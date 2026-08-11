Kilos Mortales México 2: fecha, horario y dónde ver la nueva temporada del reality

El programa estrenará su segunda temporada (Cortesía)

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La segunda temporada de Kilos Mortales México estrena próximamente. El reality acompaña a seis personas de distintas regiones del país, quienes enfrentan el reto de sostener los cambios físicos y emocionales tras una cirugía bariátrica.

El seguimiento médico y el apoyo familiar se vuelven clave en su camino hacia una vida más saludable.

En la nueva entrega, el programa muestra cómo la transformación de los participantes trasciende el quirófano y se pone a prueba en la vida diaria.

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“La verdadera transformación comienza cuando el cambio físico se convierte también en un cambio de vida”, señala la producción. A cada participante lo acompaña un equipo de especialistas encabezado por Patricia Vives, Buenaventura Leal e Itzel Fernández.

Qué esperar de la nueva temporada de Kilos Mortales México

El reality sigue a Gerardo Salazar de Monterrey, profesor de cocina que busca retomar su profesión y dejar atrás el aislamiento social. En Tláhuac, Ramón Gerón enfrenta la meta de mejorar su salud para permanecer junto a su familia.

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(Kilos Mortales)

Desde La Paz, Vanessa Mayén prioriza su bienestar tras años de cuidar a otros. José Pérez, originario de Saltillo, intenta una segunda oportunidad después de un intento previo de cirugía bariátrica.

El programa también documenta el proceso de Samael Reyes de Ciudad Acuña, quien sueña con volver a marchar como instructor de banda de guerra. La temporada incluye la historia conjunta de Jaime Esparza y Lucila Macías, pareja de Escobedo que busca mejorar su salud y cumplir su deseo de formar una familia.

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Cada episodio explora las dificultades para mantener nuevos hábitos, la presión que implica regresar a la rutina y el papel de la constancia.

El seguimiento de especialistas como Vives, Leal y Fernández asegura que el tratamiento continúe tras la cirugía.

Cuándo y dónde ver Kilos Mortales México 2

La segunda temporada estrena este lunes 10 de agosto a las 8:40 p.m. por Discovery Home & Health. Los nuevos episodios estarán disponibles también en HBO Max. La cita semanal permite seguir de cerca la evolución de cada participante y los retos que enfrentan para sostener el cambio.

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(Captura de pantalla/Kilos Mortales)

¿Cuál es el origen de Kilos Mortales?

Kilos Mortales debutó el 1 de febrero de 2012 con una premisa directa: documentar el proceso de personas con obesidad severa que buscan transformar su salud y su vida a través de intervenciones médicas, cambios drásticos en la alimentación y rutinas de ejercicio.

A lo largo de cada temporada, la serie sigue de cerca el día a día de los participantes, mostrando los retos físicos y emocionales que enfrentan, así como el impacto de las cirugías bariátricas y la importancia del acompañamiento familiar.

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La adaptación mexicana trae una perspectiva propia, centrada en cómo las historias locales conectan con la audiencia a partir de realidades culturales y sociales específicas.

“El poder del espíritu humano para superar adversidades” es el eje que define cada episodio, según ha explicado la producción. El formato enfatiza que actividades cotidianas, como salir de casa o trabajar, se convierten en verdaderos retos para quienes viven con esta condición.

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Más allá de cifras alarmantes, la versión mexicana de Kilos Mortales se ocupa de mostrar procesos reales de transformación, enfocándose en la constancia, el sacrificio y el apoyo.

“Se trata de la versión a la mexicana del exitoso formato global adaptado en diversos países del mundo”, destaca la producción, que busca ofrecer una mirada respetuosa y cercana a la vida de los participantes.

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