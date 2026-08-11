México
Agregar Infobae enGoogle

Ni fresa ni papaya: la fruta mexicana que regula la presión, es baja en calorías, alta en fibra y estimula el colágeno

La pulpa tiene componentes ligados al sistema inmune, la producción de glóbulos rojos, y la salud de huesos y dientes, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Infografía sobre la pitahaya, mostrando la fruta entera, cortada y su flor; secciones de propiedades nutricionales, beneficios para la digestión, piel, corazón y vasos sanguíneos.
La pitahaya crece de manera silvestre en México y cuenta con variedades endémicas en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La pitahaya es una fruta baja en calorías, alta en fibra, con colágeno en la cáscara y omega-3 en las semillas, que además contribuye a regular la presión arterial y a limpiar los vasos sanguíneos.

Así lo documenta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en un reporte sobre el cultivo y transformación de esta planta en México, donde crece de manera silvestre y cuenta con variedades endémicas.

PUBLICIDAD

Pitaya rosa vibrante en primer plano en una huerta argentina, con filas de plantas de dragón y montañas en el fondo bajo un cielo nublado.
La planta de la pitahaya aprovecha desde la pulpa hasta las flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pitahaya contiene hierro, magnesio, calcio y vitamina C

La pitahaya concentra una cantidad considerable de nutrientes. Es rica en vitamina C, que refuerza el sistema inmune y favorece la absorción de hierro.

Contiene hierro, necesario para la producción de glóbulos rojos, y magnesio, que interviene en la función muscular y nerviosa.

El calcio que aporta es esencial para huesos y dientes, mientras que el boro ayuda al metabolismo del calcio y la vitamina D.

Mujer mexicana con cabello oscuro en mesa de madera, come de un cuenco con un tenedor. Un corazón anatómico ilumina su pecho. Vaso de agua y plantas.
La pitahaya se consume fresca o transformada en productos como aguas, paletas, yogurt y mermeladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su cáscara es rica en antioxidantes, nutrientes esenciales que estimulan la producción natural de colágeno en el organismo, una proteína que mantiene la elasticidad de la piel y los tejidos.

PUBLICIDAD

Sus semillas aportan omega-3, ácido graso que contribuye a la salud cardiovascular y a reducir la inflamación, de acuerdo con la publicación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, disponible en el portal oficial del Gobierno de México.

Ilustración 3D de un cuerpo humano translúcido con esqueleto azul brillante. Muestra el sistema digestivo verde y turquesa, microorganismos y un escudo en el abdomen.
La pitahaya es rica en vitamina C, hierro, magnesio, calcio y boro, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra que contiene, por su parte, favorece el tránsito intestinal y prolonga la sensación de saciedad. Ambos compuestos suelen asociarse a suplementos o productos procesados, no a una fruta fresca.

Usos de la pitahaya: paletas heladas, yogurt y mermeladas

México es uno de los principales productores de pitahaya a nivel mundial, junto con Ecuador, Perú y Brasil.

En el país existen más de 200 híbridos de la planta, entre ellos la Undatus blanca, la Undatus roja, la Rosa Mexicana, la Esmeralda y la Australiana, entre otras variedades.

Infografía con pitahayas enteras y cortadas, mapa de productores mundiales y variedades. Se observan usos culinarios como bebidas, postres y mermeladas.
La infografía detalla la posición de México como líder en producción de pitahaya, presentando más de 200 híbridos nacionales y sus múltiples usos culinarios, desde bebidas hasta mermeladas y flores comestibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su consumo fresco, a partir de su pulpa y sus semillas se producen aguas, paletas heladas, yogurt, gelatinas, mermeladas e incluso sopas.

Las flores de la planta también son comestibles, aunque deben aprovecharse el mismo día en que se abren, pues duran apenas unas horas, según la Sader.

Una pitahaya roja cortada con pulpa blanca y semillas negras al lado de una flor de cactus blanca con pétalos verdes y estambres cremosos, sobre musgo.
La pitahaya antes crecía solo de manera silvestre y se usaba para dividir cercos; hoy es un cultivo comercial en expansión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua fresca de pitahaya: preparación ideal y sencilla para este verano

Para cuatro porciones se necesitan dos pitahayas medianas, litro y medio de agua fría, tres cucharadas de azúcar o miel de agave y el jugo de un limón.

Se extrae la pulpa con una cuchara, se licúa con un vaso de agua, se cuela y se mezcla con el resto del líquido.

Vaso de cristal con bebida rosa de pitahaya, cubos de hielo, rodaja de limón en el borde, gotas de condensación y mesa de madera.
Para preparar agua fresca de pitahaya se necesitan solo cuatro ingredientes: la fruta, agua, azúcar o miel de agave y jugo de limón.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente se añade el azúcar y el jugo de limón, y se sirve con hielo. Va bien con unas hojas de menta o una rodaja de pepino.

Nieve de pitahaya: postre frío con tres ingredientes base

Para seis porciones: tres pitahayas, 150 gramos de azúcar, 200 mililitros de agua y el jugo de un limón.

Se prepara un almíbar ligero, se deja enfriar y se licúa con la pulpa y el jugo de limón.

