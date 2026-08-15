México
Agregar Infobae enGoogle

Un mes de la desaparición de José Luis Silva Andrade, defensor ambiental en Michoacán: continúa la demanda para hallarlo con vida

La familia Silva Andrade ha dedicado décadas a la protección de los bosques de Los Azufres y ha sido víctima constante de agresiones y amenazas

Primer plano de un hombre con sombrero vaquero, barba, cabello rizado, camisa a cuadros y chaqueta de mezclilla con cuello, gesticulando con ambas manos.
José Luis Silva Andrade desapareció el pasado 15 de julio en Michoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

A un mes de la desaparición de José Luis Silva Andrade, la exigencia de que sea localizado con vida persiste en Michoacán y en el resto del país. El defensor ambiental de la comunidad de Agua Fría, en Los Azufres, fue visto por última vez el 15 de julio de 2026, cuando salió de su vivienda tras escuchar motosierras cerca de la Reserva de la Biósfera.

A través de un comunicado, la Universidad Iberoamericana, desde su Programa de Derechos Humanos y el Observatorio de Conflictos Socioambientales, expresó una profunda preocupación, exigiendo la localización inmediata con vida de José Luis Silva Andrade. Hasta ahora, las autoridades no han informado avances en la investigación ni han emitido un posicionamiento sustantivo, agrega el documento.

PUBLICIDAD

En Michoacán, al menos 195 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas entre 2016 y 2026. “México, y de manera particular Michoacán, se mantienen entre los contextos más letales del mundo para la defensa del territorio”, señala el comunicado de la IBERO. Desde 2022, por lo menos 12 defensores han sido asesinados o desaparecidos en la región, lo que ha generado una demanda constante de acciones efectivas para frenar la violencia y garantizar la seguridad de las comunidades.

La familia Silva Andrade enfrenta amenazas y desplazamiento

La familia Silva Andrade ha dedicado décadas a la protección de los bosques de Los Azufres. Las amenazas recientes se intensificaron en febrero de 2026, cuando hombres armados irrumpieron en el domicilio de Rolando Silva Andrade, hermano de José Luis, exigiendo que “repartiera el bosque”. Posteriormente, advirtieron que José Luis debía ceder tierras familiares bajo la amenaza de ser agredido y desaparecido si se negaba.

PUBLICIDAD

El día de la desaparición, José Luis Silva Andrade salió con la intención de verificar un posible acto de tala ilegal. Avisó a sus hermanas que regresaría a casa para comer, pero no volvió. Al día siguiente, un hombre vinculado a un grupo criminal acudió al domicilio para informar que el defensor estaba retenido y que la familia debía “negociar con el jefe”, según lo narrado por sus familiares.

Defensor José Luis Silva Andrade Michoacán
Foto: CNB

Patrón de violencia contra defensores ambientales

El caso de José Luis Silva Andrade se suma a una larga lista de agresiones en Michoacán. Entre las víctimas recientes se encuentran Lázaro Mendoza Ramírez y Roberto Chávez Bedoya, asesinados en abril de 2026; el profesor José Gabriel Pelayo Salgado, desaparecido desde 2024; el abogado Ricardo Lagunes Gasca y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia, desaparecidos desde 2023; así como Eustacio Alcalá Díaz, asesinado en ese mismo año. La lista incluye a integrantes y guardias comunitarios de Santa María Ostula, como Antonio Regis Nicolás, asesinado en 2024, y otros defensores atacados en los últimos años, menciona el comunicado.

El asesinato más reciente ocurrió el 25 de julio de 2026, con la muerte de Narciso Velázquez, defensor de los manantiales de San Miguel del Monte. “La desaparición de José Luis Silva Andrade no es un hecho aislado, sino consecuencia de un patrón sostenido de violencia, omisión e impunidad frente a quienes defienden los bosques y el territorio en México”, subraya la Universidad Iberoamericana.

