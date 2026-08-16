Federico Döring responde a Sheinbaum con acuses de denuncias contra “Andy” López Beltrán

Federico Döring pone bajo la lupa a “Andy”.

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Partido Acción Nacional (PAN) elevó el tono de sus señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán, a quien acusó de ser la “cabeza” de una presunta red relacionada con el huachicol fiscal en México y exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación en su contra.

Durante una conferencia de prensa, el diputado panista Federico Döring cuestionó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sostuvo que no existe una investigación contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador al no haber una denuncia formal.

El legislador mostró los acuses de dos acciones legales presentadas por el PAN.

Federico Döring exhibe denuncias contra López Beltrán

Döring aseguró que la primera denuncia fue presentada el 27 de agosto y que posteriormente se realizó una ampliación el 23 de septiembre, esta última junto con el diputado Marcelo Torres.

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Döring cuestiona versión oficial sobre “Andy”.

El panista sostuvo que ambos documentos contienen elementos que, según afirmó, deben ser revisados por las autoridades.

En su intervención, también hizo referencia a un oficio atribuido al entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en el que se menciona a Juan Carlos Madero, señalado por Döring como amigo de López Beltrán, dentro de la estructura aduanera relacionada con el huachicol fiscal.

El legislador sostuvo que el PAN ha sido uno de los primeros partidos en señalar públicamente posibles vínculos entre integrantes de Morena y este delito.

PAN exige a FGR investigar presunta red de huachicol fiscal

El dirigente nacional panista, Jorge Romero, afirmó que su partido cuenta con elementos para solicitar una investigación sobre presuntas responsabilidades de integrantes de Morena.

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PAN lleva señalamientos contra “Andy” ante la FGR. Crédito: X/ @AccionNacional

Por su parte, Jorge Triana, vocero del PAN, mencionó la existencia de un testigo protegido que, según su versión, habría hecho referencia al nombre de “Andy” para facilitar el traslado de combustible ilegal. También señaló un cateo realizado en oficinas vinculadas con Amílcar Olán, empresario al que el PAN relaciona con López Beltrán.

Entre las principales exigencias planteadas por el partido están:

Abrir una carpeta de investigación contra López Beltrán .

Revisar posibles vínculos con redes de tráfico de combustible.

Investigar a personas de su círculo cercano.

Solicitar información sobre la revocación de su visa estadounidense .

Analizar posibles movimientos financieros relacionados con los señalamientos.

El PAN también pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera revisar las cuentas de López Beltrán y de personas cercanas a él, como parte de las acciones que considera necesarias para esclarecer las acusaciones.

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Retiro de visa de EU aumenta presión política sobre Andy

Los señalamientos ocurren días después de que López Beltrán confirmó que Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a ese país.

Retiro de visa de EU aumenta presión política sobre “Andy”. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

El político mexicano respondió mediante una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que calificó la decisión como “politiquera” y “propagandística”.

López Beltrán responsabilizó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de la medida.

Además, sostuvo que no existen pruebas de que haya cometido algún acto ilegal y cuestionó directamente a Trump sobre si conocía la decisión.

El retiro de la visa se produjo en un contexto de otras medidas similares contra figuras políticamente expuestas de México, situación que ha generado reacciones tanto de la oposición como del gobierno federal.

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Sheinbaum acusa injerencia de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que cualquier señalamiento contra ciudadanos mexicanos debe sustentarse en pruebas y ser atendido conforme a las leyes nacionales.

Sheinbaum señala injerencia política de EU en caso de “Andy”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum consideró que las cancelaciones de visas tienen un componente político y sostuvo que México debe mantener una relación de coordinación con Estados Unidos, pero sin subordinación.

También rechazó que gobiernos extranjeros intervengan en las decisiones políticas del país.

La mandataria señaló que, si existieran pruebas contundentes sobre posibles delitos, correspondería a la FGR y a un juez determinar las responsabilidades correspondientes.

López Beltrán mantiene defensa pública ante señalamientos

El retiro de la visa se suma a una serie de pronunciamientos públicos realizados por López Beltrán durante el último año.

López Beltrán rechaza señalamientos y defiende su postura públicamente.. REUTERS/Henry Romero/File Photo

El político ha utilizado cartas abiertas para responder a cuestionamientos relacionados con sus viajes, su familia, presuntos vínculos con empresarios y su actividad política.

En mayo de 2026 dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una candidatura a diputado federal por Tabasco.

Mientras el PAN insiste en que existen elementos suficientes para investigarlo por el caso del huachicol fiscal, López Beltrán ha rechazado los señalamientos y el gobierno federal sostiene que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas y seguir los procedimientos establecidos en México.

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