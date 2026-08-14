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Mexibús Línea 2 busca operadores de autobús: estos son los requisitos para postularte

La convocatoria es para laborar en la Línea 2 que va de Ecatepec a Cuautitlán Izcalli

Mexibús Línea 2 Empleo Edomex
Mexibús Línea 2 Empleo Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
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La Línea 2 del Mexibús abrió una convocatoria para personas interesadas en incorporarse como operadores de autobús, de acuerdo con información difundida en un anuncio de reclutamiento. La oportunidad laboral está relacionada con el servicio de transporte público y señala a Transcomunicador como parte de la convocatoria.

La vacante puede resultar atractiva para quienes cuentan con experiencia en la conducción de unidades de transporte público y tienen vigente la documentación requerida para desempeñar este tipo de actividades.

¿Qué se necesita para trabajar como operador de Mexibús Línea 2?

De acuerdo con la información publicada en la convocatoria, las personas interesadas deberán presentar una serie de documentos para iniciar el proceso de selección.

Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Solicitud de empleo.
  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial del INE.
  • Comprobante de domicilio.
  • CURP.
  • Carta de antecedentes no penales.
  • Número de Seguridad Social.
  • Constancia de Situación Fiscal actualizada.
  • Licencia de Servicio Público Tipo “B”.
  • Tarjetón de Transporte Público Tipo “B”.

La documentación solicitada permite acreditar la identidad del aspirante y, especialmente, que cuenta con los permisos y documentos necesarios para conducir unidades destinadas al transporte público.

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Por ello, quienes estén interesados en la vacante deberán revisar que su licencia y tarjetón se encuentren vigentes y correspondan al tipo solicitado en la convocatoria.

¿Cómo postularse a la vacante de Mexibús?

Trabajo empleo Mexibús Edomex
Trabajo empleo Mexibús Edomex (especial)

La imagen de la convocatoria señala que las personas interesadas pueden contactar por Inbox de la cuenta de redes que es Mexibús L2 para obtener información sobre el proceso de reclutamiento.

Es importante considerar que la publicación compartida no especifica en la imagen aspectos como salario, prestaciones, horario de trabajo, lugar exacto para entregar documentos, fechas límite de contratación o número de vacantes disponibles.

Por esta razón, antes de acudir a algún sitio o entregar documentación personal, los aspirantes deben solicitar directamente los detalles del proceso y confirmar cuáles son las condiciones de contratación.

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Asimismo, es recomendable evitar realizar pagos por supuestos trámites de contratación y verificar que cualquier comunicación corresponda efectivamente al proceso de reclutamiento señalado.

Una oportunidad para conductores de transporte público

Mexibús empleo conductor L2
Mexibús L2 tiene vacantes como operador (Jorge Contreras/Infobae México)

El puesto de operador de autobús implica una responsabilidad importante, debido a que quienes desempeñan esta función están encargados de trasladar diariamente a pasajeros a través de los diferentes recorridos asignados.

En el caso de la Línea 2 del Mexibús, el servicio forma parte de la red de transporte masivo del Estado de México, por lo que la operación de sus unidades requiere conductores que cumplan con la documentación y permisos correspondientes.

La convocatoria representa una alternativa laboral para conductores que ya cuentan con experiencia en transporte público y buscan incorporarse a una empresa vinculada con la operación de este sistema.

Revisa los requisitos antes de solicitar información

Antes de contactar a los responsables de la vacante, los interesados pueden preparar con anticipación los documentos enlistados en la publicación. Tener actualizada la Constancia de Situación Fiscal, así como contar con la licencia y el tarjetón requeridos, puede facilitar el inicio del proceso de selección.

La convocatoria no precisa en la imagen el sueldo ni las prestaciones ofrecidas, por lo que estos datos deberán ser consultados directamente con los responsables del reclutamiento.

Si estás buscando trabajo como operador de autobús en Mexibús Línea 2, revisa cuidadosamente los requisitos y confirma por los canales indicados que la vacante continúe disponible antes de entregar información personal.

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