Taza de barro con sorbete de pitahaya rosado y semillas negras, cuchara de madera, rodajas de lima, hojas de menta, frambuesas y arándanos.
La fibra de la pitahaya favorece el tránsito intestinal y prolonga la sensación de saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla va al congelador y se raspa con un tenedor cada 45 minutos, tres veces, para romper los cristales de hielo. La pitahaya amarilla da un resultado más dulce que la roja.

Gelatina de pitahaya roja: color intenso sin colorantes artificiales

Para ocho porciones se usan dos pitahayas rojas, un sobre de grenetina sin sabor, 250 mililitros de agua caliente, 400 mililitros de leche entera y cuatro cucharadas de azúcar.

La grenetina se hidrata cinco minutos en agua fría, se disuelve en agua caliente y se integra a la pulpa licuada con leche y azúcar.

Gelatina rosa sobre plato blanco con rodajas de pitahaya, hojas de menta y flores de pensamiento. Pitahayas enteras y cortadas en una mesa de mármol blanco.
La pitahaya roja tiñe la gelatina de un rosa intenso sin necesidad de colorantes artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla se vierte en moldes y se refrigera mínimo tres horas. La pitahaya roja tiñe la gelatina de un rosa intenso sin necesidad de colorantes artificiales. Se puede decorar con fruta fresca al momento de servir.

Temas Relacionados

PitahayaPresion ArterialCaloriasFibraColagenoOmega 3NutricionRecetasmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

MC denuncia a Mario Delgado ante el INE por usar la Beca Rita Cetina para promover a Sheinbaum

El escrito se presenta en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y acusa al titular de la SEP de presunto uso indebido de recursos públicos

MC denuncia a Mario Delgado ante el INE por usar la Beca Rita Cetina para promover a Sheinbaum

GN proyecta baja de 37% en el robo a autotransporte en México: avanza construcción de C4 e infraestructura de vigilancia en carreteras

La Guardia Nacional reportó 2 mil 519 denuncias en lo que va de 2026, frente a las 6 mil 233 registradas durante todo 2025, mientras refuerza la estrategia “Balam” y el plan “Cero Robos al Transporte”

GN proyecta baja de 37% en el robo a autotransporte en México: avanza construcción de C4 e infraestructura de vigilancia en carreteras

Conapred lleva más de 1 mes sin titular: Sheinbaum perfila a “otra mujer indígena” como sustituta de Claudia Morales Reza

La mandataria dio a conocer que todavía está analizando quién asumirá este cargo

Conapred lleva más de 1 mes sin titular: Sheinbaum perfila a “otra mujer indígena” como sustituta de Claudia Morales Reza

Kilos Mortales México 2: fecha, horario y dónde ver la nueva temporada del reality

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas ningún capítulo

Kilos Mortales México 2: fecha, horario y dónde ver la nueva temporada del reality

Feria del Queso, Pan y Rompope tendrá música en vivo, concursos y productos artesanales: cuándo y dónde será

El programa incluye clases magistrales, mixología, un certamen con chefs y presentaciones como mariachi, rondalla, varieté y orquesta durante cuatro días de actividades para toda la familia

Feria del Queso, Pan y Rompope tendrá música en vivo, concursos y productos artesanales: cuándo y dónde será
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerra Unión Tepito vs Anti Unión: otro adolescente de 17 años fue asesinado en CDMX, van 24 muertos en 2026

Guerra Unión Tepito vs Anti Unión: otro adolescente de 17 años fue asesinado en CDMX, van 24 muertos en 2026

Quién es “X1”, presunto extorsionador de Los Caballeros Templarios arrestado en Michoacán

Bases de operación, patrullas y puestos de inspección: así vigilarán las Fuerzas Armadas las zonas aguacateras en Michoacán

Crearán comisión independiente para fiscalizar los expedientes ocultos de la Sedena en la Guerra Sucia

Mazatlán concentra disputa entre Chapos y Mayos, reconoce alcaldesa tras incremento de hechos violentos

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón revela el infierno que vivió Sofía Castro por ser hija de Angélica Rivera: “La gente era bien mala”

Aldo Rendón revela el infierno que vivió Sofía Castro por ser hija de Angélica Rivera: “La gente era bien mala”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Fede Vigevani abandona el reality y Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresan

Kilos Mortales México 2: fecha, horario y dónde ver la nueva temporada del reality

Así ganó Brianda Deyanara el liderazgo de esta semana en La Casa de los Famosos México

Aseguran que Memo Schutz está angustiado por dormir con Brianda Deyanara toda una semana: “Cuida a su esposa”

DEPORTES

Penta Zero Miedo elimina a Laredo Kid y queda más cerca de Roman Reigns: así avanza el torneo de WWE en su regreso a México

Penta Zero Miedo elimina a Laredo Kid y queda más cerca de Roman Reigns: así avanza el torneo de WWE en su regreso a México

Liga Mx: qué partidos de la jornada 4 serán transmitidos por televisión abierta

Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica: conoce a las mexicanas que buscarán la clasificación a los Juegos Olímpicos

David Ospina y el historial de su lesión que le impide debutar con Atlante: así comenzó todo

Álex Diego lanza mensaje a los Sub-20 de México: “Tienen que ganarse el lugar”