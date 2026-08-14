“La Mañanera no es suya ni de Morena”: PAN responde a negativa de Sheinbaum a dar derecho de réplica a opositores

Jorge Romero, presidente nacional del PAN. ( FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

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Jorge Romero, presidente nacional del PAN, respondió a la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de permitir el derecho de réplica en “La Mañanera del Pueblo” a políticos de la oposición, acusando que la mandataria no entendió, “o fingió no entender”, el alcance de la iniciativa que presentó su partido.

“Sí, presidenta, el problema es que usted no entendió nuestra iniciativa y no entiende lo que es el derecho de réplica o le conviene fingir que no lo entiende”, dijo el dirigente nacional panista en un video, a través de su cuenta de X.

En la misma publición, aseguró que no se trata de un privilegio para políticos de oposición, sino de un derecho universal para cualquier persona, periodista o medio que sea señalado con calumnias, mentiras o verdades a medias desde la conferencia presidencial.

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“No proponemos un privilegio para políticos de oposición, proponemos un derecho para cualquier persona, periodista, influencer o medio que sea señalado con calumnias, con mentiras o con verdades a medias, de esas que casi no se dan en la mañanera, y que pueda cualquiera defenderse en el mismo espacio donde fue infamado”, agregó.

Romero enfatizó que La Mañanera no le pertenece ni a Sheinbaum ni a Morena, ya que se paga con recursos públicos y cuestionó que la transmisión tenga “gran rating”, como aseguró la mandataria.

“La Mañanera no es suya ni de Morena. Se paga con los impuestos de todos quienes votaron por usted, también de quienes no. Eso de su supuesto gran rating, dato bastante debatible, es irrelevante. Lo que pasa es que es una plataforma pública”, comentó.

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Asimismo, acusó que en la conferencia mañanera se difama y lincha a la oposición en vivo, mientras que a los oficialistas se les defiende automáticamente desde medios del Estado.

“Pretenden que el ciudadano responda desde espacios que no tienen el mismo alcance. Eso es una total injusticia. Eso es precisamente lo que pretende regular el derecho de réplica.”

En este sentido, Romero rechazó que exista debate público en la mañanera y señala que solo se escuchan las ideas de la presidenta.

“¿Debate público? Pues ¿cuál debate? Si solo habla usted, es debate de sus propias ideas y ya”, dijo.

Recalcó que ni él ni el PAN buscan apropiarse del espacio, sino que deje de ser un “paredón mediático”.

“Lo que queremos es que deje de ser un paredón mediático con la justificación de que es del pueblo, hasta que el pueblo quiere ahí entrar a defenderse. Entonces, ahí resulta que la mañanera es solamente de usted. Bendiciones. Que la patria es primero”, puntualizó.

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Xóchitl Gálvez: la mañanera excluye voces que incomodan al gobierno

Xóchitl Gálvez, exsenadora y excandidata presidencial del PAN, sostuvo que la presidenta Sheinbaum se niega a dar derecho de réplica porque no quiere que quienes son señalados desde el poder puedan defenderse.

“La Presidenta no quiere dar derecho de réplica en su mañanera porque no quiere que quienes somos señalados desde el poder podamos defendernos”, escribió en su cuenta de X.

En un video, cuestionó la afirmación de Sheinbaum sobre el acceso universal a las redes sociales, al señalar que no cualquier ciudadano puede responder en igualdad de condiciones.

“Presidenta, no cualquiera, mucho menos un ciudadano, puede ejercer el derecho de réplica solo con las redes sociales. Usted puede informar, mentir, difamar con recursos públicos y todo el poder del Estado. Mejor acepte que, como cualquier gobierno autoritario, no quiere dar derecho de réplica”, comentó.

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Por su parte, el PAN en Ciudad de México respondió mediante un comunicado que la presidenta solo reconoce el derecho de réplica cuando no es una voz incómoda para su administración.

“Para la presidenta, el derecho de réplica existe, siempre que no sea una voz que les incomode. Cuando pedimos que las y los ciudadanos señalados desde la mañanera puedan responder, nos manda a hacer nuestra propia conferencia.”

En el mismo documento, el partido hizo un llamado a no usar recursos públicos para acusar ciudadanos sin darles derecho a responder.

“Ningún gobierno debería usar espacios y recursos públicos para acusar ciudadanos sin darles derecho a réplica. Ellos quieren que solo se escuche su voz”, concluyó.

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¿Por qué Sheinbaum no da derecho de réplica a la oposición?

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que los políticos de oposición tienen la posibilidad de abrir sus propios canales de comunicación y acudir a medios, ya que cuentan con recursos y redes para hacerlo.

Reiteró que “La Mañanera del Pueblo” es un espacio público para informar y debatir sobre acciones del Gobierno, asegurando que el derecho de réplica se ejerce desmintiendo información falsa y que sostener una conferencia diaria implica esfuerzo y constancia.

Al referirse al alcance de la conferencia, la mandataria afirma que la transmisión es una de las más vistas en redes sociales y atribuye el interés de la oposición en participar a ese nivel de audiencia: “Si no tienen rating, pues ¿qué le vamos a hacer?”

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Como antecedente, Sheinbaum recordó que Xóchitl Gálvez organizó conferencias matutinas durante la campaña presidencial de 2024, ejercicio que, a su juicio, no continuó porque la oposición solo se dedicó a contradecir al gobierno sin ofrecer información propia de manera sostenida.

¿Qué dice la iniciativa del PAN?

Esta semana, el PAN presentó en el Senado una propuesta de reformas para fortalecer el derecho de réplica frente a información difundida por autoridades, en particular en las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, afirmó que la iniciativa buscó equilibrar el alcance de la comunicación gubernamental y evitar que periodistas, ciudadanos u opositores quedaran sin posibilidad de responder a señalamientos realizados desde un espacio oficial.

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La propuesta planteó modificar el artículo 6 constitucional y la Ley de Derecho de Réplica para fijar un plazo máximo de tres días hábiles para que las autoridades resolvieran solicitudes de réplica vinculadas con información oficial.

De acuerdo con el planteamiento, la medida aplicó únicamente para casos de hechos falsos, inexactos o no comprobables de manera objetiva. Las opiniones, críticas y valoraciones quedaron fuera, salvo cuando incluyeran afirmaciones concretas verificables.

Acción Nacional sostuvo que, si la réplica se consideraba procedente, debía difundirse en la siguiente conferencia, transmisión oficial o un espacio institucional equivalente, mediante el mismo canal y bajo condiciones similares de horario, duración, alcance, relevancia y permanencia.

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También propuso prohibir que la autoridad alterara la respuesta con comentarios o valoraciones, y planteó el cumplimiento inmediato de resoluciones judiciales que ordenaran una réplica.

Además, la iniciativa incluyó cambios al artículo 38 constitucional para establecer consecuencias contra servidores públicos que usaran recursos del Estado para intimidar, acosar, desacreditar o intentar silenciar a periodistas, organizaciones civiles o ciudadanos.

En paralelo, el PAN anunció una nueva Ley de Comunicación Social para limitar el uso político de espacios oficiales, especialmente en periodos electorales, y planteó sanciones por calumnias o señalamientos no comprobables.