Así es TASIS, la “escuela de los oligarcas” donde Amílcar Olán inscribió a sus hijos en Suiza por 1.5 mdp

Unidad de Inteligencia Financiera rastreó transferencias hacia TASIS, la escuela suiza donde Amílcar Olán inscribió a sus hijos . (Anayeli TApia/Infobae)

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que Amílcar Olán, operador y amigo de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, desembolsó 1.5 millones de pesos por las colegiaturas de sus dos hijos en TASIS (The American School in Switzerland), escuela conocida en medios europeos como “la escuela de los oligarcas”.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Latinus, el pago que Amílcar Olán hizo corresponde únicamente a un año de educación primaria en modalidad externa, sin internado. Las tarifas oficiales de la institución, de acuerdo con la agencia de colocación Swiss Learning, comienzan en 85,000 francos suizos anuales (arriba de un millón 800 mil pesos mexicanos) para quienes optan por el régimen de internado completo.

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(Redes sociales)

De Villahermosa al cantón de Ticino

La investigación de la UIF documenta que Olán y su familia dejaron Villahermosa en septiembre de 2025 para instalarse en el cantón de Ticino, la región de habla italiana en el sur de Suiza. Para obtener una residencia legal en el país, el empresario declaró un sueldo anual de 17.9 millones de pesos, con lo cual consiguió un permiso de residencia de larga duración.

Desde entonces, de acuerdo con el rastreo de movimientos bancarios realizado por la UIF, Olán mantiene activa una cuenta de inversión en el banco UBS Switzerland AG con un saldo de 72 millones de euros, cerca de 1,433 millones de pesos, dinero que, según la indagatoria, proviene de contratos con Pemex, la refinería de Dos Bocas, el suministro de balasto para los trenes Maya e Interoceánico, y la venta de medicinas a gobiernos de Morena.

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(Captura de pantalla/plataforma homegate.ch)

La familia rentó una vivienda en Montagnola desde octubre de 2025 por un pago mensual de 10,000 francos suizos, cerca de 200,000 pesos, y un total anual de 120,000 francos suizos. Según Latinus, ese contrato venció el 30 de septiembre.

TASIS, el internado donde han estudiado hijos de políticos

El colegio elegido por Olán para sus hijos, TASIS, fue fundado en 1956 por la educadora M. Crist Fleming y funciona en la modalidad de internado y externado, con cerca de 700 alumnos de un promedio de 60 nacionalidades cada año, de acuerdo con registros de la propia institución.

Su campus se ubica en Collina d’Oro, con vista al Lago de Lugano, y su edificio principal es la Villa De Nobili, una mansión del siglo XVII que perteneció a un embajador de Italia en Suiza.

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(Instagram: tasislugano)

El periodista Davide Illarietti describió en 2023, en el diario suizo Corriere del Ticino, la salida de clases de la institución como una escena en la que agentes de seguridad escoltan a los estudiantes hacia una fila de vehículos de lujo —Mercedes, Bentley y Ferrari— conducidos por las madres de los alumnos, en lo que calificó como “una gran gala”. Por ello la llamó “la escuela de los oligarcas”.

(Instagram: tasislugano)

Ese mismo perfil de alumnado ha quedado documentado en otros casos: en 2021, la agencia Radio Free Europe reportó que el diputado ruso Leonid Slutsky, sancionado por Estados Unidos, había matriculado a su hija en TASIS. Los medios The Independent y South China Morning Post han incluido a la institución en sus listados de las escuelas más caras del mundo, de acuerdo con sus tarifas de internado.

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Entre los exalumnos de TASIS figuran personajes de distintos ámbitos internacionales: la alpinista estadounidense Francys Arsentiev, el cofundador de Hard Rock Café y House of Blues, Isaac Tigrett, y el actor y productor estadounidense Billy Zane. La lista también incluye a la abogada Laura Wasser, conocida por representar a celebridades en procesos de divorcio, y a Matthew Shepard, el joven estadounidense cuyo asesinato por motivos homofóbicos en 1998 se convirtió en un caso emblemático en la lucha contra los crímenes de odio en Estados Unidos.

(Instagram: tasislugano)

Quién es Amílcar Olán y su fortuna cuestionada

Jorge Amílcar Olán Aparicio estudió Ciencias Políticas en la UNAM antes de convertirse en uno de los contratistas más señalados del sexenio anterior. Se casó con Brenda Cepeda Gracia en julio de 2015 en Villahermosa, boda a la que asistió Andy López Beltrán.

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En un audio difundido por Latinus, el propio Olán afirmó haber obtenido utilidades por 250 millones de pesos en seis meses únicamente por el negocio del balasto para el Tren Maya. Su empresa Romedic ganó contratos por más de 490 millones de pesos entre 2020 y 2022 para el suministro de medicamentos a los gobiernos de Quintana Roo y Tabasco, pagados con recursos del extinto Insabi.

Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentaron además que Olán compró un terreno de 180 hectáreas en Dos Bocas por apenas un millón de pesos, seis días después de iniciado el gobierno de López Obrador, y otro predio vinculado a un contratista de Pemex por 1.5 millones de pesos.

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Amílcar Olán, empresario que ha ganado contratos para el Tren Maya. (Cuartoscuro/LatinUs)

Antes de instalarse en Suiza, Olán acumuló propiedades en distintos puntos de México. Entre ellas figuran dos departamentos en Puerto Cancún, adquiridos en 2023 por un monto conjunto superior a 31 millones de pesos: uno en el complejo Harbour Beach, de dos niveles y vista al mar, con un costo de 24.7 millones de pesos, y otro en la privada La Laguna II, valuado en 6.65 millones de pesos.

También aparece como copropietario de un predio en Sócrates 211, en Polanco, donde se construía un edificio de departamentos clausurado en junio de 2026 por levantar un quinto piso sin autorización. El terreno tenía un valor comercial de 47.17 millones de pesos en 2022, y entre los copropietarios figura Baux Inmobiliario, empresa vinculada con Víctor Hugo Rosales Angulo, exfuncionario de Hacienda investigado en 2015 por su presunta relación con el fraude de Oceanografía.

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El nombre de Olán también surgió tras el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en marzo de 2024, luego de que se difundiera un audio en el que conversa con Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos de López Obrador. “Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo”, dice Salazar Beltrán en la grabación, mientras Olán responde entre risas.

(Jovani Pérez/Infobae)

Audios divulgados por Latinus refieren además que Olán habría pedido a su hermano Luis Alberto asociarse con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a la extorsión y al robo de combustible, presuntamente ligada a “La Barredora”, grupo criminal encabezado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López como gobernador.

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Tras las primeras revelaciones periodísticas en su contra, Olán presentó una demanda de amparo contra intervenciones telefónicas y localización geográfica en tiempo real, de las que aseguró haber sido víctima.

La FGR ha negado en días recientes que exista una orden de aprehensión en su contra o una investigación abierta contra Andy López Beltrán. Consultada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la FGR debe investigar a Olán únicamente si existen pruebas que lo vinculen con un delito.