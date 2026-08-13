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Diputada de Morena denuncia desplazamiento forzado en Tierra Caliente de Michoacán

La legisladora local morenista en Michoacán, Sandra Garibay, aseguró que la inseguridad en esa región de la entidad está provocando el éxodo de la población

Sandra Olimpia Garibay Esquivel aseguró que el desplazamiento forzado en Michoacán es un problema que no atiende el gobierno estatal. Crédito: Congreso de Michoacán.
Sandra Olimpia Garibay Esquivel aseguró que el desplazamiento forzado en Michoacán es un problema que no atiende el gobierno estatal. Crédito: Congreso de Michoacán.
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De acuerdo con la diputada local de Morena en Michoacán, Sandra Olimpia Garibay, los desplazamientos forzados por la inseguridad en la región de la Tierra Caliente continúan siendo una terrible realidad en la entidad.

Ante esta situación, la legisladora local por Apatzingán –y quien ha declarado su apoyo al senador Raúl Morón– criticó al gobernador de Michoacán, el también morenista Alfredo Ramírez Bedolla, por no atender este problema de seguridad pública.

Sandra Garibay se lanzó contra el mandatario estatal porque ha dejado solas a las comunidades afectadas por el desplazamiento forzado, pero sí acudió al informe de actividades de la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo.

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Diputada de Morena exhibe comportamiento de Alfredo Ramírez Bedolla

La también integrante de la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán lamentó que la presencia del gobernador morenista en Apatzingán, solo se limite a acompañar a la alcaldesa durante su informe de actividades, en lugar de acudir a las comunidades que sufren hechos de violencia que han derivado en el desplazamiento forzado de las familias de la Tierra Caliente.

“A echarle porras a Fanny, eso sí visita, no visita a las comunidades y la gente afectada por las bombas, las minas ni por los drones, pero sí va a los informes”, dijo la legisladora michoacana en entrevista para Quadratín.

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Sandra Olimpia Garibay Esquivel - Morena - Poder Judicial
Sandra Olimpia Garibay Esquivel diputada de Morena en Michoacán (sandragaribay23)

Apatzingán sufre estragos de la violencia: Sandra Olimpia

También reconoció que en Apatzingán continúan existiendo comunidades con problemas de seguridad, que han obligado a sus habitantes a abandonar sus hogares, entre las más afectadas están El Guayabo, El Mirador, El Manzo, Cueramato, Los Laureles y Guanajuatillo.

Olimpia Garibay recordó que, junto a su equipo de trabajo, ha brindado apoyo a las personas víctimas de desplazamiento forzado, principalmente con artículos de movilidad y otros insumos que le han solicitado.

“Las comunidades más afectadas por los desplazados son El Guayabo, El Mirador, El Manzo, Cueramato, Los Laureles, Guanajuatillo; nosotros siempre estamos apoyando a los desplazados, con artículos de movilidad y todo lo que nos han requerido”, señaló la diputada.

Cuestiona falta de elementos de seguridad municipales y estatales

Por otro lado, Sandra Olimpia Garibay reconoció que parte de la atención que reciben las familias desplazadas proviene de la 43 Zona Militar. Sin embargo, cuestionó la falta de seguimiento por parte de las autoridades municipales y estatales.

“La 43 Zona Militar es quien les brinda ayuda, pero lamentablemente no existe un seguimiento por parte del Ayuntamiento ni del estado”, agregó.

Cabe recordar que desde el pasado 8 de julio, Olimpia Garibay denunció la ausencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en las mesas de seguridad de la región de Apatzingán, zona que, a su consideración, es una de las más afectadas por la inseguridad en la entidad.

Aseguramiento de armamento en Michoacán
Foto: SSP Michoacán

Raúl Morón responsabiliza a Ramírez Bedolla de campaña en su contra

Dado que Sandra Olimpia Garibay es partidaria de Raúl Morón, cabe destacar que el senador aspira a ser el candidato de Morena al gobierno de Michoacán durante las elecciones de 2027, lo que le ha generado desacuerdos con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, pese a que ambos son militantes del mismo partido político.

Proceso reportó esta semana que el equipo del senador con licencia, presuntamente, documentó, mediante un par de reportes, campañas de “guerra sucia” operadas por el gobierno estatal, en las que presuntamente se han invertido más de dos millones de pesos en redes sociales para minar las aspiraciones de Morón Orozco.

Raúl Morón y Alfredo Ramírez Bedolla protagonizan pleito rumbo a las elecciones de 2027. Crédito: Apro
Raúl Morón y Alfredo Ramírez Bedolla protagonizan pleito rumbo a las elecciones de 2027. Crédito: Apro

Los documentos, a los que tuvo acceso la revista, revelan que las supuestas campañas contra Raúl Morón e integrantes de su equipo abarcan dos periodos.

Una de noviembre de 2025 a mayo de 2026, luego del asesinato de alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y previo al inicio formal del proceso interno de Morena. El otro, una vez iniciada la contienda para la definición del Coordinador Estatal en defensa de la Transformación en mayo y con corte a julio.

El tema del desplazamiento forzado ha entrado en la contienda electoral por la gubernatura de Michoacán, pues la diputada local de Morena, Sandra Olimpia Garibay, denunció que ese problema aún persiste en la Tierra Caliente.

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