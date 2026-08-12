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Este es el historial de peleas violentas de Carlos Mancilla, legislador del PRI y cercano a Alito Moreno

El diputado del PRI se encuentra al centro de la polémica por un altercado con el morenista Arturo Ávila en el patio del Senado de la República

La confrontación ocurre cuando el priista Carlos Eduardo Mancilla exige explicaciones por dichos atribuidos a Alejandro Murat y Ariadna Montiel, en medio de acusaciones cruzadas no verificadas y sin postura oficial por escrito
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El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Gutiérrez Mancilla, vuelve a estar al centro de la polémica por enfrentamientos con el legislador de Morena Arturo Ávila, quien también respondió a las agresiones; el priista se ha caracterizado por salir en defensa de su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”.

Carlos Mancilla defiende al dirigente del PRI

No ha terminado el segundo año de la LXVI Legislatura y el diputado del PRI vuelve a protagonizar un enfrentamiento, ahora en el Senado de la República, donde se lleva a cabo la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La pelea de este 12 de agosto surge tras el cierre de filas que hizo Morena en cuanto a la denuncia que Alito interpuso en Estados Unidos por la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que lo insta a borrar las publicaciones donde califica de “narcopartido” al guinda.

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El encuentro con Arturo Ávila se dio entre empujones, intentos de golpes, así como insultos, luego de que Gutiérrez Mancilla lo encarara por publicaciones de Ariadna Montiel y Alejandro Murat, quien dejó de formar parte del PRI en 2023, ambos habrían criticado al dirigente del PRI, demeritando su trayectoria política.

Diputado del PRI armó trifulca en San Lázaro

Así fue la discusión entre el priista y el morenista que terminó en un intento de ataque físico y la petición de un examen de antidoping (capturas de pantalla)
Así fue la discusión entre el priista y el morenista que terminó en un intento de ataque físico y la petición de un examen de antidoping (capturas de pantalla)

A este escándalo legislativo se le suma el del pasado 28 de mayo, durante la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, cuando Zenyazen Escobar se lanzó contra Gutiérrez Mancilla, minutos antes, el priista le habría gritado “Pinche estríper, trepador”, la rencilla a palabras llegó a tal punto que el morenista reto a golpes al legislador.

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En aquella ocasión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, no pausó la sesión e instó al orden en el Pleno:

“Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública. No pueden ser estas escenas las que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores. No es posible, porque hemos tenido templanza. Les solicito que respeten el pleno de esta nación”.

El encuentro fue captado por la prensa que se encontraba en San Lázaro, ya que el Canal del Congreso interrumpió la transmisión, lo que le valió señalamientos de intentos de censura a las audiencias, por cortar un hecho donde un morenista era tachado de estar en “estado etílico”.

Luego de que el PRI llamara asesino a Leonel Godoy por el caso Carlos Manzo, Morena intentó tomar la tribuna de San Lázaro durante la discusión por la reforma judicial. (Redes sociales)

Un día antes, el diputado federal del PRI tomó la tribuna y señaló desde la tribuna al morenista Leonel Godoy de ser “el asesino” del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, lo que desató molestia en la Cámara de Diputados y estuvo a punto de reventar la sesión extraordinaria, cuando se discutía la reforma judicial.

También le hizo segunda a Alito Moreno en pelea con Noroña

En agosto de 2025, Carlos Gutiérrez Mancilla le hizo segunda a Alejandro Moreno, cuando el dirigente y senador del PRI se lanzó contra Gerardo Fernández Noroña por no darle la palabra ante el Pleno antes de que culminara la sesión.

En aquel momento, luego de que Noroña manoteara con el dirigente priista e intentara alejarse de la mesa directiva para no ser alcanzado por la furia de Moreno Cárdenas, el diputado Gutiérrez Mancilla logró tomar del brazo al presidente de la mesa directiva del recinto y, según vídeos, alcanzó a darle un manotazo en la cabeza, por lo que legisladores intervienen para detenerlo, permitiendo que Noroña pudiera alejarse del lugar del altercado.

Crédito: CanalCongreso

Pese a que todas las peleas de Gutiérrez Mancilla han quedado grabadas y forman parte del dominio público, hasta el momento, el Congreso de la Unión no ha informado sobre alguna sanción en contra del diputado priista.

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