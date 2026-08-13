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Reviven frase de Sheinbaum sobre “nazismo y fascismo” tras acusaciones de Luisa María Alcalde de cuentas en contra de la 4T

La circulación de un clip de 2021 coincidió con un esquema presentado por Luisa María Alcalde sobre perfiles en X

La grabación difundida como si fuera reciente corresponde a una declaración hecha en octubre de 2021, cuando la entonces jefa de Gobierno de la CDMX respondía a un llamado de Claudio X. González

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Un video de octubre de 2021 en el que Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, calificó de “macartismo” y “nazismo” la elaboración de listas de adversarios políticos volvió a circular ampliamente en X. La reactivación del clip coincidió con la presentación que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo un día antes en la conferencia matutina, donde expuso una clasificación de cuentas de X organizadas por categorías.

Lo que dijo Sheinbaum en 2021

El video muestra la respuesta de la entonces mandataria capitalina a un señalamiento del empresario Claudio X. González, quien había llamado a documentar a personajes políticos vinculados a Morena. Ante ello, Sheinbaum afirmó:

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  • “¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Ellos son los que hacían listas.”
  • Agregó que su movimiento no elabora listas, sino que “abre el debate” con respeto a la libertad de expresión.

El material corresponde a esa fecha y no a un episodio reciente, aunque su recirculación lo presenta sin ese contexto temporal.

La difusión del clip coincide con la exposición de Luisa María Alcalde en la mañanera, donde mostró un esquema de categorías de perfiles y medios en la red social, incluidos anónimos

El video muestra el tuit en pantalla

En el video se observa a Sheinbaum mostrando en su celular el hilo de tres publicaciones que escribió el 24 de octubre de 2021, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. En el primer tuit, la hoy presidenta distinguió entre abrir un debate público y elaborar listas con “amenazas implícitas”, a las que calificó como una característica del fascismo, al tiempo que defendió que en la Cuarta Transformación existe libertad de expresión, de manifestación y de reunión, y que no se encarcela a periodistas. En la segunda publicación, sostuvo que su movimiento no interviene para cometer fraude electoral, no paga campañas de difamación ni espía a sus adversarios. Cerró el hilo señalando que “esa es la diferencia entre prácticas democráticas y prácticas fascistas”, acompañado del hashtag #SomosMasDe30MillonesEnLaLista.

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En la grabación, la presidenta exhibe tres publicaciones del 24 de octubre de 2021, cuando encabezaba la CDMX, y contrasta el debate público con “listas” que describe como amenazas implícitas
En la grabación, la presidenta exhibe tres publicaciones del 24 de octubre de 2021, cuando encabezaba la CDMX, y contrasta el debate público con “listas” que describe como amenazas implícitas

La presentación de Alcalde en la mañanera

Un día antes de que el video volviera a circular, Alcalde expuso en la conferencia presidencial un esquema de categorías sobre cuentas y medios en X, entre ellas:

  • C1 – Medios y comentaristas, descrita como el bloque que “origina y legitima el mensaje” a través de investigaciones, noticias y opinión. Incluye medios como El Universal, Reforma y Latinus, y a comentaristas como Carlos Loret de Mola, Denise Dresser y Ciro Gómez Leyva, entre otros.
  • C2 – Figuras públicas y emisores políticos, cuya función es “retomar, respaldar y politizar” el mensaje, produciendo acusaciones, interpretaciones y consignas. En esta lista aparecen, entre otros, Claudio X. González, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, Ricardo Salinas Pliego y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
  • C3 – Cuentas de ataque (bloque anónimo), cuya función, según la presentación, es “reempaquetar y distribuir” el mensaje mediante edición, editorialización y exageración de contenidos.

En la exposición, Alcalde detalló patrones de comportamiento de cuentas anónimas específicas —como fechas de creación, cambios de nombre de usuario y porcentaje de publicaciones dedicadas al ataque directo— para argumentar que se trata de perfiles coordinados.

En la conferencia presidencial, la funcionaria describe bloques que, según su exposición, originan mensajes y los redistribuyen con edición y exageración, y menciona a El Universal, Reforma y Latinus, además de comentaristas conocidos

El contraste entre ambos momentos

La coincidencia temporal entre la resurrección del video de 2021 y la presentación de Alcalde generó comparaciones en redes sociales entre el discurso que la propia Sheinbaum sostuvo entonces sobre la elaboración de listas y el ejercicio de clasificación de cuentas y medios que su gobierno realizó esta semana.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni Sheinbaum se han referido públicamente a esta comparación entre ambos episodios.

La grabación se difunde sin el contexto de octubre de 2021, cuando la entonces mandataria capitalina reaccionó a un llamado de Claudio X. González para documentar a figuras políticas vinculadas con Morena
La grabación se difunde sin el contexto de octubre de 2021, cuando la entonces mandataria capitalina reaccionó a un llamado de Claudio X. González para documentar a figuras políticas vinculadas con Morena

Lo que se sabe hasta ahora

  • El video de 2021 corresponde a declaraciones hechas por Sheinbaum como jefa de gobierno de la CDMX, no a un pronunciamiento reciente.
  • La frase original se dio en respuesta a un llamado de Claudio X. González a documentar perfiles afines a Morena.
  • Un día antes de la recirculación del clip, Alcalde presentó en la mañanera una clasificación de medios, comentaristas y cuentas anónimas de X.
  • La comparación entre ambos hechos ha sido señalada en redes sociales, sin que exista hasta ahora una respuesta oficial al respecto.

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