Disney deslumbra con sus próximas apuestas de cartelera en un D23 repleto de estrellas

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Anaheim (EE.UU.), 14 ago (EFE).- Disney deslumbró en la noche de este viernes en un macroevento arropado por estrellas de Hollywood como Anne Hathaway, Jodie Foster y Ryan Gosling para presentar sus esperadas novedades cinematográficas y televisivas, incluyendo el regreso de las exitosas 'Zootopia' ('Zootrópolis'), la mexicana 'Coco' y 'Frozen', así como nuevas películas originales que prometen marcar el futuro del coloso del entretenimiento.

La compañía inauguró la primera jornada de la D23, la mayor convención oficial de Disney, con un panel de entretenimiento que se ha consolidado como uno de los más esperados del sector por congregar todos los anuncios sobre los próximos desarrollos en cine y televisión de los estudios.

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El escenario principal, el multitudinario Honda Center, se transformó en una pasarela de celebridades que fueron desgranando a cuentagotas los detalles de las producciones más esperadas por los seguidores de la franquicia.

Hathaway abrió boca avisando de que "ya queda poco" para uno de los regresos más esperados, la tercera película de 'Princess Diaries' ('Diario de una princesa'), cuyo estreno está previsto para el año que viene. A continuación, se anunció que la segunda entrega de 'Coco' —ambientada en el tradicional festejo del Día de los Muertos, una de las celebraciones más populares de México— dará el salto a la adolescencia.

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Entre avances como el adelanto de la nueva temporada de 'The Simpson' para septiembre, poco a poco se fueron asomando reconocidos rostros al escenario.

Unos tan esperados como los Jonas Brothers, quienes pasaron el testigo de 'Camp Rock' a una nueva generación; otros, tan sorprendentes como protagonizada por la estrella de 'Friends' Lisa Kudrow y Mira Sorvino, quienes aparecieron caracterizadas como Romy y Michele para ofrecer un adelanto de su comedia.

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Pixar, por su parte, coincidiendo con su 40 aniversario, desplegó un calendario de novedades que van desde 'The Incredibles 3', centrada en los niños de la familia, que ya están listos para actuar como superhéroes; hasta el anuncio de 'Kingdom Hearts' para finales de 2027, que incluirá una cuarta entrega cinematográfica y una serie asociada.

La oferta también reservó espacio para propuestas originales como 'Gatto', de Enrico Casarosa, una historia sobre un gato negro ambientada en Venecia, o 'Ghost Market', prevista para 2028, una aventura sobrenatural sobre un creador de contenido de Chicago cuyas vacaciones en Hawái se tuercen tras detenerse en un misterioso supermercado.

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En el terreno de la animación y el cine de acción real, las sorpresas continuaron con la aparición de Queen Latifah para presentar las primeras imágenes de 'Ice Age: Boiling Point', así como el saludo del equipo de 'Rapunzel' ('Tangled'), protagonizada por Kathryn Hahn y rodada en emblemáticos monasterios, catedrales y localizaciones de España.

El broche de oro lo puso Marvel con una batería de anuncios encabezada por su presidente, Kevin Feige, que incluyó la confirmación de la participación de Hugh Jackman junto a los X-Men y los 4 Fantásticos en 'Avengers: Doomsday', un macroevento que reunió sobre el escenario a rostros tan emblemáticos como Chris Evans o Robert Downey Jr.

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Por su parte, Sadie Sink se consolidó como una de las principales figuras de la nueva etapa de 'Spider-Man', Ryan Gosling recorrió la galaxia de 'Star Wars: Starfighter' con las primeras imágenes del proyecto y se desvelaron algunos detalles de la segunda temporada de 'Ahsoka', que contará con el regreso de Anakin Skywalker.

El extenso panel de anuncios dejó los platos más fuertes para el tramo final: la confirmación de la tercera entrega de la exitosa 'Zootopia' ('Zootrópolis') y las primeras imágenes del nuevo reto que deberán sortear Anna y Elsa en 'Frozen III', que todavía no tiene fecha de estreno. EFE

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(foto)(vídeo)