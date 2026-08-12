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Capturan a presunto integrante de “Los Tavos”, célula dedicada al robo de autos en el Edomex

La captura de César Jared “N” pone el foco en una banda señalada por operar también en Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, dentro de la entidad con más casos de este delito

Capturan a presunto integrante de “Los Tavos”, célula dedicada al robo de autos en el Edomex. Crédito: FGJEM.
Capturan a presunto integrante de “Los Tavos”, célula dedicada al robo de autos en el Edomex. Crédito: FGJEM.
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México arrestó a César Jared “N”, presunto integrante de la banda delictiva “Los Tavos” y/o “Los Escamillas”, acusado de robar un automóvil a mano armada el 22 de julio de 2026 en el municipio de Naucalpan. El detenido quedó recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla y enfrenta una pena de hasta 39 años de prisión.

El arresto se concretó tras una orden de aprehensión librada por un juez a solicitud del Ministerio Público, luego de que las investigaciones de la FGJEM permitieron identificar al probable responsable del ilícito.

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El robo: arma de fuego y víctima obligada a descender

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el 22 de julio del año en curso César Jared “N” operó junto a otro individuo en calles del municipio de Naucalpan. Ambos interceptaron a una víctima que circulaba en su propio automóvil y la amenazaron con un arma de fuego.

Una vez que sometieron a la víctima, la obligaron a bajar del vehículo. César Jared “N” abordó el automóvil y huyó del lugar. El segundo individuo involucrado en el hecho no fue detenido en el marco de esta actuación judicial.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos e inició de inmediato las pesquisas. El trabajo de investigación permitió individualizar al probable responsable y sostener ante un juez los elementos suficientes para obtener la orden de aprehensión por el delito de robo de vehículo con violencia.

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Quiénes son “Los Tavos” y/o “Los Escamillas”

La estructura criminal autodenominada “Los Tavos” y/o “Los Escamillas” se dedica al robo de vehículos con violencia en una zona de operación que abarca varios municipios del Estado de México y se extiende hasta la Ciudad de México (CDMX).

Automóvil negro, cinta amarilla FGJEM, letrero con emblema FGJEM, pistola en asiento, marcadores de evidencia.
Capturan a presunto integrante de "Los Tavos", célula dedicada al robo de autos en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información recabada por la FGJEM, los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli forman parte del corredor donde esta banda lleva a cabo sus actividades delictivas.

César Jared “N” está identificado como integrante activo de esta organización. Su detención representa, según se desprende del comunicado de la Fiscalía, un resultado directo del seguimiento que las autoridades mantienen sobre esta estructura criminal.

Detención y reclusión en Tlalnepantla

Una vez obtenida la orden judicial, elementos de la Fiscalía estatal ejecutaron el mandato y procedieron a la detención de César Jared “N”. El detenido fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de una autoridad judicial.

Una persona con tez oscura muestra sus manos esposadas, con las palmas abiertas hacia el frente y los dedos ligeramente flexionados.
Capturan a presunto integrante de "Los Tavos", célula dedicada al robo de autos en el Edomex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Será ese órgano jurisdiccional el que determine la situación legal del imputado en los plazos que establece la ley. La Fiscalía subrayó que, conforme a derecho.

Pena máxima de 39 años si resulta responsable

De acreditarse su responsabilidad penal en el delito de robo de vehículo con violencia, el imputado podría enfrentar una condena de hasta 39 años de prisión, de acuerdo con lo señalado por la representación de la FGJEM.

El robo de autos en el Estado de México

El Estado de México sigue siendo la entidad con más robos de vehículos en el país, pese a que el delito cayó 40.1% en el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025: de 12 mil 600 denuncias pasó a 7 mil 547, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De ese total semestral, el 55.3% de los robos ocurrió bajo la modalidad con violencia.

Solo en enero de 2026, Naucalpan registró 28 denuncias por robo de vehículo con violencia y Tlalnepantla, 50, de acuerdo con cifras del propio Secretariado. Ambos municipios forman parte de la zona de operación de la banda a la que pertenecería César Jared “N”.

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