Efrén Martínez Casimiro toma protesta como nuevo subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

La gobernadora interina Yeraldine Bonilla, junto al Coronel Diplomado de Estado Mayor, Efrén Martínez Casimiro. Crédito: SSP Sinaloa

Guardar

Sinaloa estrenó este miércoles 12 de agosto un nuevo mando en seguridad. La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde tomó protesta al coronel diplomado de Estado Mayor Efrén Martínez Casimiro como subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del estado, seis días después de que el general brigadier Humberto Zerón Martínez dejara el cargo para reincorporarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, institución a la que pertenece como militar en activo.

Zerón Martínez ocupó la subsecretaría durante un año y siete meses, desde el 31 de diciembre de 2024, en uno de los periodos de mayor violencia que ha atravesado la entidad. Su salida, confirmada por la propia Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el pasado 6 de agosto, cerró un ciclo marcado por la coordinación entre corporaciones estatales y fuerzas federales en medio del conflicto entre grupos del crimen organizado que afecta al estado desde 2024, con la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos.

PUBLICIDAD

Bonilla Valverde convocó al nuevo subsecretario a preservar el estado de derecho

En el acto de protesta, la gobernadora instruyó a Martínez Casimiro a trabajar de la mano con los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno en materia de gestión de seguridad ciudadana y prevención del delito, en apego a la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y a las leyes locales vigentes.

Este 12 de agosto se confirmó la llegada de Martínez Casimiro a la subsecretaría de Seguridad de Sinaloa. Crédito: Gobierno de Sinaloa

Bonilla Valverde lo convocó a contribuir a recomponer el tejido social en Sinaloa y a preservar el estado de derecho. Le pidió dar testimonio de rectitud e invariable compromiso con la seguridad y la justicia para todas y todos los sinaloenses.

El objetivo declarado del nombramiento es reforzar las estrategias, la coordinación y la supervisión de las políticas de seguridad y orden público, con miras a generar condiciones de paz en la entidad, de acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno del Estado.

PUBLICIDAD

Coronel con experiencia en zonas fronterizas y de alta incidencia delictiva

Martínez Casimiro es miembro en activo de la Defensa y acredita formación en Administración Militar por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, además del Diplomado de Estado Mayor por la Escuela Superior de Guerra, distinción que lo habilita para el diseño de planes estratégicos, la gestión de la seguridad ciudadana y la vinculación operativa con los tres órdenes de gobierno.

Su trayectoria incluye el segundo mando operativo en la Segunda Zona Militar, con sede en Tijuana, Baja California, donde encabezó la planeación estratégica en una de las regiones fronterizas de mayor complejidad del país. Desde esa jefatura de Estado Mayor coordinó operaciones en un territorio con alta presión del crimen organizado y tráfico transfronterizo.

PUBLICIDAD

Entre 2019 y 2021 fungió como inspector general de la Guardia Nacional en Guanajuato. En ese cargo coordinó despliegues operativos y participó en mesas de pacificación estatales junto con la Fiscalía de aquella entidad y las corporaciones locales.

En 2016, con el grado de teniente coronel de infantería, asumió la comandancia de la Sexta Compañía de Infantería No Encuadrada en Coatzacoalcos, Veracruz. Desde ese mando coordinó la estrategia “Blindaje Coatzacoalcos” y encabezó programas de canje de armas en un municipio que entonces concentraba buena parte de la violencia en la entidad veracruzana.

Martínez Casimiro quedó bajo las órdenes del general Sinuhé Téllez López

El nuevo subsecretario reportará al general Sinuhé Téllez López, titular de la SSP Sinaloa desde el 16 de marzo de 2026, cuando fue designado en sustitución de Óscar Rentería Schazarino. Téllez López cuenta con licenciatura en Administración Militar y dos maestrías: una en Seguridad Nacional y otra en Dirección Estratégica.

PUBLICIDAD

El General Sinuhé Téllez López tras su toma de protesta. Crédito: SSP Sinaloa

El relevo de Zerón Martínez repitió el patrón del cargo inmediato superior: Rentería Schazarino, quien encabezó la SSP Sinaloa antes que Téllez López, también renunció para reincorporarse a la Defensa. En menos de un año, los dos últimos mandos de la dependencia —titular y subsecretario— dejaron sus cargos por el mismo motivo.

Huberto Zerón en su toma de protesta con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. (Foto: Gobierno de Sinaloa)

El general brigadier que dejó la subsecretaría asumió el cargo el 31 de diciembre de 2024, en sustitución de Leoncio Pedro García Alatorre, en un momento en que la entidad registraba un incremento sostenido de homicidios, desapariciones, robo de vehículos y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.

PUBLICIDAD

Durante su gestión, Zerón Martínez impulsó el fortalecimiento del Grupo Interinstitucional para la coordinación de operativos de la SSP en conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado. También supervisó el sistema penitenciario estatal y participó en estrategias de prevención del delito.

La SSP Sinaloa agradeció públicamente su “profesionalismo, compromiso y entrega” durante el tiempo que formó parte de la institución.

Sector empresarial respalda el perfil militar del nuevo subsecretario

Tras la confirmación de Efrén Martínez Casimiro como nuevo subsecretario de Seguridad del estado, el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM), Julio César Silvas Inzunza, otorgó un voto de confianza al nombramiento en conferencia de prensa. Reconoció que la trayectoria del nuevo subsecretario puede fortalecer las labores de prevención del delito en la entidad.

PUBLICIDAD

Silvas Inzunza subrayó que una de las funciones centrales de las corporaciones policiales estatales y municipales es la prevención, y que el sector empresarial continuará colaborando en esa materia. “Es un tema muy complejo y abonamos con la prevención, mediante protocolos, pero la llegada del Coronel Efrén Martínez viene a reforzar las actividades de prevención”, sostuvo en reportes compartidos por el medio local Adiscusión.