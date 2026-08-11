México se sumará a los países que restringen redes sociales a menores de edad: ¿Qué países ya avalaron la medida?

México podría prohibir el acceso a redes sociales para niñas, niños y adolescentes. (Fotos: Presidencia/Audiovisuales Infobae)

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La exposición a contenidos violentos y de connotación sexual, comentarios que fomentan entornos agresivos en plataformas digitales, publicaciones que exigen seguir ciertos estándares de belleza, así como una adicción a estar conectados 24/7, son algunos de los argumentos que distintos gobiernos en el mundo están usando para implementar medidas restrictivas sobre el uso de las redes sociales por niñas, niños y adolescentes.

En México, la regulación es blanda para los gigantes digitales, los cuales han sido demandados en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, donde Meta y YouTube fueron acusados de dañar la salud mental de adolescentes, al diseñar plataformas adictivas que repercuten en el desarrollo de menores de edad en una etapa clave para su crecimiento.

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Así han sido las regulaciones en otros países sobre el uso de redes sociales

A finales de 2025, Australia hizo historia al restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años, la medida incluye a las plataformas digitales más utilizadas por infancias y adolescentes -TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook y X-, la legislación agrega, además, una multa de 49.5 millones de dólares australianos para las empresas que no eliminen las cuentas de usuarios que se encuentren en el rango de edad estipulado.

Australia y Francia regulan redes sociales para menores de edad. (REUTERS/Jana Rodenbusch)

La reforma australiana puso la carga de responsabilidad, principalmente, en las empresas, a quienes orilló a implementar las medidas necesarias para prohibir que todo menor de 16 años se haga un perfil en su plataforma, sin embargo, ya enfrenta retos importantes lo que podría frenar los resultados que el gobierno espera obtener.

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Hace un par de semanas, Francia se adelantó a los países de la Unión Europea e implementó la medida que restringe a menores de 15 años el acceso a redes sociales, en este caso, quien fungirá como vigilante para la aplicación de la medida será Arcom, organismo público encargado de regular las plataformas sociales.

Tras el aval en ambos países, otros gobiernos europeos, en Asia y América, ya perfilan proyectos que buscan imponer un límite al uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, bajo el argumento de proteger su mente de espacios donde se fomenta el odio, la sexualización y la violencia.

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Una medida que ya es quebrantada a meses de su implementación

El cuestionamiento constante se centra en qué tan servible es esta medida frente a quienes nacieron acostumbrados a pasar por lo menos un par de horas frente a una pantalla de celular scrolleando contenido que no aporta a su desarrollo, pero que los mantiene con la necesidad de estar conectados de forma prolongada, sin mayor cuestionamiento.

Niñas, niños y adolescentes buscan alternativas ante la restricción de redes sociales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La restricción aplicada en Australia contempla que las plataformas de redes sociales verifiquen la edad, por lo que ya se aplican los siguientes filtros:

Verificación mediante documento oficial que valide la edad

Estimación de la edad por datos biométricos

La inferencia a través del comportamiento del usuario

Pese a que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, asegura haber recibido buenos comentarios de padres de familia que elogian la restricción; la realidad también deja ver que el sector principal -para quien fue hecha la medida- accede por otras vías al contenido de las redes sociales.

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Según lo documentado por medios de comunicación, infancias y adolescentes infringen la ley a través del uso de VPNs - aparatos que permiten la conexión a Internet desde servidores externos del país-, así como el uso de perfiles de sus padres, quienes les permiten el uso de sus dispositivos para seguir accediendo a las plataforma digitales.

También, el sector objetivo de la medida mencionada, usa otras plataformas que no se encuentran contempladas en la ley, pero que pueden resultar igual o más nocivas para su desarrollo. Ante esta situación, los gobiernos insisten en una mayor responsabilidad de los dueños de redes sociales para evitar que los candados puedan ser violados por infancias y adolescentes.

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¿Qué argumenta el gobierno de Claudia Sheinbaum para imponer una mayor regulación?

'No solo es seguridad, es salud pública': Sheinbaum responde a EEUU sobre regulación de redes para menores. (Presidencia)

Desde hace algunos meses, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó el impulso de su gobierno para regular tanto la Inteligencia Artificial como las redes sociales en el país, temas que han abierto debate y que son cuestionados por distintos sectores.

Ante la discusión, el pasado 27 de julio, invitó a madres y padres a informarse sobre las medidas que el gobierno busca implementar, ya que durante el espacio de la conferencia conocida como “La Mañanera del Pueblo” el tema será abordado:

“Que entre todas y todos tomemos decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes en esta etapa formativa de la vida; son implicaciones, en general, para el desarrollo del país”.

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Incluso, lo calificó como un asunto de salud pública, debido a los efectos que podrían tener “generaciones de jóvenes que después van a gobernar, trabajar en hospitales, de policías, bomberos o cualquier otro oficio, o van a educar a sus propios hijos”.

Entre los efectos negativos enunciados por los expertos convocados por la presidenta, se encuentra la sobreestimulación genera procesos cerebrales que afectan la concentración, el control de impulsos, el manejo de emociones o la toma de decisiones.

La especialista Tania Jiménez García presentó recomendaciones para reducir el tiempo frente a pantallas según la edad. (Presidencia)

Tras el avance en la discusión pública, la mandataria mexicana también ha puntualizado que la medida tiene el propósito de hacer conciencia sobre los efectos del uso de redes sociales, dio a conocer que será a finales de agosto cuando la legislación avance y defina un primer avance, la regulación de celulares al interior de las escuelas.

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