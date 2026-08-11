Aseguran que Memo Schutz está angustiado por dormir con Brianda Deyanara toda una semana: “Cuida a su esposa” (ViX)

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La Casa de los Famosos México sigue generando momentos de tensión y discusión en redes sociales, pero no solo por sus virales y explosivos posicionamientos en las Galas de Eliminación o Nominación, sino también en cuanto se descubre quién es el líder de la semana y el público vota por el acompañante que subirá con este a la suite, con quien dormirá toda una semana rodeado de amenidades y tentaciones.

Memo Schutz, comentarista de TUDN, pasará una semana en la habitación del líder junto a Brianda Deyanara tras una votación del público en La Casa de los Famosos durante agosto de 2026.

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El periodista de deportes, conocido por su vida familiar y su matrimonio de más de 15 años con Verónica Fonseca, habría manifestado angustia por compartir el espacio con la influencer, mientras seguidores y participantes advierten: “Cuida a su esposa”.

Brianda Deyanara gana la prueba y accede a la habitación del líder

Durante la más reciente competencia semanal en La Casa de los Famosos, la dinámica consistió en que los finalistas debían liberarse de candados y cadenas conectados a una cama, cuyo destino era la suite del denominado ‘Coco’.

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Brianda Deyanara gana la prueba y accede a la habitación del líder (ViX)

Brianda Deyanara fue la primera en liberarse, superando a Moisés y Cynthia Klitbo. Esto le aseguró el acceso a la habitación más codiciada del reality, donde ningún participante puede ser nominado a eliminación y el espacio ofrece artículos exclusivos diferentes al resto de la casa.

En esta edición, Memo Schutz quedó fuera en semifinales, pero el público decidió, por un margen inédito en la votación, que él acompañara a Brianda en la suite durante los siguientes siete días. Esta decisión sorprendió al propio Schutz y al elenco, quienes reconocen la singularidad de la convivencia forzada.

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El público elige a Memo Schutz como acompañante

La elección de Memo Schutz como acompañante no se debió a su desempeño en la prueba, sino a la preferencia del público, que votó de manera abrumadora para que el comentarista deportivo compartiera la habitación con Brianda.

La reacción de Schutz fue de sorpresa y, según usuarios en redes sociales, preocupación personal por la situación, dado su perfil familiar y los comentarios que surgieron en redes sociales sobre su vida privada.

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Matrimonio y familia de Memo Schutz

El público elige a Memo Schutz como acompañante (ViX)

Guillermo Schutz, nacido el 10 de enero de 1977 en Ciudad de México, contrajo matrimonio con Verónica Fonseca en 2008. La pareja ha mantenido su vida familiar alejada de los reflectores, consolidando una relación de más de 15 años y formando una familia con cuatro hijos. Los detalles sobre su esposa y los nombres o edades de sus hijos se mantienen reservados, en parte por decisión de Schutz para separar su vida pública de la privada.

A pesar de su popularidad en medios deportivos, Memo Schutz no cuenta con una comunidad de seguidores tan numerosa en redes sociales como otros participantes del reality, hecho que ha llamado la atención de los productores y del propio público del programa.

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Trayectoria profesional de Memo Schutz

Memo Schutz es uno de los comentaristas más visibles de TUDN y ha sido reportero y conductor especializado en la cobertura de eventos internacionales como la NFL, la NBA y la Fórmula 1. Aunque su formación académica inicial fue en Derecho, abandonó la carrera universitaria al ganar un casting en Televisa Deportes en el año 2000.

Desde entonces, ha construido una carrera en los medios deportivos, siendo reconocido tanto por su trabajo como por su discreción respecto a su vida personal.

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Actualmente, tiene 49 años y es considerado una de las voces principales en la crónica deportiva nacional.

Reacciones y ambiente en La Casa de los Famosos

La convivencia entre Brianda Deyanara y Memo Schutz en la suite del líder ha generado comentarios entre los participantes y la audiencia, quienes observan con atención la dinámica entre ambos.

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El periodista ha reiterado su compromiso familiar en varias ocasiones y, de acuerdo con sus propias palabras: “Lo primero es cuidar a mi esposa y mi familia”. Este tipo de señalamientos han sido resaltados por el público, que sigue de cerca la relación del comentarista dentro y fuera del reality.