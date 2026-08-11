Así ganó Brianda Deyanara el liderazgo de esta semana en La Casa de los Famosos México

Memo y Brianda - (X)

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Brianda Deyanara se convirtió en la líder de esta semana en La Casa de los Famosos México después de imponerse en la prueba final, donde se enfrentó a Cynthia Klitbo y Moisés Peñaloza. Con esta victoria, la creadora de contenido consiguió por primera vez en la temporada el beneficio más importante de la semana.

La definición llegó después de una jornada marcada por la polémica durante la prueba. Moisés Peñaloza fue señalado por hacer trampa luego de que, durante una de las etapas, presuntamente observara qué llave utilizó un asistente para abrir uno de los candados del juego.

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Ese Pérez detectó lo ocurrido y decidió informar a La Jefa. Tras revisar las imágenes, se confirmó que Moisés había obtenido una ventaja, por lo que la semifinal tuvo que repetirse. A pesar del incidente, el actor volvió a ganar y consiguió llegar a la final junto con Cynthia Klitbo y Brianda Deyanara.

El público eligió a Memo Schutz para acompañar a Brianda

El público elige a Memo Schutz como acompañante (ViX)

Una vez definido el liderato, llegó otra de las decisiones que más expectativa generó entre los habitantes y los seguidores del programa: elegir quién acompañaría a Brianda durante su estancia en la suite del líder. En esta ocasión, la decisión quedó completamente en manos del público.

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La audiencia eligió a Memo Schutz como el roomie de Brianda. De esta manera, ambos compartirán la suite durante el periodo en que la influencer tenga el privilegio de ser la líder de la semana.

La elección provocó una reacción especialmente divertida entre los seguidores, pues la convivencia comenzó con un momento que rápidamente llamó la atención. “Memo tan respetuoso no quería dormir con Brianda y después empezaron a hacer pelea de almohadas JAJAJAJAJAJAJA”, fue una de las reacciones que surgieron ante la situación entre los dos participantes.

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De la resistencia a la pelea de almohadas

Aseguran que Memo Schutz está angustiado por dormir con Brianda Deyanara toda una semana: “Cuida a su esposa” (ViX)

La llegada de Memo a la suite parecía tener un inicio bastante particular. De acuerdo con lo ocurrido, el participante mostró cierta resistencia ante la idea de compartir el espacio para dormir con Brianda, una situación que terminó convirtiéndose en material para las reacciones y bromas de los seguidores del reality.

Lo que pudo quedarse como un momento incómodo rápidamente tomó otro rumbo. Los dos participantes terminaron protagonizando una pelea de almohadas, transformando la tensión inicial en una escena mucho más relajada y divertida dentro de la suite.

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La dinámica entre Brianda y Memo se convirtió así en uno de los momentos que más comentarios generó alrededor del liderato. Mientras ella disfruta por primera vez de este beneficio, él tendrá la oportunidad de acompañarla durante la semana gracias a una decisión que no tomaron los habitantes, sino el público.

Brianda se suma a la lista de líderes de la temporada

(Captura de pantalla)

Con su victoria, Brianda Deyanara se convirtió en la tercera persona en conseguir el liderato de esta temporada. Antes que ella, Fede Vigevani y Moisés Peñaloza habían obtenido este beneficio dentro de la competencia.

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El triunfo también llega después de una prueba que tuvo como protagonistas a Cynthia Klitbo, Moisés Peñaloza y la propia Brianda. La creadora de contenido logró superar la etapa decisiva y quedarse con un privilegio que modifica por completo su posición dentro de la casa.

Ahora, además de tener inmunidad y los beneficios correspondientes al liderato, Brianda tendrá que compartir la experiencia con Memo Schutz, quien fue elegido por la audiencia. Y mientras la nueva líder disfruta de su primera semana en la suite, la inesperada dupla ya dejó una escena que sus seguidores difícilmente pasarán por alto: de “no quería dormir” juntos a una guerra de almohadas.

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