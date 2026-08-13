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Paty Cantú, Los Ángeles Azules y Trono de México tendrán conciertos en pueblo mágico: fecha, lugar y horario

El municipio poblano alista presentaciones en el Teatro del Pueblo, Contla, el Centro de Convenciones y La Esperanza durante 10 días de festejos por las Fiestas Patrias 2026

Retrato de mujer con cabello largo oscuro, blusa a rayas, aretes y monitores de oído en un entorno de escenario.
Una cantante de cabello oscuro y blusa a rayas realiza una presentación en un escenario y lleva monitores de oído. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tlatlauquitepec, Pueblo Mágico de la Sierra Nororiental de Puebla, se prepara para festejar a lo grande, recibirá a Paty Cantú, Los Ángeles Azules y Trono de México en su Feria de las Fiestas Patrias 2026, que se celebrará del 11 al 20 de septiembre bajo el lema “La Fiesta del Pueblo”.

La cartelera oficial contempla 10 eventos distribuidos en distintas sedes del municipio poblano, todos con entrada gratuita.

Los Ángeles Azules en su última presentación en Veracruz (@angelesazulesmx/Instagram)

Cartelera completa: fechas y sedes

El programa día a día queda de la siguiente manera:

11 de septiembre: Paty Cantú — Teatro del Pueblo

12 de septiembre: Trono de México — Teatro del Pueblo

13 de septiembre: Tributo a Lara Campos — Teatro del Pueblo

15 de septiembre: Los Askis — Teatro del Pueblo

16 de septiembre: Función de Lucha Libre — Teatro del Pueblo

16 de septiembre: Tradicional Rodeo — Contla

17 de septiembre: Grupo Latino — Centro de Convenciones

19 de septiembre: Los Ángeles Azules, Dannahi Mejía y El Poder del Norte — Campo Deportivo “La Esperanza”

20 de septiembre: Nelson Kanzela — Teatro del Pueblo

Cartel de la feria de Tlatlauquitepec. Muestra fechas, nombres y fotos de artistas musicales, eventos de lucha libre, rodeo y logotipos
Un póster de la cartelera oficial de la Feria de las Fiestas Patrias 2026 en Tlatlauquitepec, Puebla, anuncia artistas y eventos programados del 11 al 20 de septiembre. (Municipio de Tlatlauquitepec)

Paty Cantú, Trono de México y Los Ángeles Azules, los nombres estelares

Con cinco discos de estudio —entre ellos Corazón bipolar (2012) y La mexicana (2020)— y colaboraciones con Alejandro Sanz, Karol G y María Becerra, Cantú se consolidó como una de las voces del pop en español. (Cortesía)
Con cinco discos de estudio —entre ellos Corazón bipolar (2012) y La mexicana (2020)— y colaboraciones con Alejandro Sanz, Karol G y María Becerra, Cantú se consolidó como una de las voces del pop en español. (Cortesía)

La cantante Paty Cantú abrirá la feria el 11 de septiembre en el Teatro del Pueblo. Nacida en Houston, Texas, en 1983, Patricia Giovanna Cantú Velasco inició su carrera como integrante del dueto Lu antes de lanzarse como solista en 2008 con el álbum Me quedo sola.

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Con cinco discos de estudio —entre ellos Corazón bipolar (2012) y La mexicana (2020)— y colaboraciones con Alejandro Sanz, Karol G y María Becerra, Cantú se consolidó como una de las voces del pop en español. En 2026 presentó el sencillo “Antes de que el mundo se acabe”, su más reciente trabajo discográfico.

Los Ángeles Azules y El Trono de México completan el cartel

Cuatro hombres con trajes dorados y dos mujeres con vestidos de lentejuelas verdes posan frente a un fondo difuminado, con el nombre Los Ángeles Azules
El cierre de los actos de mayor convocatoria corresponde a Los Ángeles Azules, que se presentarán el 19 de septiembre en el Campo Deportivo “La Esperanza”. La agrupación de los hermanos Mejía Avante, originaria de Iztapalapa, lleva más de cuatro décadas transformando la cumbia colombiana en lo que ellos mismos denominaron cumbia sonidera. (Festival Internacional del Globo de León/Redes sociales)

El 12 de septiembre será el turno de Trono de México en el Teatro del Pueblo. La agrupación nació en 2004 en Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, especializada en el género duranguense. Con más de una docena de álbumes de estudio, entre sus temas más reconocidos figuran “Ganas de volver a amar”, “Se fue” y “Almas gemelas”.

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El cierre de los actos de mayor convocatoria corresponde a Los Ángeles Azules, que se presentarán el 19 de septiembre en el Campo Deportivo “La Esperanza”. La agrupación de los hermanos Mejía Avante, originaria de Iztapalapa, lleva más de cuatro décadas transformando la cumbia colombiana en lo que ellos mismos denominaron cumbia sonidera. En 2018 se convirtieron en el primer grupo de cumbia en presentarse en el Festival Coachella, y acumulan nominaciones al Latin Grammy y al Premio Lo Nuestro.

Esa misma noche del 19 de septiembre actuarán Dannahi Mejía como invitada especial y El Poder del Norte, también en el Campo Deportivo “La Esperanza”.

Los Primeros de Durango y El Trono de México
El 12 de septiembre será el turno de Trono de México en el Teatro del Pueblo. La agrupación nació en 2004 en Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, especializada en el género duranguense. (Trono de México/Redes sociales)

Tlatlauquitepec, el Pueblo Mágico que celebra sus raíces

Tlatlauquitepec recibió la denominación de Pueblo Mágico el 27 de noviembre de 2012, otorgada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Su nombre proviene del náhuatl y significa “cerro que colorea”, en referencia a los tonos rojizos que adquiere el Cerro Cabezón al amanecer y al atardecer.

El municipio se ubica en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, a aproximadamente tres horas y media desde la Ciudad de México. Su altitud oscila entre los 1.930 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 16 ℃ (61 ℉).

La feria de septiembre coincide con dos de las festividades más arraigadas del municipio: la celebración de su fundación, del 11 al 17 de septiembre, y la feria regional, del 13 al 20 del mismo mes, que históricamente incluye expo agrícola, artesanal, comercial e industrial.

Entre los atractivos del pueblo destacan la Cascada de Puxtla —con una caída de 80 metros—, el Cerro Cabezón, la Presa de la Soledad y el ex Convento de Santa María de la Asunción. Su gastronomía incluye tlayoyos rellenos de papa, frijol o haba, carnes ahumadas, mole ranchero y café de altura.

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