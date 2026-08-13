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Tecate Comuna 2026 revela su cartel oficial: Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta encabezan los escenarios

El estado de Puebla nuevamente albergará uno de los festivales más icónicos del año con artistas de primer nivel

Tecate Comuna 2024
Los fanáticos de la música tienen una cita para disfrutar de sus artistas favoritos. (Ocesa)
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La espera terminó para miles de melómanos en el centro del país. La organización del Tecate Comuna 2026 reveló finalmente su alineación oficial para la novena edición del festival, confirmando una alineación estelar que reúne a leyendas del rock en español, referentes del rock psicodélico internacional y propuestas emergentes de la escena alternativa.

El magno evento musical se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en el tradicional Foro Cholula, en el estado de Puebla, escenario que una vez más se transformará en el punto de encuentro de decenas de miles de asistentes procedentes de diversas entidades del país.

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El festival musical más grande de Puebla vuelve con un cartel estelar encabezado por Foster The People, Zoé, Kevin Kaarl, Julieta Venegas y más de 30 artistas.
El festival musical más grande de Puebla vuelve con un cartel estelar. (Foto: @tecatecomuna, Instagram)

Un cartel de escala internacional y diversidad de géneros

En la parte alta de la oferta musical del Tecate Comuna 2026 destaca la legendaria banda mexicana Caifanes, un pilar fundamental del rock hispanoamericano. Junto a ellos, la presencia internacional dará un salto cualitativo con la llegada de la aclamada banda estadounidense de rock psicodélico The Flaming Lips y el esperado regreso del proyecto de rock progresivo y experimental The Mars Volta.

El cartel se enriquece además con una sólida representación del ecosistema sonoro iberoamericano, incluyendo a gigantes de la música como los argentinos Babasónicos, Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris, a la par de agrupaciones emblemáticas como Enjambre, José Madero, DLD, División Minúscula y Porter.

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The Mars Volta
La legendaria banda mexico-estadounidense llega al escenario de Cholula para deleitar a sus fanáticos. (@themarsvolta)

El <i>lineup</i> completo del Tecate Comuna 2026

La novena edición reunirá a más de 30 proyectos musicales distribuidos a lo largo del día en múltiples escenarios. El elenco anunciado oficialmente queda integrado de la siguiente manera:

  • Caifanes
  • The Flaming Lips
  • The Mars Volta
  • Babasónicos
  • Enjambre
  • José Madero
  • Los Auténticos Decadentes
  • Los Caligaris
  • LP
  • NSQK
  • Caloncho
  • Camilo Séptimo
  • Cuarteto de Nos
  • División Minúscula
  • DLD
  • Little Jesús
  • Los Cafres
  • Love of Lesbian
  • Moenia
  • Porter
  • Big Sempa
  • Bruses
  • Dorian
  • Kakkmaddafakka
  • La Bande-Son Imaginaire
  • La Bomba de Tiempo
  • Leo Rizzi
  • Los Estrambóticos
  • Nasa Histoires
  • Santa Sabina
  • Veintiuno
Cartel oficial de la edición 2026.
Cartel oficial de la edición 2026. (Ocesa)

Venta de boletos, fases y modalidades de acceso

La fase de preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex dará inicio el próximo lunes 18 de agosto a partir de las 10:00 horas, mientras que la venta general al público arrancará al día siguiente, el martes 19 de agosto a la misma hora, a través del sistema de boletaje eTicket.

Para esta edición, el festival mantendrá tres experiencias diferenciadas para los asistentes:

  • General: Acceso total a todos los escenarios, zonas de descanso, hidratación y área gastronómica.
  • Comfort Pass: Incluye carril de acceso preferencial, baños privados con aire acondicionado y filas exclusivas en barras de alimentos y bebidas.
  • Zona VIP: Acceso a vistas privilegiadas frente a los escenarios principales, zonas de sombra, mobilario común, coctelería especializada y baños de lujo.

Con esta revelación, el Tecate Comuna reafirma su posición como el festival de música alternativa más importante del estado de Puebla y uno de los eventos masivos más relevantes del calendario nacional hacia el cierre de año.

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