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Tras persecución por tres alcaldías, autoridades capturaron a 4 sujetos por robo a una tienda en Tlalpan

La alarma en un negocio deportivo activó un cerco virtual que ayudó a policías capitalinos a ubicar a cuatro hombres, incluso después de que dejaron un auto y huyeron en otros vehículos

Tras persecución por tres alcaldías, autoridades capturaron a 4 sujetos por robo a una tienda en Tlalpan. Crédito: SSC
Tras persecución por tres alcaldías, autoridades capturaron a 4 sujetos por robo a una tienda en Tlalpan. Crédito: SSC
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Cuatro presuntos ladrones de una tienda deportiva en Tlalpan fueron detenidos por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras una persecución que se extendió por tres alcaldías, al término del cual se les aseguraron droga, ropa robada y los vehículos en que intentaron escapar.

La detención ocurrió en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, luego de que los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur activaran un cerco virtual para rastrear a los sospechosos después del robo en una tienda de artículos deportivos ubicada en el cruce de la avenida Insurgentes y la calle Las Flores, en Tlalpan. Los cuatro detenidos, hombres de 27, 28, 30 y 31 años respectivamente, quedaron a disposición del Ministerio Público.

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La alarma que desató el operativo

Todo comenzó mientras oficiales de la SSC patrullaban calles de la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan, cuando los operadores del C2 Sur les notificaron la activación de una alarma por robo en un negocio deportivo.

Al llegar al lugar, los policías constataron daños en las puertas de cristal del establecimiento. Las labores de investigación inmediatas permitieron identificar que los posibles responsables se desplazaban a bordo de un vehículo color dorado.

Tres alcaldías, tres vehículos y una motoneta

Con el apoyo de los monitoristas del C2 Sur, los oficiales implementaron un cerco virtual para seguir el rastro del automóvil. El seguimiento reveló que los sospechosos abandonaron el vehículo dorado en el cruce de la calle Roldán y la avenida San Pablo, en la colonia Centro, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

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Tras persecución por tres alcaldías, autoridades capturaron a 4 sujetos por robo a una tienda en Tlalpan. Crédito: SSC
Tras persecución por tres alcaldías, autoridades capturaron a 4 sujetos por robo a una tienda en Tlalpan. Crédito: SSC

Desde ese punto, el grupo se distribuyó entre dos automóviles, uno color vino y otro azul y una motoneta blanca con amarillo para continuar la huida. La coordinación entre los oficiales en campo y los operadores del C2 Sur permitió alcanzarlos en el cruce de la avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos se desarrollaron así en tres alcaldías: Tlalpan, donde ocurrió el robo; Cuauhtémoc, donde los sospechosos cambiaron de vehículos; y Venustiano Carranza, donde fueron interceptados.

Lo que se encontró tras la revisión preventiva

Interceptados los vehículos, los oficiales realizaron una revisión en apego al protocolo de actuación. El resultado fue el aseguramiento de ropa deportiva, tres vehículos y una motocicleta, además de 20 bolsitas de plástico con aparente cocaína, 20 bolsitas con una sustancia oscura no identificada, 18 dosis de aparente marihuana, así como dinero en efectivo.

Tras persecución por tres alcaldías, autoridades capturaron a 4 sujetos por robo a una tienda en Tlalpan. Crédito: SSC
Tras persecución por tres alcaldías, autoridades capturaron a 4 sujetos por robo a una tienda en Tlalpan. Crédito: SSC

La presencia de droga añadió un elemento adicional a la investigación, que inicialmente se centró en el robo a la tienda de artículos deportivos. El Ministerio Público será el encargado de determinar los cargos que correspondan por ambos hallazgos.

Cuatro detenidos y una situación jurídica por definir

Tras la intercepción, los policías detuvieron a los cuatro hombres, a quienes leyeron su cartilla de derechos constitucionales. Junto con todo lo asegurado, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Las edades de los detenidos fueron los únicos datos personales proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica.

Tecnología y coordinación como eje del operativo

El operativo puso de relieve el papel de los sistemas de monitoreo en la respuesta policial. Fue la activación de la alarma captada por el C2 Sur la que desencadenó el despliegue, y fue el cerco virtual trazado por sus operadores el que mantuvo el rastro de los sospechosos durante los cambios de vehículo.

El secretario de seguridad ciudadana de la CDMX Pablo Vásquez Camacho destacó en redes sociales la coordinación entre los Centros de Comando y Control C2 y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX).

La aplicación Mi Policía y los números telefónicos de cuadrante, atendemos todas las denuncias ciudadanas para detener a quienes cometen delitos que afectan a la ciudadanía”, afirmó vía X.

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