Defensor ambiental Michoacán desaparecido
Foto: CNB

Exigen búsqueda, protección y sanciones

Las organizaciones acompañantes y la familia Silva Andrade han exigido a las autoridades la activación inmediata de la búsqueda con vida del defensor, con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión estatal. “Hacemos un enérgico llamado a autoridades estatales y federales de activar de manera inmediata la búsqueda con vida de José Luis Silva Andrade”, señala la IBERO. También demandan una investigación pronta y exhaustiva, con la labor ambientalista y las amenazas previas como línea prioritaria.

Solicitan medidas de protección urgentes e integrales tanto para la familia como para la comunidad de Agua Fría. Insisten en que se sancione a los responsables materiales e intelectuales de las amenazas y agresiones, incluidas las omisiones o complicidades de funcionarios públicos. Exigen, además, que se reconozca el patrón sistemático de violencia contra las personas defensoras ambientales en Michoacán y que se adopten medidas para frenar el avance de los grupos criminales dedicados a la tala ilegal y el despojo territorial.

Temas Relacionados

José Silva AndradeMichoacándefensor ambientalderechos humanosMedio Ambienteseguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva alerta de ciberseguridad vuelve a poner al Gobierno de México frente a una deuda pendiente

La exposición de credenciales de instituciones públicas mexicanas evidencia la urgencia de fortalecer la ciberseguridad gubernamental

Nueva alerta de ciberseguridad vuelve a poner al Gobierno de México frente a una deuda pendiente

Corresponsabilidad vial: la estrategia contra el delito

La prevención del delito en la vía pública también exige corresponsabilidad ciudadana: mantenerse alerta, reducir rutinas predecibles, reportar emergencias y denunciar fortalece la seguridad en el entorno vial

Corresponsabilidad vial: la estrategia contra el delito

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros presumen romántica escapada en la playa

La intérprete capitalina deja ver una faceta más relajada de su relación con el cantante sonorense en un video donde aparecen besos, paseos y un mensaje cariñoso

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros presumen romántica escapada en la playa

Hallan a tres personas calcinadas, entre ellos a un menor, en auto en Jalisco

El hallazgo se dio en el municipio de Tuxpan sobre un camino de terracería que conduce a la localidad de Los Mazos

Hallan a tres personas calcinadas, entre ellos a un menor, en auto en Jalisco

Gaby López: una historia que merece ser valorada

Ha construido una trayectoria propia dentro y fuera del campo; es momento de valorar sus logros y el legado que impulsa, sin medirla constantemente frente a Lorena Ochoa

Gaby López: una historia que merece ser valorada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan a tres personas calcinadas, entre ellos a un menor, en auto en Jalisco

Hallan a tres personas calcinadas, entre ellos a un menor, en auto en Jalisco

Karla Cortés, conductora de Uber asesinada en Azcapotzalco: qué pasó, quiénes están detenidos y en qué va el proceso

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

Así detuvieron a un menor de 14 años en Apodaca: lo investigan por 20 robos con violencia en tiendas

Marina localiza y neutraliza laboratorio clandestino para fabricar drogas en Lázaro Cárdenas, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar guarda silencio tras anuncio de Kunno en La Granja VIP 2, pero sí felicita a alguien más

Ángela Aguilar guarda silencio tras anuncio de Kunno en La Granja VIP 2, pero sí felicita a alguien más

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Cynthia Klitbo y Gema Garoa protagonizan fuerte pelea

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros presumen romántica escapada en la playa

Cynthia Klitbo pide ‘salario triple’ en LCDLFM 2026 por trabajar en domingo: esta cantidad podría recibir

Mariana Echeverría acepta regresar a La Casa de los Famosos: esta fue su condición

DEPORTES

Lens vs PSG: cuándo y dónde ver desde México el debut de Ferran Torres por la Supercopa de Francia

Lens vs PSG: cuándo y dónde ver desde México el debut de Ferran Torres por la Supercopa de Francia

Christina Burkenroad anuncia su retiro del futbol profesional tras convertirse en leyenda de Rayadas

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

Guadalajara se ilumina de rojinegro por los 110 años del Atlas: estos son los lugares emblemáticos donde puedes tomarte la foto

México cae en Semifinales ante Canadá en el Mundial de Flag Football, pero aún irá por el boleto olímpico