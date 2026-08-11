Citlalli Hernández arremete contra Alito Moreno y asegura que busca “salvavidas” en el extranjero tras investigaciones en México. (Fotos: @CitlaHM/@alitomorenoc)

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La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, le contestó al dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, a quién cuestionó por la denuncia interpuesta en el Departamento de Estado de Estados Unidos por asuntos en materia electoral.

“¿Cómo identificar a un traidor a la patria?”, preguntó la morenista ante la solicitud de revisión a la actuación de los consejeros Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Denisse Gómez, integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena recuerda defensa del PRI al INE

Hernández Mora recordó las veces que Alito Moreno ha defendido al Instituto, sobre todo cuando el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador buscaba desaparecer al organismo:

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“Durante años gritaron “el INE no se toca” y se presentaron como los grandes defensores de la democracia y de nuestras instituciones. Ahora, cuando una decisión del INE no le gusta, Alito corre a Estados Unidos a denunciar a tres de sus consejeros ante el Departamento de Estado”.

Morena arremete contra Alito Moreno por denuncia en Estados Unidos ante resolución del INE. (Infobae-Itzallana)

También acusó al senador del tricolor de actuar a conveniencia, cuestionando la defensa emprendida hace unos años y la nueva postura con la que se ha conducido tras el fallo que insta al dirigente del PRI a bajar las publicaciones donde llama “narcopartido” a Morena:

“¿No que el INE no se toca? ¿No que defendían la democracia y sus instituciones?”.

Alito estaría buscando refugio en el extranjero

Citlalli Hernández aseguró que Alejandro Moreno estaría buscando “salvavidas” en el extranjero ante las investigaciones que las autoridades mexicanas sostienen en su contra, más allá de algún acto de justicia, agregó que también trata de encontrar el apoyo que no encuentra en el país:

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“La realidad es que Alito ya no busca justicia, busca salvavidas. Recorre el mundo tratando de encontrar a alguien que le crea sus historias, mientras enfrenta investigaciones en México y busca en el extranjero el respaldo que, por obvias razones, no encuentra en el pueblo mexicano”.

El día de ayer, se dio a conocer que Luis Antonio “N”, contador del hermano de “Alito” Moreno, fue detenido en la Ciudad de México, acusado por presunta simulación de pagos a una televisora financiada durante el mandato de Moreno Cárdenas en Campeche.

¿Por qué el dirigente del PRI denunció a los consejeros del INE?

Alito Moreno denunció a consejeros del INE por resolución que obliga al PRI y al dirigente a borrar publicaciones. (Foto: @alitomorenoc)

A finales de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al partido tricolor y a su dirigente nacional, eliminar cinco publicaciones de redes sociales donde calificaba a Morena de “narcopartido”, ya que a decir de las autoridades electorales, lo señalado podría incurrir en calumnias o hechos falsos.

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Tras la medida en contra de Moreno Cárdenas y el PRI, el pasado 10 de agosto, a través de sus redes sociales anunció la denuncia realizada bajo la “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act”, ley que de acuerdo con el dirigente, permite al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas y restringir la entrada a su territorio cuando se acrediten determinados supuestos de graves violaciones a derechos humanos o corrupción.

El senador dijo estar “convencido de que la libertad de expresión merece una defensa firme”, confirmó que el año pasado los estadounidenses sancionaron al juez brasileño Alexandre de Moraes y “señaló expresamente la represión de la libertad de expresión y la persecución contra opositores políticos como parte de los motivos de la medida”.

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