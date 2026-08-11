Feria del Queso, Pan y Rompope tendrá música en vivo, concursos y productos artesanales: cuándo y dónde será

La feria nació en 2015 únicamente como Feria del Queso. Con los años sumó el pan elaborado en horno de piedra y el rompope de receta tradicional (Composición fotográfica/@gobierno de Tehuixtla)

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Tehuixtla celebra la décima edición de su Feria del Queso, Pan y Rompope del 13 al 16 de agosto de 2026, con entrada gratuita y actividades de 9:00 a 21:00 horas en la Plaza Cívica de este pueblo del municipio de Jojutla, en el estado de Morelos.

La feria nació en 2015 únicamente como Feria del Queso. Con los años sumó el pan elaborado en horno de piedra y el rompope de receta tradicional, hasta consolidarse como una de las celebraciones gastronómicas más representativas del sur de Morelos.

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Este video es una cobertura de evento que muestra la Feria Gastronómica de Tehuixtla, Morelos.

Quesos, pan de horno y rompope con denominación de origen

El rompope, que recientemente obtuvo su denominación de origen, se ofrece en sabores como piñón, vainilla, almendra, café, nuez y pistache. (Gobierno de Tehuixtla)

Los asistentes encontrarán quesos artesanales como el cincho, el manchego y el quesillo fresco, acompañados de piezas de pan recién horneado: conchas, mantecadas y pan de pueblo. Más de 20 productores locales participan en esta edición con precios desde $50 MXN por pieza.

El rompope, que recientemente obtuvo su denominación de origen, se ofrece en sabores como piñón, vainilla, almendra, café, nuez y pistache. Su elaboración sigue recetas heredadas de generación en generación.

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El corredor gastronómico se completa con chivo, gorditas y tacos de asada. Participan además municipios invitados: Puente de Ixtla lleva su reconocida cecina y Tlaltizapán presenta sus quesos y rompope. El estado invitado de esta edición es Guerrero, representado por productores de mezcal.

Un puesto de exhibición presenta una surtida variedad de productos alimenticios, que incluyen repostería tradicional, bebidas embotelladas y tortillas frescas. (Gobierno de Tehuixtla)

Una feria que mueve a toda la comunidad

Miles de visitantes llegan cada año al evento, que representa una fuente de ingresos para decenas de familias de Tehuixtla. El objetivo declarado por el comité organizador es que los productos lleguen directamente del productor al visitante, sin intermediarios.

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Los productores de rompope han reportado que las ventas superan las expectativas en cada edición y que el producto se agota por completo. “Se han rebasado los límites de venta año con año. Cada año preparan más producto y gracias a Dios se acaba”, señaló uno de los participantes en el video de presentación de la feria.

Un integrante del cabildo local extendió la invitación: “Vengan con su familia, vengan con sus hijos, prueben nuestros productos y vean lo que es Tehuixtla”.

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Los productores de rompope han reportado que las ventas superan las expectativas en cada edición y que el producto se agota por completo. “Se han rebasado los límites de venta año con año. (Imagen Ilustrativa-Gemini)

Concurso, clases magistrales y programa cultural

Esta edición incluye actividades especiales: clases magistrales de cocina, sesiones de mixología con rompope y el concurso Innova Queso, organizado en colaboración con la Universidad Tecnológica del Estado de Morelos, donde chefs evaluarán propuestas de productores locales.

El jueves 13 arranca con un show de payasos a las 12:00 horas, danzas polinesias a las 17:00 y la inauguración oficial a las 18:30, encabezada por autoridades municipales y estatales, seguida de mariachi a las 19:00.

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El viernes 14 presenta a la Banda Infantil de Puente de Ixtla al mediodía, música mexicana a las 17:00 y la Rondalla “Generación 80” a las 19:00. El sábado 15 incluye un varieté a las 12:00 y Mariachi Sinfónico a las 18:30. El domingo 16 cierra con un flashmob a las 11:30, danza con caballos a las 17:00 y la Orquesta Zapata a las 19:00.

Esta edición incluye actividades especiales: clases magistrales de cocina, sesiones de mixología con rompope y el concurso Innova Queso, organizado en colaboración con la Universidad Tecnológica del Estado de Morelos (Gobierno de Tehuixtla)

Cómo llegar desde la Ciudad de México

Tehuixtla se ubica a poco más de dos horas de la Ciudad de México. En automóvil, la ruta es por la Autopista del Sol (México-Acapulco): tras la caseta de Alpuyeca, se toma la salida hacia Tequesquitengo y Jojutla, y se continúa hasta el centro de Tehuixtla.

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En transporte público, desde la Terminal del Sur (Tasqueña) salen autobuses directos a Jojutla con líneas como Mi Auto o Pullman de Morelos. Al llegar, una combi o transporte colectivo lleva directo a la Plaza Cívica, ubicada en Riva Palacio SNC, Centro, Tehuixtla, Morelos.

Quienes aprovechen el viaje pueden visitar los balnearios de la zona: la alberca El Regadío, Las Palmas y el Río Amacuzac.