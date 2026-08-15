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Empresas de EEUU denuncian al SAT por fiscalización “sin precedentes”

En medio de la revisión del T-MEC, empresas norteamericanas no ven certeza jurídica con estás prácticas del órgano fiscalizador

El SAT publicó las listas de contribuyentes que emitieron facturas falsas. Crédito: X/ @SATMX
El SAT enfrenta serías acusaciones de empresas de Estados Unidos por una cuestionable fiscalización. Crédito: X/ @SATMX
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Un grupo de empresas multinacionales de Estados Unidos presentaron, en el Capitolio, sus denuncias contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por lo que consideraron prácticas de fiscalización “sin precedentes”.

De acuerdo con reportes periodísticos, cerca de 300 de las más influyentes empresas presentaron un nuevo escrito a los legisladores de la Unión Americana, donde describieron cómo el SAT cambió sus normas a la de cobrarles impuestos en México.

No han respetado acuerdo de Secretaría de Hacienda

Pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en mayo un acuerdo para frenar revisiones excesivas a empresas y dar mayor certeza jurídica, el Consejo Nacional de Comercio Exterior de EEUU (NFTC, por sus siglas en inglés), que representa a firmas como Amazon, Ford, ExxonMobile, consideró que eso no fue suficiente.

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“Si bien la NFTC valora el Acuerdo 68/2026 emitido en mayo de 2026 y algunos de los desafíos que busca abordar, el enfoque del SAT ha resultado en gran medida en un régimen de administración tributaria que impone cargas crecientes y sin precedentes a muchas empresas multinacionales de EEUU”, reza el documento entregado a los legisladores norteamericanos.

“Se ha desincentivando la inversión y la creación de empleo que México ha tratado de atraer”, detalla el grupo en una carta dirigida al presidente del Comité de Finanzas del Senado de EEUU, el republicano Mike Crapo, y al demócrata de más alto rango del mismo comité legislativo, el senador Ron Wyden.

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Las quejas de las empresas llegaron al Capitolio de los Estados Unidos. Crédito: Wikipedia
Las quejas de las empresas llegaron al Capitolio de los Estados Unidos. Crédito: Wikipedia

Nueva queja contra el SAT llega hasta EEUU

Cabe señalar que la nueva misiva del organismo empresarial –que incluye firmas como FedEx, Walmart y Visa– llega solo cuatro meses después de haber enviado un documento dirigido al secretario de Hacienda, Edgar Amador, donde detalló “prácticas irregulares” atribuidas al SAT.

Al igual que el pasado mes de marzo, el NFTC acusó al SAT de negarle a sus miembros deducciones legítimas de diversos impuestos, así como la aplicación de auditorías fiscales dudosas y agresivas.

No obstante, la nueva carta cita ejemplos de daños a pequeñas empresas con los nuevos impuestos al comercio exterior en plataformas digitales.

Fechada el 30 de julio de 2026, la nueva carta dirigida a los senadores de Estados Unidos está firmada por la vicepresidenta política comercial global del NFTC, Tiffany Smith, y llega en el marco de una comparecencia ante el Comité de Finanzas del jefe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jameison Greer.

Problema tributario, ahora, es de confianza: experto

De acuerdo con el abogado y presidente de la asociación civil Perteneces AC, José Mario de la Garza Marroquín, lo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya dejó de ser un pleito entre empresas y la autoridad fiscal, pues, ahora, es un problema de confianza.

“Las quejas de compañías de EEUU llegaron al Senado justo cuando se revisa el T-MEC. Ese salto importa: un problema tributario interno empieza a convertirse en un problema de confianza, inversión y Estado de Derecho”, publicó el abogado en su cuenta de X.

Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, no habría respetado un acuerdo de Hacienda. Crédito: SAT
Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, no habría respetado un acuerdo de Hacienda. Crédito: SAT

También consideró que el trabajo de la dependencia a cargo de Antonio Martínez Dagnino –quien es primo hermano de Daniel Asaf, uno de los mejores amigos de Andrés Manuel López Beltrán–, no da certeza, pero sí riesgos.

“Nadie pide un SAT débil ni privilegios para las multinacionales. Que paguen lo que deben. Pero otra cosa es cambiar criterios, desconocer deducciones años después o hacer tan costosa la defensa que resulte más barato negociar que litigar. Ahí la fiscalización deja de ser certeza y empieza a convertirse en riesgo.

“México puede recaudar más; lo que no puede permitirse es que invertir aquí signifique no saber qué reglas terminarán aplicándote mañana. El capital soporta impuestos altos. Lo que castiga es la arbitrariedad. Y cuando esa percepción llega a Washington en plena revisión del T-MEC, el problema ya es mucho más grande que el SAT”, agregó.

Bueno, parece que el secretario de Hacienda tiene tarea, pues varias empresas de EEUU acusaron al SAT antes senadores de ese país, por un presunto acoso del SAT.

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