Ni fresa ni papaya: la fruta mexicana que regula la presión, es baja en calorías, alta en fibra y estimula el colágeno

La pitahaya crece de manera silvestre en México y cuenta con variedades endémicas en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pitahaya es una fruta baja en calorías, alta en fibra, con colágeno en la cáscara y omega-3 en las semillas, que además contribuye a regular la presión arterial y a limpiar los vasos sanguíneos.

Así lo documenta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en un reporte sobre el cultivo y transformación de esta planta en México, donde crece de manera silvestre y cuenta con variedades endémicas.

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La planta de la pitahaya aprovecha desde la pulpa hasta las flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pitahaya contiene hierro, magnesio, calcio y vitamina C

La pitahaya concentra una cantidad considerable de nutrientes. Es rica en vitamina C, que refuerza el sistema inmune y favorece la absorción de hierro.

Contiene hierro, necesario para la producción de glóbulos rojos, y magnesio, que interviene en la función muscular y nerviosa.

El calcio que aporta es esencial para huesos y dientes, mientras que el boro ayuda al metabolismo del calcio y la vitamina D.

La pitahaya se consume fresca o transformada en productos como aguas, paletas, yogurt y mermeladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su cáscara es rica en antioxidantes, nutrientes esenciales que estimulan la producción natural de colágeno en el organismo, una proteína que mantiene la elasticidad de la piel y los tejidos.

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Sus semillas aportan omega-3, ácido graso que contribuye a la salud cardiovascular y a reducir la inflamación, de acuerdo con la publicación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, disponible en el portal oficial del Gobierno de México.

La pitahaya es rica en vitamina C, hierro, magnesio, calcio y boro, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra que contiene, por su parte, favorece el tránsito intestinal y prolonga la sensación de saciedad. Ambos compuestos suelen asociarse a suplementos o productos procesados, no a una fruta fresca.

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Usos de la pitahaya: paletas heladas, yogurt y mermeladas

México es uno de los principales productores de pitahaya a nivel mundial, junto con Ecuador, Perú y Brasil.

En el país existen más de 200 híbridos de la planta, entre ellos la Undatus blanca, la Undatus roja, la Rosa Mexicana, la Esmeralda y la Australiana, entre otras variedades.

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La infografía detalla la posición de México como líder en producción de pitahaya, presentando más de 200 híbridos nacionales y sus múltiples usos culinarios, desde bebidas hasta mermeladas y flores comestibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su consumo fresco, a partir de su pulpa y sus semillas se producen aguas, paletas heladas, yogurt, gelatinas, mermeladas e incluso sopas.

Las flores de la planta también son comestibles, aunque deben aprovecharse el mismo día en que se abren, pues duran apenas unas horas, según la Sader.

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La pitahaya antes crecía solo de manera silvestre y se usaba para dividir cercos; hoy es un cultivo comercial en expansión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua fresca de pitahaya: preparación ideal y sencilla para este verano

Para cuatro porciones se necesitan dos pitahayas medianas, litro y medio de agua fría, tres cucharadas de azúcar o miel de agave y el jugo de un limón.

Se extrae la pulpa con una cuchara, se licúa con un vaso de agua, se cuela y se mezcla con el resto del líquido.

Para preparar agua fresca de pitahaya se necesitan solo cuatro ingredientes: la fruta, agua, azúcar o miel de agave y jugo de limón.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente se añade el azúcar y el jugo de limón, y se sirve con hielo. Va bien con unas hojas de menta o una rodaja de pepino.

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Nieve de pitahaya: postre frío con tres ingredientes base

Para seis porciones: tres pitahayas, 150 gramos de azúcar, 200 mililitros de agua y el jugo de un limón.

Se prepara un almíbar ligero, se deja enfriar y se licúa con la pulpa y el jugo de limón.

La fibra de la pitahaya favorece el tránsito intestinal y prolonga la sensación de saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla va al congelador y se raspa con un tenedor cada 45 minutos, tres veces, para romper los cristales de hielo. La pitahaya amarilla da un resultado más dulce que la roja.

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Gelatina de pitahaya roja: color intenso sin colorantes artificiales

Para ocho porciones se usan dos pitahayas rojas, un sobre de grenetina sin sabor, 250 mililitros de agua caliente, 400 mililitros de leche entera y cuatro cucharadas de azúcar.

La grenetina se hidrata cinco minutos en agua fría, se disuelve en agua caliente y se integra a la pulpa licuada con leche y azúcar.

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La pitahaya roja tiñe la gelatina de un rosa intenso sin necesidad de colorantes artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla se vierte en moldes y se refrigera mínimo tres horas. La pitahaya roja tiñe la gelatina de un rosa intenso sin necesidad de colorantes artificiales. Se puede decorar con fruta fresca al momento de servir.