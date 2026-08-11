Detienen en Mexicali a “El Canelo”, presunto generador de violencia ligado a “Los Rusos”

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Luis Felipe de Jesús Cortés Escobedo, alias “El Canelo” o “El Rojo”, presunto mando medio de “Los Rusos”, fue detenido durante un operativo conjunto desplegado en el Kilómetro 57, una comunidad ubicada en la zona limítrofe entre Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora.

La captura ocurrió alrededor de las 17:00 horas del pasado lunes 10 de agosto, cuando elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal implementaron un operativo en esa zona.

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De acuerdo con la información disponible, Cortés Escobedo viajaba a bordo de un vehículo acompañado por quien sería su escolta. Ambos fueron interceptados por los agentes y, tras una breve persecución, fueron detenidos.

Durante la intervención fueron aseguradas dos armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15, arma que, por sus características, se encuentra dentro de las de uso reservado para las Fuerzas Armadas.

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Tras su captura, “El Canelo” fue trasladado a Mexicali, donde las autoridades preparaban su puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica.

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Señalado como sucesor de “La Piruja”

Autoridades estatales y federales ubican a “El Canelo” como un objetivo relevante dentro de la estructura criminal que opera en el Valle de Mexicali. De acuerdo con información de inteligencia citada en el reporte, es considerado uno de los presuntos generadores de violencia de mayor peligrosidad en la región.

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El detenido es señalado además como sucesor de Javier Gabriel Mora Pino, alias “La Piruja”, quien fue detenido en diciembre pasado durante un operativo especial realizado por la FESC.

Después de aquella captura, la estructura dedicada presuntamente a actividades como narcomenudeo y homicidios en distintas zonas del Valle de Mexicali habría quedado debilitada y sin un liderazgo definido. Posteriormente, según la información proporcionada, “El Canelo” habría asumido un papel de mayor relevancia dentro de la organización.

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“Los Rusos” son señalados como un grupo delictivo con presencia en esta región fronteriza y cuyo liderazgo es atribuido a Juan José Ponce Félix.

Un historial con múltiples detenciones

Cortés Escobedo, de 29 años, cuenta con antecedentes que han sido relacionados con diversos delitos y faltas, de acuerdo con información obtenida por el semanario ZETA.

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Una persona tiene las manos esposadas por la espalda, vistiendo una sudadera gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los registros que se le atribuyen se encuentra una averiguación previa por un delito del fuero federal iniciada en 2014, así como una detención por robo de vehículo de motor.

También aparecen registros relacionados con robo a casa habitación en 2020, una investigación por robo calificado a lugar cerrado durante ese mismo año y una detención por robo con violencia en 2021.

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Además, se le atribuyen 39 detenciones realizadas por elementos de la Policía Municipal de Mexicali, la Policía Ministerial y la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, por distintos motivos, entre ellos faltas administrativas, portación de arma prohibida, posesión de enervantes, robo de vehículo y delitos contra la salud.

Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre su situación jurídica ni se ha precisado si existe alguna orden de aprehensión vigente en su contra. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación legal tras la puesta a disposición.

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