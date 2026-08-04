“Se está muriendo”: abogado de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre pide prisión domiciliaria por su avanzado cáncer grado 4

El abogado Erick Alan Hernández reveló que el fin de semana pasado Gutiérrez de la Torre se colocó una sonda él mismo en su celda porque el servicio médico del reclusorio no pudo atenderlo ni contaba con los insumos necesarios; la sonda quedó mal puesta y comenzó a orinar sangre. (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Guardar

El abogado Erick Alan Hernández afirmó este martes que su cliente Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI en la Ciudad de México, “se está muriendo” dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanece bajo prisión preventiva desde el 30 de diciembre de 2021 acusado de trata de personas con fines de explotación sexual, y exigió que se le sustituya la medida cautelar por prisión domiciliaria para que reciba atención médica especializada.

Gutiérrez de la Torre padece un cáncer grado 4 con metástasis —el más agresivo en la escala oncológica— con células cancerígenas alojadas en el intestino. Ya le fue extirpado el riñón derecho mediante una nefrectomía y también padece diabetes e hipertensión. La defensa advierte que, de no modificarse la medida cautelar, el exdirigente priista podría perder la vida antes de que concluya el proceso penal.

PUBLICIDAD

Hernández hizo las declaraciones en el programa del periodista Ciro Gómez Leyva. El abogado dijo que a la defensa le «pesa mucho» la situación: a su juicio, un proceso que califica de ilegal ha llevado a su representado a un estado de salud crítico. “No existen pruebas contundentes”, sostuvo, y agregó que los hechos narrados por las víctimas no se encuadran dentro del tipo penal.

El domingo pasado se puso la sonda él mismo

Fotografía de archivo del exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI)en la capital mexicana , Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. EFE/STR

El abogado Hernández relató al programa que el domingo anterior Gutiérrez de la Torre acudió al servicio médico del reclusorio porque no podía orinar. Ese problema del tracto urinario lo ha padecido desde que se le detectó el cáncer y ha requerido el uso de sonda de manera continua desde entonces.

PUBLICIDAD

El personal del servicio médico le informó que no podía atenderlo en ese momento por otras urgencias. Ante la negativa, el exdirigente priista tomó el material de sondas y guías que su defensa le había provisto y que guarda en su propio dormitorio —porque el reclusorio no cuenta con esos insumos en su servicio médico— y se colocó la sonda él mismo.

“Es que yo he visto cómo le hacen”, dijo Gutiérrez de la Torre, según relató su abogado. La sonda quedó mal colocada, la obstrucción se agravó y el paciente comenzó a orinar sangre.

PUBLICIDAD

Para la defensa, ese episodio reproduce los mismos síntomas que llevaron al diagnóstico original de cáncer de riñón, lo que abre la posibilidad de que la enfermedad haya avanzado al riñón restante. «Yo no conozco a alguien que pueda vivir sin riñones», advirtió Hernández. El abogado precisó que Gutiérrez de la Torre está alojado en una celda ordinaria, sin área médica especializada, igual que cualquier otra persona privada de la libertad en ese centro penitenciario.

(Foto: Fiscalía CDMX)

La defensa subrayó que pese a las quimioterapias y otros tratamientos recibidos durante su reclusión, el estado de salud del exdirigente sigue empeorando cada día. El nuevo sangrado representa, a su juicio, una señal de que el tratamiento no ha logrado frenar el avance de la enfermedad.

PUBLICIDAD

La defensa ganó un amparo, pero la Fiscalía lo impugna

El equipo jurídico ha solicitado en varias ocasiones que el juez de la causa modifique la medida cautelar y permita al acusado continuar el proceso en prisión domiciliaria. Todas las solicitudes han sido rechazadas: las autoridades judiciales estiman que persisten riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y la necesidad de proteger a las presuntas víctimas.

La defensa obtuvo un amparo ante un juez federal que ordenó celebrar una nueva audiencia de medida cautelar. El argumento: el juez de instancia no fundamentó ni motivó adecuadamente su resolución sobre el estado de salud del imputado y minimizó el tema médico. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó un recurso de revisión contra esa resolución y el trámite sigue pendiente.

PUBLICIDAD

El caso tiene origen en un reportaje de 2014

(Foto: Fiscalía CDMX)

El proceso penal deriva de un reportaje periodístico publicado en 2014 que documentó un presunto esquema de reclutamiento de mujeres al interior del PRI capitalino. Según la Fiscalía, se publicaban anuncios de empleo administrativo; mujeres de entre 18 y 32 años acudían a entrevistas creyendo que buscaban trabajo y algunas contrataciones habrían estado condicionadas a brindar servicios sexuales a Gutiérrez de la Torre, conocido como el “Rey de la Basura”.

Tras la publicación del reportaje, Gutiérrez de la Torre renunció a la dirigencia del partido. La investigación fue reabierta años después por la actual Fiscalía capitalina, que concluyó que existían elementos para ejercer acción penal.

PUBLICIDAD

En marzo de 2021 un juez libró la orden de aprehensión y el 30 de diciembre de ese año fue detenido. El proceso sigue abierto y no existe sentencia definitiva; legalmente conserva la presunción de inocencia.

El caso también alcanza a personas de su entorno. El 29 de julio de 2026, el juez federal Érik Zabalgoitia Novales negó el amparo a Sandra Esther Vaca Cortés —exdiputada local del PRI y excolaboradora de Gutiérrez de la Torre— contra la orden de aprehensión vigente en su contra por tentativa de trata de personas con fines de explotación sexual agravada, derivada de la averiguación previa FAE/A/T1/52/14-04 D1, registrada en la causa penal 35/2022.

PUBLICIDAD