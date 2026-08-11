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GN proyecta baja de 37% en el robo a autotransporte en México: avanza construcción de C4 e infraestructura de vigilancia en carreteras

La Guardia Nacional reportó 2 mil 519 denuncias en lo que va de 2026, frente a las 6 mil 233 registradas durante todo 2025, mientras refuerza la estrategia “Balam” y el plan “Cero Robos al Transporte”

El robo al autotransporte podría cerrar 2026 con una reducción de 37%, según la proyección de la Guardia Nacional. Entre enero y junio se registraron 2 mil 519 denuncias, 19.41% menos que en el mismo periodo de 2025. El comandante Guillermo Briceño atribuyó la tendencia a las estrategias “Balam” y “Cero Robos al Transporte”, así como al fortalecimiento de la vigilancia en carreteras federales.
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El robo al autotransporte podría cerrar 2026 con una reducción de 37% respecto al año anterior, de acuerdo con la proyección de la Guardia Nacional. La estimación se da después de que entre enero y junio se contabilizaran 2 mil 519 denuncias, 607 menos que durante el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 3 mil 126 casos.

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño, presentó estas cifras durante ‘La Mañanera’ de este martes, donde explicó que los registros tienen como fuente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y corresponden a las denuncias presentadas por las personas afectadas.

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De acuerdo con Briceño, la tendencia descendente se observa también en los registros anuales. En 2024 se contabilizaron 7 mil 978 robos al autotransporte, mientras que en 2025 la cifra bajó a 6 mil 233 casos.

El comportamiento contrasta con el máximo registrado en 2018, cuando se contabilizaron 13 mil 68 robos. Para 2024, el delito ya había disminuido 38.95% respecto de aquel año.

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La Guardia Nacional señaló que la reducción forma parte de las acciones contempladas en la estrategia “Balam” y el plan “Cero Robos al Transporte”, además del fortalecimiento de la vigilancia en las carreteras federales.

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño, durante 'La Mañanera' de este martes 11 de agosto. (Crédito: Gobierno de México)
El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño, durante 'La Mañanera' de este martes 11 de agosto. (Crédito: Gobierno de México)

Estrategia Balam opera en 12 estados

Briceño informó que la estrategia “Balam” fue implementada en 12 estados del país. Como parte de sus resultados, señaló que en 2024 se registraron mil 363 robos al transporte de carga, mientras que en 2025 la cifra descendió a 856 casos.

En ese mismo periodo, la Guardia Nacional reportó la recuperación de 797 unidades de transporte de carga durante 2024 y de mil 5 en 2025.

Las acciones forman parte de la estrategia para reducir los robos en carreteras federales y recuperar vehículos de carga afectados por este delito.

“Cero Robos al Transporte” reduce incidencia en tres corredores

El plan “Cero Robos al Transporte” comenzó el 9 de julio de 2025 en los tramos México-Querétaro y México-Puebla. Tres días después, el 12 de julio, se incorporó el corredor Mazatlán-Culiacán.

De acuerdo con Briceño, durante los 388 días de aplicación del plan se registraron 72 robos en el tramo México-Querétaro, con una disminución de 85.71% en la incidencia.

En el tramo México-Puebla se contabilizaron 54 robos y se reportó una reducción de 90%.

En el corredor Mazatlán-Culiacán se registraron 50 robos durante el periodo de aplicación del plan. El comandante señaló que en los últimos tres meses se logró reducir 100% la incidencia de este delito en ese tramo.

Avanza infraestructura para vigilancia carretera

Además de las estrategias operativas, la Guardia Nacional avanza en la construcción de infraestructura para fortalecer la vigilancia en las carreteras federales.

Entre los proyectos se encuentran los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), destinados a mejorar el monitoreo de los corredores carreteros y la capacidad de respuesta ante reportes de robo.

La corporación también mantiene el despliegue de elementos en las principales rutas utilizadas por el transporte de carga, con el objetivo de reforzar la vigilancia y atender de manera más rápida los incidentes.

C4 Carretero ya opera con más de mil puntos de monitoreo

También durante “La Mañanera”, Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó los avances del C4 Carretero, diseñado para concentrar y articular las capacidades de la Guardia Nacional y de los C4 y C5 estatales para reforzar la vigilancia y atención de incidentes en las carreteras del país.

Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la SSPC, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)
Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la SSPC, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

El funcionario explicó que el centro integra videovigilancia, radiocomunicaciones, geolocalización, análisis de información y coordinación entre las distintas instituciones de seguridad para mejorar la respuesta ante incidentes en las vías federales.

El edificio que alberga el C4 Carretero ya fue concluido y cuenta con 88 estaciones de monitoreo, además de espacios para representantes de las instituciones y dependencias encargadas de atender emergencias y otros eventos en las carreteras.

García Ortegón señaló que la infraestructura ya se encuentra en operación y fue utilizada durante la Copa del Mundo para dar seguimiento a las actividades relacionadas con el torneo, incluida la vigilancia de selecciones y delegaciones, así como de concentraciones de personas en estadios y festivales de aficionados en distintas ciudades del país.

El sistema opera actualmente en los tramos México-Puebla-Veracruz, México-Acapulco, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán-Durango.

La infraestructura comprende mil 5 Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI), equipados con 3 mil 15 cámaras: mil 5 cámaras PTZ y 2 mil 10 cámaras fijas. A esto se suman 120 Arcos de Control Logístico y de Detección (ACLD), equipados con cámaras fijas con tecnología de reconocimiento automático de placas (ANPR/LPR).

El sistema también cuenta con postes de 10 y 20 metros, arcos carreteros de 15, 25 y 30 metros, enlaces satelitales y sistemas de suministro eléctrico y solar con respaldo.

La plataforma tecnológica permite gestionar video e incidentes, generar alertas y almacenar las imágenes durante 30 días, con el objetivo de facilitar el seguimiento de hechos registrados en los corredores carreteros bajo vigilancia.

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