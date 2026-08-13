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Kevyn Contreras es el cuarto participante de la ‘La Granja VIP México 2′: quién es

Este 13 de agosto se dio a conocer al nuevo granjero del reality de TV Azteca

kevyn contreras -México- 13 agosto
(Instagram)
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La llegada del cuarto participante a La Granja VIP México 2 ha generado expectativa entre los seguidores del reality y este 13 de agosto se dio a conocer que Kevyn Contreras es el cuarto participante.

El anuncio oficial confirmó la integración de una figura que ha marcado la escena del humor en el norte del país y que ahora enfrentará un reto completamente distinto, lejos de los escenarios y la rutina habitual.

El misterio sobre su identidad alimentó las redes sociales hasta que la producción decidió revelar el nombre que faltaba para completar la terna inicial.

Kevyn Contreras se suma a La Granja VIP México 2: así fue el anuncio

La producción de La Granja VIP México 2 apostó por el formato de la sorpresa y tras las pistas que incluían pulseras, humor ácido y carne asada, se reveló quién era el próximo granjero en formar parte del reality de TV Azteca.

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kevyn contreras -México- 13 agosto
(Instagram)

Kevyn Contreras apareció durante la transmisión especial de presentación saliendo de un huevo gigante, siguiendo la dinámica de sus compañeros ya confirmados, pero sin ropa.

“Me da miedo en la Granja que la gente no suporte el humor del comediante regio”, sentenció.

Después de su salida, el comediante conversó con los conductores sobre lo que significa para él vivir esta experiencia en un entorno rural, lejos de los reflectores y el público en vivo.

Quién es Kevyn Contreras, el Comediante Bicolor

Originario de Monterrey, Nuevo León, Kevyn Contreras ha construido su carrera como comediante, imitador y creador de contenido. Desde pequeño se inclinó por la comedia, imitando voces y personajes para luego dar el salto a programas infantiles y, más adelante, a escenarios de stand-up y parodias.

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kevyn contreras -México- 13 agosto
(Instagram)

Su distintivo vestuario dividido en dos colores representa etapas y amistades de su vida, un sello personal que lo ha hecho reconocible en todo el país.

A lo largo de los años, Contreras ha abierto shows y colaborado con figuras del entretenimiento como Brincos Dieras, consolidando su presencia en el circuito del humor regiomontano.

Su estilo conjuga el humor blanco, la improvisación y la interacción directa con el público, atributos que le han permitido conectar con distintas generaciones.

El descuido con el que levantó sospechas de su participación en La Granja VIP 2

En fechas recientes, el comediante anunció una pausa en su carrera, cumpliendo únicamente con los compromisos pactados para agosto de 2026.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Contreras explicó:

Kevyn Contreras (Foto: Instagram@kevyncontrerasbicolor)
Kevyn Contreras (Foto: Instagram@kevyncontrerasbicolor)

“Después de varios días de pensarlo y tomar algunas decisiones importantes, quiero compartirles que haré una pausa en mis presentaciones y colaboraciones artísticas”.

El mensaje incluyó un agradecimiento a sus seguidores y la frase: “A veces también hay que hacer una pausa para vivir nuevas experiencias”.

Contreras pidió comprensión ante las preguntas y especulaciones que generó su decisión. “Espero que cuando regrese pueda seguir contando con su cariño y apoyo de siempre”, escribió, dejando abierta la puerta a un posible regreso a los escenarios tras su participación en el reality.

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