía mexiquense implementó un operativo de pago controlado en un domicilio ubicado en el municipio de Tecámac.

Exalcalde fue detenido durante operativo en Tecámac

Francisco “N”, exalcalde priista de San Martín de las Pirámides, fue vinculado a proceso (especial)

El 11 de agosto, la víctima acudió al lugar acordado y entregó el dinero al investigado. En ese momento, agentes de la FGJEM lo detuvieron en flagrancia.

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Francisco “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, conocido como penal de Chiconautla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal por su probable participación en el delito de extorsión.

La Fiscalía señaló que, en caso de que posteriormente se determine su responsabilidad mediante una sentencia, la pena por el delito que se le imputa podría alcanzar hasta 42 años de prisión.

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Francisco “N” fue alcalde de San Martín de las Pirámides

El exalcalde de San Martín de las Pirámides, fue detenido por el choque en 2021, donde murieron tres personas y ser señalado por estar en presunto estado de ebriedad cuando manejaba (especial)

Francisco “N” se desempeñó como presidente municipal de San Martín de las Pirámides entre 2015 y 2018. Durante esa administración, el municipio recibió la distinción de Pueblo Mágico, de acuerdo con información difundida por medios locales.

El exfuncionario también fue relacionado con un accidente automovilístico ocurrido en 2021 en San Mateo Atenco, en el que murieron tres personas, tras impactar su camioneta tipo Traverse contra un auto Topaz en San Mateo Atenco. Autoridades indicaron que Francisco N se encontraba en completo estado de ebriedad.

Ese antecedente corresponde a un hecho distinto y no forma parte de la investigación por extorsión que derivó en su actual proceso penal.

Por ahora, el procedimiento continuará con la etapa de investigación complementaria, para la cual el juez concedió tres meses a las partes.